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Обыкновенный популизм: Эксперт оценил слова Сенцова о желании крымчан вернуться на Украину

17 декабря 2019, 17:54  •  125 • В России

Заявление Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм, это дежурные слова людей, которые думают, что отражают мнение украинского народа, заявил политолог Денис Батурин.

Накануне, напомним, режиссер одного фильма и, теперь уже общественный деятель Олег Сенцов заявил, что крымчане хотят вернуться в состав Украины, хотя при России их жизнь не стала хуже. Он уверен, украинцам не стоит думать о том, что Крым потерян навсегда.

- Заявление Олега Сенцова рассчитано на патриотическую общественность Украины, которая не может привыкнуть к простому историческому факту, что Крым - часть Российской Федерации, - говорит политолог Денис Батурин.

Сегодня в Крыму нет людей, которые хотели бы вернуться на Украину, а если и есть, то их единицы, которые не определяют и никогда не определяли судьбу полуострова, уверен эксперт.

- В целом, заявление Сенцова это дежурные слова людей, которые пытаются показать, что они якобы отражают мнение всего украинского общества и народа. Это далеко не так и это показали выборы президента на Украине, где 75% граждан проголосовали за Владимира Зеленского, который, на тот момент, не являлся националистом, - подчеркивает Батурин.

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