Очаг напряжённости: как ЕС планирует регулировать потоки беженцев из Афганистана

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС заявил, что государства — члены сообщества будут принимать беженцев из Афганистана в индивидуальном порядке и на добровольной основе. Он добавил, что Брюссель намерен укреплять взаимодействие с соседями Афганистана, в частности для «управления потоком людей» из этой страны. Эксперты констатируют, что в Европе нет консенсуса относительно подхода по миграционному вопросу.

Страны Евросоюза будут принимать беженцев из Афганистана в индивидуальном порядке и на добровольной основе. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в рамках неформальной встречи глав МИД объединения в Любляне.

«Отдельные страны — члены ЕС будут на добровольной основе принимать решения по лицам, подвергающимся риску, которым они готовы предоставить убежище», — сказал глава европейской дипломатии.

Он напомнил, что в Афганистане остаются люди, которые помогали натовской миссии и чья жизнь теперь находится в опасности. В связи с этим Боррель отметил необходимость совместных действий Евросоюза в вопросе их эвакуации и добавил, что министры допустили возвращение в Кабул общей дипломатической миссии.

«Чтобы эвакуация людей, которых мы готовы принять, проходила скоординированным образом, нам, каждой стране-члену нужна большая вовлечённость, значительный контакт и близкое присутствие. Эта согласованная работа будет проводиться с опорой на совместное присутствие Евросоюза в Кабуле при координации усилий Европейской службой внешних связей, если будут соблюдены требования безопасности», — подчеркнул Боррель.

Ранее «Талибан»* обращался с призывом к иностранным государствам возобновить работу своих посольств в стране.

«Мы… призываем тех, кто его (Кабул. — RT) покинул, возобновить работу посольств. Для них нет никакой угрозы», — цитировал TOLOnews представителя движения Шахабуддина Делавара.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

© REUTERS/Johanna Geron

Глава европейской дипломатии, со своей стороны, подчеркнул, что ЕС заинтересован в тесном сотрудничестве с соседствующими с Афганистаном странами для урегулирования миграционных вопросов, а также для ответа на прочие вызовы в регионе. Для этого, отметил Боррель, министры иностранных дел объединения сочли уместным запустить региональную политическую платформу под эгидой Европейской службы внешних связей.

«Данная инициатива будет основываться на обширных отношениях Евросоюза и отдельных государств ЕС с этими странами. В рамках этой политической платформы в числе прочего могут рассматриваться такие вопросы, как управление потоком людей из Афганистана, профилактика распространения терроризма, борьба с организованной преступностью, включая наркоторговлю и нелегальную перевозку людей», — добавил дипломат.

Ранее он сообщал, что по состоянию на 2 сентября страны ЕС эвакуировали из Афганистана в общей сложности 17,5 тыс. человек. По его словам, весь персонал миссии Евросоюза в составе 520 служащих и членов их семей был вывезен в миграционный центр, специально созданный в Испании.

«Жизненно важные цели»

Эксперты отмечают, что заявления Борреля прозвучали на фоне противоречий среди стран ЕС относительно необходимости размещать у себя новых беженцев. В частности, традиционно непримиримую позицию в этом вопросе заняли центральноевропейские государства. Так, премьер-министр Словении Янез Янша 1 сентября на Международном стратегическом форуме в городе Блед заявил, что «ни одно из государств — членов ЕС не готово к повторению ситуации 2015 года с открытыми границами, возникшей после кризиса в Сирии».

В том же ключе высказался и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, также участвовавший в форуме. По его словам, приезжие из Афганистана вытесняют коренных жителей Европы и несут угрозу её культурной идентичности.

«Некоторые страны на это согласны, но Венгрия не в их числе. Мы не хотим изменения культурной идентичности нашей страны», — подчеркнул он.

О недопустимости возникновения массовой миграции говорилось в заявлении министров внутренних дел по итогам их внеочередной сессии в рамках Совета ЕС, состоявшейся 31 августа. В нём также подчёркивалась важность сотрудничества со странами региона по вопросу притока беженцев и говорилось о необходимости укрепления внешних границ.

В свою очередь, глава Европейского совета Шарль Мишель выразил мнение, что параллельно должно оказываться давление на новые власти Афганистана, одним из рычагов которого может стать гуманитарная помощь.

«Новый режим отрезан от денежных резервов афганского государства, и он захочет максимально сохранить внешние экономические связи. Гуманитарная помощь, в частности из Европы, будет иметь решающее значение для внутренней стабильности. Признание и сотрудничество с международным сообществом — жизненно важные цели для нового режима в Кабуле. Этот рычаг должен быть использован на благо афганского народа», — сказал Мишель.

