Обыски в «домах Дерипаски» в США – сигнал российскому бизнесу: санкции на кривой козе не объедешь

Олег Дерипаска – один из немногих российских миллиардеров, решивших не мириться с американскими санкциями, а вступить в переговоры об их отмене. Но что мы видим? Причиной нового «наезда» на олигарха могло стать что угодно, вплоть до просевшего рейтинга президента Джо Байдена. Правда, на фоне этого есть ещё история с непостроенным заводом в Кентукки и скользкие отношения с вашингтонскими лоббистами. Сигнал простой: однажды вцепившись, американцы больше не отпустят. А повод найдётся всегда.

Сюжет: Офшоры, Компромат

Сам Дерипаска весьма эмоционально отреагировал на обыски в американских домах, которые якобы ему не принадлежат. В своём Telegram-канале миллиардер предположил, что ФБР не смогло найти там ничего, кроме «прокисшего джема и пары бутылок водки». Но что тогда было во всех этих многочисленных коробках и чемоданах? А главное – почему силовики пришли в эти дома именно сейчас?

Агентство Bloomberg сообщило, что власти США подозревают Дерипаску в нарушении санкционного режима. При желании под такую формулировку могут подвести всё, что угодно, – хотя бы одно существование этих самых домов. По словам представителей миллиардера, недвижимость принадлежит его родственникам. Правда, каким именно, не сообщается. При этом формальными владельцами особняков являются частные компании, зарегистрированные в офшорном штате Делавэр. Так, дом в Вашингтоне принадлежит Hestia International LLC, которую газета «Вашингтон пост» связывает с Олегом Дерипаской. Особняк в Нью-Йорке – Lucina International LLC. Если верить ряду источников, формальным бенефициаром последней выступает некто Андрей Асаинов (Andrey Asainov). В июне 2020 – январе 2021 года человек с такими же данными был учредителем ООО «ГК Авторитейл», которое вроде как является дилером автомобилей ГАЗ, производимых на принадлежащем Олегу Дерипаске заводе в Нижнем Новгороде.

Возможно, Андрей Асаинов действительно является родственником миллиардера. Вот только ФБР может показаться, что слова «номинал» или «фронтье» в этой истории более уместны. И не исключено, что они могут быть произнесены. Ведь претензии Вашингтона к Олегу Дерипаске имеют давнюю историю. В 2018 году он попал под санкции в связи с «русским вмешательством» в выборы. Причина – миллиардер был деловым партнёром американского юриста Пола Манафорта, руководившего предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году. Намного раньше, с 2006 года, Дерипаска был лишён американской визы якобы за причастность к отмыванию денег и к организованной преступности. Кстати, фирма Lucina International LLC была учреждена в Делавэре в том же году. Поэтому сам факт наличия у семьи олигарха недвижимости на американской территории вряд ли объясняет недавние действия ФБР в связи с предполагаемым нарушением санкционного режима.

Потому куда более вероятно, что громкие обыски в Вашингтоне и Нью-Йорке связаны с выполнением условий, на которых американский минфин согласился вывести из-под санкций основанную Олегом Дерипаской группу En+, а также входящие в неё компании «Русал» и «Евросибэнерго».

Кентуккийский долгострой

Санкции против трёх компаний Дерипаски были сняты в январе 2019 года на фоне кризиса на рынке цветных металлов. Причём американский минфин сделал это вопреки позиции целого ряда конгрессменов, настаивавших на сохранении ограничений. Тогда казначейство заявило, что вычёркивает En+ и другие компании из чёрного списка, поскольку удалось уменьшить прямую и косвенную долю участия Олега Дерипаски в управлении.

Тем временем персональные санкции в отношении российского олигарха вроде как остались в силе. Однако, как пишет «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на некий конфиденциальный документ, в реальности «сделка» оказалась для него куда более щадящей, чем утверждали в минфине, – Дерипаска и связанные с ним лица по-прежнему контролируют алюминиевый бизнес в России. Уточним: представители миллиардера это отрицают. Но, как бы то ни было, тут мы подходим к самому интересному.

