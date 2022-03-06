Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они готовят бойню: Житель Киева предупредил военных России
Захарова ответила, под чем был президент Украины Зеленский на пресс-конференции
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы...
Роль Зеленского. Какое экстренное сообщение готовит штаб
Главная / Политика

Обыск в штабе "Правового сектора"* вскрыл большой секрет НАТО

06 марта 2022, 17:55  •  478 • Политика
Обыск в штабе "Правового сектора" вскрыл большой секрет НАТО. О результатах осмотра рассказал Денис Пушилин. По его словам, на опорном пункте украинских националистов был обнаружен ноутбук с номерной лицензией реестра Североатлантического альянса.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал прессе о результатах обыска в одном из занятых штабов украинской националистической группировки "Правый сектор".
Там был обнаружен ноутбук с номерной лицензией реестра Североатлантического альянса. В памяти устройства была найдена разведывательная информация о позициях сил ДНР.
Так, у националистов имелась детальная карта, на которой были отмечены точки размещения частей войск Донецкой Народной Республики.
То есть руководство НАТО предоставило членам данного формирования допуск высокой степени секретности к сведениям своих разведструктур.
Это можно расценивать как непосредственное свидетельство прямой поддержки украинских неонацистов со стороны Североатлантического альянса, резюмировал Пушилин.
*"Правый сектор" - украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


478
Источник
Похожие новости
06 марта 2022, 05:05
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы назвал Умаров
06 марта 2022, 02:45
Русские самолёты приступили к уничтожению объектов ВСУ в Харькове и Изюме - источник
06 марта 2022, 06:50
Никита Михалков показал документ, определивший спецоперацию России на Украине
06 марта 2022, 12:40
Такого ещё не было: Байден выдвинул беспрецедентное обвинение Путину
06 марта 2022, 10:20
"В итоге будет три государства": Баширов дал краткий прогноз по Украине
06 марта 2022, 08:35
Русские уничтожили эйфорию Байдена от решения Visa и Mastercard: "Пусть идут лесом"
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 марта 2022, 05:05
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы назв...
06 марта 2022, 02:45
Русские самолёты приступили к уничтожению объектов ВСУ в Харькове и Изюме - источник
06 марта 2022, 06:50
Никита Михалков показал документ, определивший спецоперацию России на Украине
06 марта 2022, 12:40
Такого ещё не было: Байден выдвинул беспрецедентное обвинение Путину
06 марта 2022, 10:20
"В итоге будет три государства": Баширов дал краткий прогноз по Украине
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2022, 02:10
Не удар, а взрыв: Готовится ядерная катастрофа
28 февраля 2022, 10:15
Запад доигрался. Журналист из США раскрыл истинные причины спецоперации Путина
02 марта 2022, 02:10
Яркая вспышка и "гриб" на горизонте: Нашлось объяснение мощному взрыву под Харьковом
02 марта 2022, 17:20
Генерал-майор озвучил просочившиеся разведданные по Украине: "Я знал об этом давно"
27 февраля 2022, 22:35
Комикам тоже до свидания? "ТНТ" и "Пятница" начали увольнять за политические лозунги
04 марта 2022, 07:00
Чего ждать от Украины? Эксперт из США раскрыл тактику Запада
01 марта 2022, 15:00
Под Киевом сложили оружие военные 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.