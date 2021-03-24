«Обзор»: МИД Литвы возмущён ответными санкциями Китая – а нас за что?

«Должностные лица Литвы, дипломаты, работающие на Литовское государство, не должны подвергаться санкциям!»

В понедельник, 22 марта, Министерство иностранных дел Китая включило члена Сейма Литвы Довиле Шакалене и трёх литовских дипломатов в санкционный список, что вызвало несказанное удивление и возмущение Вильнюса.

По словам министра иностранных дел Литвы Габрюэлюса Ландсбергиса, в санкционный список Китая попала и Аушра Семашкене, работающая в постоянном представительстве Литвы при Евросоюзе. Из четверых человек, включённых в список, трое – литовские дипломаты. Однако на самом деле под санкции попали не четверо, санкции введены и в отношении супругов, отметил глава МИД Литвы.

«Пекин ввёл санкции для десяти европейцев как ответ на санкции Европейского союза (ЕС) для китайских должностных лиц за преследования уйгурского меньшинства. В «чёрный список» также включено несколько европарламентариев, члены парламентов Бельгии, Нидерландов, учёные. Всем им запрещён въезд в Китай»,

– сообщает литовская русскоязычная газета «Обзор».

В Литве это событие встретили с искренним негодованием.

«МИД Литвы незамедлительно вызовет посла Китая для того, чтобы выразить протест в связи с такими действиями. Избранные должностные лица Литвы, дипломаты, работающие на Литовское государство, не должны подвергаться санкциям в отличие от людей, которые доказуемо привносят вклад в преследование уйгуров в Китае»,

– цитирует издание заявление Ландсбергиса.

А член Сейма Литвы Довиле Шакалене, которая является вице-председателем Межпарламентского альянса по Китаю, на встрече с журналистами отметила – ответный шаг Пекина показывает, что «принципиальная позиция Евросоюза» по отношению к КНР не осталась незамеченной. Хотя она уверена – вместо того, чтобы «пугать гражданку маленькой страны» огромному миллиардному Китаю всего-то и нужно было прекратить преследование и незаконные аресты своих граждан, хотя она и рада такой быстрой ответной реакции со стороны Пекина, отмечает «Обзор».

Шакалене рассказала журналистам, что в Межпарламентском альянсе по Китаю занимаются сбором фактов нарушения прав человека в Китае, факты эти берутся из международных источников и находятся в свободном доступе. По её словам, собрано уже достаточно много свидетельств и доказательств того, как обращаются с политзаключёнными в Китае, а также доказательства геноцида народности уйгуров. Литва не собирается останавливаться в своей борьбе за демократические перемены в КНР, подчёркивает издание. И напоминает, что Евросоюз недавно ввёл санкции в отношении четырёх должностных лиц Китая в связи с преследованием уйгуров. По данным европейских правозащитников, как минимум миллион уйгуров находятся в заключении в трудовых лагерях для перевоспитания, отмечает «Обзор».

«На встрече глав МИД стран ЕС был утверждён широкий географический список санкционных лиц. В нём 11 человек и четыре юридических субъекта из Китая, Северной Кореи, России, Ливии, Эритреи, Южного Судана»,

– сообщает издание.

Остаётся только добавить, что Вильнюс, негодуя по поводу санкций, поддерживает автономию Тайваня, Гонконга и Тибета, в которых сильны сепаратистские настроения. А также пытается учить Пекин «демократии» и «европейским ценностям», рассчитывая при этом на экономическое сотрудничество с Китаем и китайские инвестиции, но никак не на санкции, которые стали неприятной неожиданностью для литовского МИД.