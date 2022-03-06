Обыск в штабе "Правового сектора" вскрыл большой секрет НАТО. О результатах осмотра рассказал Денис Пушилин. По его словам, на опорном пункте украинских националистов был обнаружен ноутбук с номерной лицензией реестра Североатлантического альянса.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал прессе о результатах обыска в одном из занятых штабов украинской националистической группировки "Правый сектор".

Там был обнаружен ноутбук с номерной лицензией реестра Североатлантического альянса. В памяти устройства была найдена разведывательная информация о позициях сил ДНР.

Так, у националистов имелась детальная карта, на которой были отмечены точки размещения частей войск Донецкой Народной Республики.

То есть руководство НАТО предоставило членам данного формирования допуск высокой степени секретности к сведениям своих разведструктур.

Это можно расценивать как непосредственное свидетельство прямой поддержки украинских неонацистов со стороны Североатлантического альянса, резюмировал Пушилин.

*"Правый сектор" - украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).