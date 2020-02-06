Обжалованию не подлежит: сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента

Официальное расследование по делу об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа завершилось. Сенат оправдал главу государства по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Решение обжалованию не подлежит. В стане демократов назвали произошедшее «мрачным днём» для США. По словам спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, американский лидер и республиканцы сделали нормой «беззаконие». В свою очередь, лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл указал на то, что демократы уже три года пытаются делегитимизировать президентство Трампа, а свои поражения воспринимают как поломку институтов власти США.

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента.

Главу Белого дома обвиняли в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Первая инкриминируемая Трампу статья нашла поддержку у 48 сенаторов, тогда как против высказались 52.

По второй статье голосование прошло со схожим результатом — 47 за и 53 против. Отметим, что для отставки президента требовалось не менее двух третьих голосов сенаторов. Обжалованию решение верхней палаты парламента не подлежит.

Примечательно, что партия республиканцев, которую представляет Трамп, не проголосовала против его отставки единогласно. Сенатор Митт Ромни, участвовавший в выборах президента в 2012 году, проголосовал за статью обвинений, согласно которой Трампу инкриминировалось злоупотребление властью.

Как отмечает издание Politico, Ромни стал первым в истории США сенатором, который выступил в ходе процедуры импичмента за отстранение от власти президента-однопартийца. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что был удивлён и разочарован таким решением сенатора от штата Юта.

Напомним, согласно первому пункту обвинений Дональд Трамп «для получения личной и политической выгоды в ущерб национальной безопасности» якобы пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал расследование в отношении компании Burisma, в совет директоров которой ранее входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, который считается одним из главных конкурентов Трампа на грядущих президентских выборах.

Что касается второго пункта обвинения, то американскому лидеру ставили в вину введение запрета на участие в слушаниях конгресса для действующих сотрудников Государственного департамента США и Белого дома, получивших соответствующие повестки.

«Демократы считают свои поражения поломкой системы»

Вскоре после голосования в сенате Республиканская партия распространила сообщение, в котором говорилось о попытке демократов повлиять на ход предстоящих президентских выборов при помощи импичмента.

«Это ужасное потрясение с самого начала представляло собой предвыборную тактику, направленную на то, чтобы сделать недействительными голоса 63 млн американцев (поддержавших Трампа. — RT) в 2016 году. Оно являлось прозрачной попыткой вмешаться в ход выборов-2020, до которых осталось лишь девять месяцев», — написали представители партии в Twitter.

Сам Трамп заявил в соцсети, что выступит 6 февраля в Белом доме, чтобы отметить «победу страны над постановкой с импичментом».

Отметим, что этот твит Трампа стал вторым по счёту после итогов голосования в сенате. Незадолго до анонса выступления в Белом доме он опубликовал у себя в профиле шуточное видео, в котором была представлена перспектива его вечного президентства.

pic.twitter.com/JDS4zUXXJG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020

В кадре показан сам Трамп и стремительно меняющиеся даты его четырёхлетних сроков полномочий, а в конце появляется надпись «Трамп навсегда». Звуковой дорожкой для ролика выбрана композиция «В пещере горного короля» композитора Эдварда Грига. Президент закрепил этот твит над остальными записями.

В свою очередь, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала Дональда Трампа «угрозой американской демократии», поскольку тот считает себя «выше закона» и имеет возможность вмешаться в выборы. По её словам, президент и республиканцы сената сделали нормальным «беззаконие», а также «отвергли систему сдерживания и противовесов» американской Конституции.

Аналогичную точку зрения высказали кандидаты в президенты США от демократов Берни Сандерс и Элизабет Уоррен. По словам сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера, «это мрачный день» для страны.

Вместе с тем лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл обратил внимание на то, что члены Демократической партии в связи с президентством Дональда Трампа совершают «нападения на институты власти» США. По его словам, расследование об импичменте стало симптомом чего-то более глубинного.

«В последние три года оппозиция этому президенту стала опираться на поистине опасную концепцию. Лидеры противоположной партии всё чаще утверждают, что если наши институты не дают желаемых ими результатов, то их стоит разрушить. Одна из сторон решила, что её поражение означает поломку всей системы, что мы должны буквально нарушить правила и написать новые. Я бы задал своим уважаемым коллегам с противоположной стороны такой вопрос: «Вам что, правда хочется двигаться в таком направлении?» — говорится в его заявлении.

Он отметил, что началось всё с заявления Хиллари Клинтон, предположившей, что она не могла бы проиграть на президентских выборах 2016 года, если бы всё было честно, затем к этому добавились обвинения в якобы «сговоре с зарубежным правительством». Судя по всему, Макконнелл имел в виду Россию, в мнимых связях с которой регулярно обвиняют Трампа оппоненты.

При этом, по словам сенатора, когда расследование Роберта Мюллера и сенатский комитет по разведке опровергли это утверждение, то нападки на законность пребывания Дональда Трампа на посту президента США продолжились.

«Ответом на проигрыш на одних выборах не может быть атака на институт президентства. Ответом на проигрыш на нескольких выборах не может быть создание угроз системе коллегии выборщиков. Ответом на проигрыш по итогам разбирательства не может быть создание угроз судебной системе. Ответом на проигрыш по итогам голосования не может быть создание угроз сенату. Нельзя допускать, чтобы фракционная лихорадка подрывала наши институты. Это они должны её подавлять, а не наоборот», — пояснил лидер республиканцев в сенате.