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Обыкновенный американский фашизм. Фюрером работает Хиллари Клинтон

18 января 2021, 13:45  •  137 • Политика
Привычные стереотипы порой мешают нам адекватно оценить нарастающие в мире тенденции. Говоря о накрывшей Америку волне "расовых" погромов и околовыборного беспредела, мы, как правило, склонны видеть в этом только гримасы деградировавшей американской демократии. Однако всё гораздо серьёзнее: в происходящем в США всё более проступают черты того, что стало главным ужасом минувшего века, а именно - реинкарнации фашизма.
Автор:
Владимир Хомяков
Иному покажется, что я излишне сгущаю краски, что такого сегодня и тем более в помешанной на демократии Америке просто не может быть. Ну что ж, посмотрим… Помнится, дедуктивный метод Шерлока Холмса состоял в том, что версия, соответствующая фактам, является истинной, какой бы невероятной на первой взгляд она ни казалась. Вот и давайте сопоставим факты и "подедуктируем".
То, что происходило перед выборами и во время выборов в США, вспоминать не будем – об этом и так много сказано и написано. Поговорим о свеженьком – о том, какую Америку намерены строить вроде как "победившие" демократы. Недавно в респектабельной The Washington Post вышла статья их идейного лидера Хиллари Клинтон, которая откровенно излагает, чего ждать США в ближайшем будущем. При том статусе, который эта дама имеет в Демпартии США, её программную статью вполне можно рассматривать в качестве своеобразного манифеста.

Новая инквизиция

Ну, во-первых, планируется жёсткая зачистка политического поля от конкурентов.
Очень важно сместить Трампа с должности, на которую он был, к сожалению, избран,
– требует Клинтон.
Но этого мало!
Члены конгресса, помогавшие ему подрывать демократию, должны все уйти в отставку, невзирая на мнение о них избирателей. А те, кто вступал в сговор с внутренними террористами, должны быть немедленно уволены.
С подобными подходами о политической конкуренции, равно как и о демократии в целом, можно забыть. Кажется, применительно к другим это у американцев "тоталитаризмом" именовалось?!
Ещё одна характерная черта фашизма – уничтожение свободы слова.
На сей счёт Клинтон тоже предельно откровенна:
"Твиттер" и другие компании приняли верное решение, не позволив Трампу продолжать пользоваться их платформами. Однако им придётся сделать ещё больше, чтобы остановить распространение жестоких речей и конспирологических теорий.
Под "ещё больше" понимается вообще полное отключение от интернет-ресурсов и соцсетей любого, кто хотя бы заикнётся о "конспирологических теориях", о существовании теневого "мирового правительства" и всего с ним связанного.
Летом 2020 года Facebook и Twitter заблокировали тысячи аккаунтов сторонников движения QAnon, которое как раз об этом и говорило.
Отныне в США даже рассуждать и обмениваться мнениями по подобным темам новоявленное "министерство правды" никому не позволит. И эти люди, помнится, со времён СССР клеймили нас за "цензуру"?!
Также под репрессии могут попасть те, кто говорит о неприемлемости вводимых глобалистами "новых норм". В частности, вскоре к экстремистам, вполне вероятно, причислены будут все те, кто полагает, что сексуальные извращенцы обоих полов, трансгендеры, чайлдфри, педофилы и т.д. – это не "новая современная норма", а патология и психическое заболевание. Между тем обожаемая и финансируемая демократами ВОЗ в проекте своей свежей, 11-й версии Международной классификации болезней (МКБ-11), которая вступит в силу уже в 2022 году, определяет гомосексуализм и транссексуализм как варианты "психосексуального здоровья". Более того, отныне расстройством психики не считается доселе осуждаемая педофилия, если педофил "не испытывает дискомфорта от своего состояния". Всех, кто с этим не согласен и посмеет бросить хоть один косой взгляд в сторону содомитов, педофилов, погромщиков из Black Lives Matter и других союзных Демпартии "передовых демократических сил", ждут суровые репрессии.
Под репрессии эти уже попал экс-советник, а затем яростный критик нашего президента Андрей Илларионов. Недавно он был уволен из американского Института Катона, где работал, за опубликование в своём личном (!) блоге поста, в котором ставит под сомнение (как и половина Америки) исход президентских выборов в США. Также он выступил в защиту сторонников Трампа, которые пошли на штурм Капитолия, а сам факт штурма назвал провокацией, устроенной Демпартией и её сторонниками из "Антифа" и движения Black Lives Matter. Вывод из этого экономист сделал очевидный: руководство Демократической партии разрушает ключевые институты США и пытается установить в стране монопольное господство. За что и был уволен.
Так что и на "свободе слова" в США отныне можно ставить жирный крест.

Расизм бывает разный. Но суть одна.