Сторонник «Талибана» на контрольно-пропускном пункте в Кабуле

© REUTER/Stringer

Такие настроения раскритиковал председатель Европарламента Давид Сассоли, который посетовал на отсутствие поддержки афганского народа со стороны европейцев.

«Мы видели много стран за пределами Европейского союза, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их, но мы не видим ни одной страны ЕС, которая бы сделала то же самое», — говорил он.

По его словам, Евросоюз не может притворяться, будто афганский вопрос его не касается, так как ЕС активно принимал участие в военной миссии в стране.

«До сих пор нет консенсуса»

Политологи констатируют, что все позитивные подвижки ЕС касательно судьбы афганских беженцев сводятся на нет из-за нерешительности европейских властей, которые всячески пытаются оттянуть момент, когда им придётся самолично погружаться в разрешение этой проблемы.

«Данное заявление (Борреля. — RT) с точки зрения этики и нравственности правильное, но его практическая реализация пока, вероятно, будет отложена на неопределённый срок, потому что между европейскими государствами до сих пор нет консенсуса касательно того, как себя вести в отношении этих мигрантов», — пояснил в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Он также отметил, что будущее дипломатической миссии ЕС в Кабуле выглядит туманным из-за того, что в ЕС пока готовы только ставить условия талибам, которые не намерены во всём идти навстречу Евросоюзу.

«Очевидно, что какие бы то ни было требования ЕС в ближайшей перспективе выполнены не будут. Поэтому, скорее всего, европейцы не решатся открывать там свои представительства даже просто потому, что никто не предоставит им 100%-ной гарантии безопасности сотрудников», — уверен эксперт.

Профессор Дипломатической академии МИД РФ, востоковед Александр Вавилов назвал объяснимой осторожность Евросоюза в его обещаниях по беженцам. По его словам, страны — члены объединения до сих пор не могут отойти от миграционного кризиса 2015 года, поэтому перспектива нового наплыва беженцев их не вдохновляет.

«До сих пор в европейских странах сохраняется много проблем, в том числе угроза терроризма, невозможность адаптировать мигрантов к европейской культуре, необходимость тратить большие средства для решения этих вопросов», — напомнил Вавилов в комментарии RT.

В связи с этим, как полагают аналитики, Евросоюз постарается сейчас по максимуму задействовать своих региональных партнёров в рамках той же политической платформы, о которой говорил Жозеп Боррель, чтобы не допустить толп мигрантов на своих границах.

«Вероятнее всего, ЕС выделит средства на лагеря и будет использовать эти страны как некий фильтр. Однако подобная сделка может стать причиной серьёзных разногласий между правительствами и рядовыми гражданами, которые считают это неоправданным, нецелесообразным, потому что это повышает социальную напряжённость и угрозу терроризма, а также способствует росту преступности», — пояснил Фельдман.

Флаги стран — членов Евросоюза

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© Winfried Rothermel,

Вместе с тем Александр Вавилов подчеркнул, что авторитет Евросоюза в регионе достаточно низкий, поэтому не все государства пойдут навстречу европейцам: «Жители мусульманских стран к европейцам относятся достаточно пренебрежительно, так как считают, что Европа в основном является для них источником проблем».

Кроме того, эксперты напомнили, что ЕС собирается привлечь к вопросу расселения афганских беженцев и другие западные страны в лице Канады и США, так как они несут такую же ответственность за ситуацию в Афганистане. Аналитики не исключают, что назревающий миграционный кризис может охладить отношения между Брюсселем и Вашингтоном, который подставил своих европейских союзников в Афганистане. Павел Фельдман допустил, что США прекрасно представляли, чем может обернуться для ЕС столь поспешный вывод войск.

«Афганский кризис косвенно направлен на то, чтобы осложнить социально-экономическое положение Евросоюза как конкурента США, ведь приток такого числа мигрантов обязательно повлияет на ситуацию в экономике, общественной жизни, создаст дополнительную напряжённость. В свою очередь, Вашингтон на этом фоне получит дополнительное преимущество в конкуренции с Брюсселем как мощным производственным центром», — уточнил аналитик.

Несмотря на это, констатирует Вавилов, Евросоюз продолжает безоговорочно полагаться на своего стратегического союзника, хотя прецеденты провала внешней политики США не единичны.

«Европейские страны возлагали большие надежды на Соединённые Штаты в вопросе противостояния террористам в Афганистане и в целом на Ближнем Востоке. Однако опыт Ирака, Сирии и Ливии показал, что эти надежды построены из песка», — подытожил Вавилов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.