В апреле 2019 года, через три месяца после снятия санкций, компания «Русал» (UC Rusal) распространила на Гонконгской бирже сообщение о том, что поможет компании Braidy Industries построить первый за 30 лет алюминиевый завод в США. Американцы давно и безуспешно искали инвестора для этого предприятия. Планировалось, что новый завод будет выпускать самые широкие листы алюминиевого проката в стране и поддержит занятость в городе Ашленд, штат Кентукки. «Русал» намеревался вложить в предприятие 200 млн долларов. Эта сумма должна была позволить Braidy привлечь ещё 500 млн в виде частных инвестиций и 1,2 млрд долларов в виде займов на строительство и оборудование завода. Запуск производства запланировали на 2020 год, но этого до сих пор не случилось.

В марте 2021 года агентство Bloomberg сообщило, что «Русал» вложил в кентуккийский проект 65 млн долларов, а затем приостановил инвестиции, поскольку американский партнёр якобы не смог договориться с другими участниками. Если инвестиции в завод в Ашленде действительно были одним из условий вывода UC Rusal из-под санкций, недавние действия ФБР в связи с неким «нарушением санкционного режима» выглядят вполне логичными. Дерипаске таким образом дали понять, что нарушать соглашения нехорошо.

Впрочем, есть и ещё одна возможная причина, по которой американские силовики внезапно заинтересовались недвижимостью, которую местная пресса упорно связывает с «алюминиевым королём» из России.

Дом на Гей-стрит

Обыски в домах, которые в США связывают с Олегом Дерипаской, состоялись 19 октября и продолжались больше 10 часов. В Нью-Йорке сотрудники ФБР нагрянули в трёхэтажный таунхаус на улице Гей-Стрит (Gay Street) в престижном районе Гринвич-Виллидж. В своё время там располагался ресторан «Пиратское логово», затем в этом доме жила любовница Джимми Уолкера (мэр Нью-Йорка в 1926–1932 годах). Если верить газете The New York Post, Дерипаска мог приобрести это здание в 2008 году за 42,5 млн долларов.

В Вашингтоне (округ Колумбия) обыску подвергся отдельно стоящий особняк площадью 1080 квадратных метров. Дом был построен в 1986 году. Компании, предположительно, связанные с Дерипаской, приобрели его в мае 2006 года за 15 млн долларов.

Сигнал для всех

Понятно, что основатель «Русала» договаривался с американцами в том числе для того, чтобы защитить от краха предприятия на территории России. Но после отмены санкций в отношении En+ российский миллиардер пытался снять с себя и персональные ограничения. И очевидно, что за его попытками очень пристально следили коллеги-олигархи по списку Forbes.

В марте 2019 года Олег Дерипаска подал иск против минфина в окружной суд Колумбии. Бизнесмен отмечал, что из-за несправедливых мер он потерял более 7 млрд долларов. Однако в июне 2021 года суд оставил его требования без удовлетворения. Есть мнение, что после этого Дерипаска пытался уладить вопрос с персональными санкциями при помощи, так сказать, неформальных методов. В самом деле, коробки, которые агенты ФБР выносили из обыскиваемых домов, слишком похожи на пресловутую «коробку из-под ксерокса», в которой в 1996 году из Дома правительства соратники Бориса Ельцина выносили «чёрный нал».

Известно, что в мае 2018 года председатель совета директоров En+ и автор плана по выведению компании из-под санкций лорд Грегори Баркер нанял для общения с американскими чиновниками лоббистскую компанию Mercury Public Affairs. Крупнейшие газеты США писали об этом со ссылкой на документы, опубликованные в реестре FARA (закон о регистрации иностранных агентов). Согласно этим публикациям, «спасатели» Дерипаски из Mercury Public Affairs могли получить за свои услуги около 1 млн долларов. Что, если миллиардер пытался использовать этот опыт и для отмены персональных ограничений? В этом случае ему вполне могли понадобиться, так сказать, аргументы в виде портретов американских президентов. Но об этом, возможно, стало известно, и теперь ясно, что все надежды на снятие персональных санкций пошли прахом. Недаром на обыски в Вашингтоне и Нью-Йорке олигарх отреагировал в Telegram с использованием нецензурной лексики. Заодно наверняка расстроились и другие российские олигархи, которые в досанкционные времена привыкли жить на две страны.

Новое расследование в отношении основателя «Русала» в Америке может оказаться «очень своевременным», учитывая значительное падение рейтинга популярности нынешнего президента США Джо Байдена и упорно циркулирующие в Вашингтоне слухи о планах Дональда Трампа вернуться в президентское кресло. Это обстоятельство позволяет нам предположить, что о содержимом коробок, вывезенных агентами ФБР из «заброшенных» особняков, мы скоро узнаем.