Общепризнанной родовой чертой фашизма является расизм. Когда государственной политикой становится провозглашение какой-то группы людей (расы, народа, социальной группы, партии и т.д. – не суть важно) "избранной", а всех прочих – "неполноценными". И значит – поражёнными в правах.
Так вот, всех, кто голосовал за Трампа и его поддерживал, миссис Клинтон скопом зачисляет в "расисты". Они, по её определению, представляют собою "жестокую толпу", в отличие от "мирно протестующих" (попутно громя магазины, сжигая машины, ставя на колени полицейских и просто белых) чернокожих погромщиков и бандитов из Black Lives Matter. Первые при этом провозглашаются исчадиями ада, вторые же – борцами за светлые американские идеалы.
Выглядит сей подход как скверный и глупый анекдот. Точнее, выглядел бы, если бы не дополнялся он грядущими юридическими мерами. Притом что в США с 1960 года существуют законы, наказывающие за расизм, мадам Клинтон требует принять новые, более жёсткие законы, которые будут наказывать за саму мысль о превосходстве белой расы. На практике, видимо, так: отказался встать на колени перед встреченной на улице бандой чернокожих – ты уже "расист"!
Речь, как легко заметить, идёт о превосходстве ИМЕННО БЕЛОЙ расы, а никак не чёрной. Существования "чёрного расизма" бабушка Хиллари в упор не замечает, хотя именно он с благословения демократов сегодня поднимает голову в США.
Свежий пример. Сегодня Байден, которому приходит время "отдавать долги", формирует свою команду с учётом своей электоральной базы. Так, женщины (реверанс феминисткам) возглавят ряд ключевых министерств: финансов, энергетики, МВД. Но самым знаменательным, безусловно, станет назначение на пост главы отдела по гражданским правам Минюста такой одиозной фигуры, как Кристен Кларк (Kristen Clarke), имеющей обоснованную репутацию "чёрной расистки". Ещё в молодости, возглавляя Ассоциацию темнокожих студентов, эта дама предложила новую расовую теорию, утверждающую о чисто биологическом превосходстве "высшей" чёрной расы над белыми.
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Вот сформулированные ею положения "чёрного расизма":
Человеческие мыслительные процессы контролируются меланином (пигмент, отвечающий в том числе за цвет кожи) – тем самым химическим соединением, которое наделяет темнокожих превосходящими физическими и умственными способностями... Некоторые учёные считают, что большинство белых не способны вырабатывать меланин, что можно считать химическим обоснованием культурных различий между темнокожими и белыми.
Что и доказывает, по мнению Кларк, врождённое умственное и физическое превосходство чернокожих людей над "неполноценными" белыми.
Как видите, никакой спонтанности или "обиды" чёрных за "безвинно убиенного" уголовника Флойда в действиях чернокожих погромщиков, ставивших на колени белых и заставлявших каяться за то, что они белые, нет и в помине. А есть чёткое следование вполне определённой теории "расового превосходства" негров, после многомесячной абсолютно безнаказанной вакханалии под лозунгом Black Lives Matter убедившихся, что именно они и являются отныне "высшей расой", которой можно всё.
Фашизм уже фактически накрыл США. Да, он не похож на германский национал-социализм чисто внешне, но внутренняя сущность и духовная суть его те же.
Вероятно, и главные спонсоры тоже. И если сегодня он приходит в "цитадель западной демократии" не в виде "белокурой бестии", затянутой в эсэсовский мундир, а в виде беснующейся в разграбленном магазине чернокожей лесбиянки-погромщицы, то это ничего не меняет. Ибо фашизм остаётся фашизмом независимо от его символов, исполнителей и лозунгов.

Фашизм – как переходная форма к "глобальному миру"

По поводу того, какое именно будущее готовят миру глобалисты, мы уже в курсе: спасибо Клаусу Швабу за обнародованные в Давосе планы ("Ковид-19. Великая перезагрузка"). Однако, сами понимаете, одномоментно ввести в мире глобальное и всеохватное рабовладельческое поместье с "высшей расой" господ и всесторонне контролируемыми рабами достаточно сложно. Необходима некая переходная форма, и сегодня она целенаправленно создаётся. Начиная с главной "цитадели западной демократии" – США. Как её можно классифицировать? В Большой советской энциклопедии 1956 года (ещё относительно реальной, без избыточных политических натяжек) приводятся 6 признаков фашизма, которые доселе пока никто не опроверг.
1. Обоснование по расовому признаку превосходства и исключительности одной, провозглашаемой в силу этого господствующей нации.
2. Нетерпимость и дискриминация по отношению к другим "чужеродным", "враждебным" нациям и национальным меньшинствам.
3. Отрицание демократии и прав человека.
4. Насаждение режима, основанного на принципах тоталитарно-корпоративной государственности, однопартийности и вождизма.
5. Утверждение насилия и террора в целях подавления политического противника и любых форм инакомыслия.
6. Милитаризация общества, создание военизированных формирований и оправдание войны как средства решения межгосударственных проблем.
Нетрудно заметить, что все они так или иначе реализованы или реализуются в США. А судя по действиям Демпартии и опубликованным в Давосе планам "всемирной перезагрузки", скоро будут реализованы буквально дословно.
Самое неприятное, что и среди наших "элит", возможно, найдётся немало тех, кто уже внутренне готов в грядущем противостоянии с новым фашизмом сыграть роль "власовцев". Тех, кто нацелен на интеграцию России в этот "новый глобальный мир", чтобы стать частью будущих "хозяев" мира.
Эти люди не только предатели, но и глупцы. В новом глобальном фашистском пространстве они никому не нужны. А вот с собственным народом эти господа рискуют испортить отношения окончательно. Ибо предателей русские традиционно не любят.

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