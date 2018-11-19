Объём поддержки: в России с 2019 года увеличится размер пособий по беременности, родам и уходу за ребёнком

С 1 января 2019 года в России увеличится размер государственных пособий, выплачиваемых в связи с рождением ребёнка. Так, максимальная сумма ежемесячных выплат родителям, чьи дети не достигли 1,5 лет, превысит 26 тыс. рублей, минимальная — 4,5 тыс. рублей. При этом предельный размер пособия по беременности и родам перешагнёт отметку в 300 тыс. рублей. Минимум за 140 дней декретного отпуска мать сможет получить 51,9 тыс. Помощь предусмотрена как для трудоустроенных родителей, так и для безработных. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что общий объём финансирования мер поддержки семей с детьми в ближайшие шесть лет составит почти 2,7 трлн рублей.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком с 2019 года вырастет с 24 536 до 26 152 рублей. Минимальная сумма выплаты составит 4512 рублей (сейчас 4465 рублей). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального фонда социального страхования (ФСС).

Согласно действующему законодательству, на эту сумму могут претендовать лица, обеспечивающие непосредственный уход за ребёнком вплоть до достижения им возраста 1,5 лет. Это может быть один из родителей, ближайшие родственники в лице бабушек и дедушек либо опекун. Пособие на малыша положено только одному лицу. Ключевое условие для его получения — невозможность получать доход из-за осуществления ухода за ребёнком. Средства на этот вид социальной помощи берут из бюджета ФСС, который формируется за счёт страховых взносов.

Этот вид помощи от государства в большей степени рассчитан на трудоустроенных родителей, поскольку размер пособия должен составлять 40% от среднего заработка за два предыдущих календарных года в расчёте на один месяц. Предельные базы для начисления страховых взносов в ФСС за 2017 и 2018 годы составляют 755 тыс. рублей и 815 тыс. рублей.

Для неработающих пап и мам расчёт производится по минимальной ставке и опирается на величину прожиточного минимума, который составит 11 280 рублей с 1 января 2019 года.

«Государство не оставит без внимания»

Также в 2019 году, по данным ФСС, вырастет предельный размер единовременного пособия по беременности — с текущих 282 106 до 301 095 рублей. Минимальная сумма пособия составит 51 919 рублей вместо прежних 51 380 рублей.

Отметим, что такой вид пособия положен только женщинам с действующим договором социального страхования по месту работы или службы — для безработных подобной соцпомощи, в отличие от ежемесячных выплат до достижения ребёнком полутора лет, не предусмотрено.

Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва прокомментировала RT предстоящие изменения.

«В последнее время очень многое делается в связи с принятием программы «Десятилетие детства» и трёх национальных проектов — «Здравоохранение», «Демография» и «Просвещение». 26 тыс. рублей будет получать мама, которая работала и ушла в декрет, родила первого ребенка. Она полтора года каждый месяц будет получать эту сумму», — сказала Плетнёва.

Парламентарий признала, что «мамы, которые не работали, будут получать меньше, но их государство тоже не оставит без внимания».

Сейчас в РФ существует пособие на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, но сумма выплат составляет символические 50 рублей в месяц. В минувшем мае глава Минтруда Максим Топилин заявил, что к концу 2018 года планируется эту сумму пересмотреть, но на какую величину — пока не сообщается.

2,7 трлн рублей за шесть лет

Добавим, что родители в России могут получить ещё одну выплату от государства, которая также рассчитана на первые 1,5 года жизни ребенка. Соответствующее пособие ввели в 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Для получения такой выплаты на каждого члена семьи должно приходиться не более полуторной суммы прожиточного минимума, установленного в регионе.

Эти пособия платят из федерального бюджета. На ежемесячные выплаты смогут претендовать семьи, в которых первый ребёнок появился после 1 января 2018 года. Оба родителя должны иметь российское гражданство. Общая сумма выделенных на данные цели средств в предстоящие три года — 144,5 млрд рублей. Размер самой выплаты привязали к прожиточному минимуму детей за второй квартал предыдущего года. Средний размер пособий составит 10 523 рублей в 2018-м, 10 836 рублей в 2019-м и 11 143 рублей в 2020-м. Больше всего будут платить на Чукотке и в Ненецком округе, меньше — в регионах средней полосы и на юге, например в Белгородской и Тамбовской областях.

С идеей ввести новое пособие президент России Владимир Путин выступил 29 ноября 2017 года на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Он также предложил продлить программы материнского капитала до конца 2021 года и субсидировать ипотечную ставку для семей, в которых родится второй или третий ребёнок.

По мнению главы государства, эти меры «позволят не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие».

Общий объём финансирования мер поддержки семей с детьми в России в ближайшие шесть лет составит почти 2,7 трлн рублей. Об этом в сентябре 2018 года заявил президент РФ.

«Общий объём финансовой поддержки, которую в рамках национального проекта получат российские семьи при рождении детей, составит почти 2,7 трлн рублей», — приводит слова Путина РИА Новости.

Глава государства также сообщил, что со следующего года в РФ будут запущены бесплатные госпрограммы повышения квалификации, «которыми при желании смогут воспользоваться все мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет».

Кроме того, президент отметил, что власти доведут до конца работу по обеспечению 100%-ной доступности мест в детских садах.