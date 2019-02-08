«Обычный зелёный забор»: почему на Украине забуксовал проект строительства «стены» на границе с Россией

Проект строительства «стены» на границе Украины с Россией реализован на 30%. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. При этом чиновник отметил, что строительство продвигается медленными темпами. Проект был запущен в 2014 году по инициативе премьер-министра Украины Арсения Яценюка. В последние годы его реализации препятствует недостаточное финансирование и коррупционные расследования, одним из фигурантов которых стал бывший глава украинского кабмина. Как полагают эксперты, проект «Стена» лишён смысла, однако строительство позволяет Киеву отмывать деньги.

Официальный представитель главы Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Олег Слободян в эфире «5 канала» заявил, что на текущий момент на границе с РФ построено 30% заграждений, предусмотренных проектом «Стена» (также встречается название «Европейский вал»). Как полагает чиновник, такой результат соответствует количеству вложенных средств.

Слободян сообщил, что инженерные сооружения почти полностью построены в Харьковской области. Однако в целом проект реализуется медленными темпами, несмотря на его важность для Украины, отметил представитель главы ГПСУ. Чиновник считает, что властям «однозначно нужно приложить максимум усилий, чтобы его реализовать».

Однако заявление Слободяна противоречит недавнему отчёту МВД Украины о строительстве «Европейского вала». 24 ноября 2018 года министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал журналистам, что по проекту «Стена» завершено «около 47% работ инженерно-технического обустройства».

Кроме того, вдоль границы с РФ Украина возвела 40 специальных опорных пунктов.

«Бесполезная затея Яценюка»

Проект «Стена» считается инициативой премьер-министра Украины Арсения Яценюка (2014—2016). В сентябре 2014 года он предложил построить на границе с РФ систему фортификаций протяжённостью 2,3 тыс. км для защиты страны и Европейского союза от «российской агрессии». По словам Яценюка, «Стена» — «это фактически обустройство восточной границы Европы».

Проект «Европейского вала» включает создание различных бетонных и металлических заграждений, рокадных дорог, противотанковых рвов, контрольно-следовых полос, блиндажей, окопов, опорных пунктов, наблюдательных вышек, огневых точек, систем видеонаблюдения и средств сигнализации.

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк осматривает участок «стены»

© Пресс-служба Кабмина

Сооружения должны появиться в восточных областях Украины, вблизи границы с Крымом и Молдавией, где дислоцирован российский миротворческий контингент.

Ещё в 2014 году идея Яценюка вызвала бурные споры на Украине. Например, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что подобные проекты никогда не приносили результата. В частности, она напомнила про 750-километровую линию Мажино, которая не помешала немецким войскам захватить Францию в 1940 году. Однако большинство украинских экспертов поддержали инициативу по укреплению рубежей.

Опрошенные RT специалисты назвали «Европейский вал» бессмысленным проектом. По их мнению, на большинстве участков границы с РФ украинские власти ограничились возведением проволочного забора, который обычно сооружается для защиты от проникновения беженцев, нелегальных мигрантов или контрабандистов.

«Из России на Украину никто не бежит. Более того, с 2014 года мы наблюдаем совершенно обратный процесс. «Стена» поможет постмайданным властям лишь заблокировать поток собственных беженцев. А если рассуждать серьёзно, то «Стена» — это бесполезная затея Яценюка. Со времён Второй мировой войны ни одна страна мира не строит подобных сооружений для защиты от вооружённой агрессии», — пояснил Дрозденко.

Аналогичной точки зрения придерживается заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике капитан первого ранга в отставке Константин Сивков. По его словам, реальная защита границ при подготовке к масштабной войне требует от государства создания укрепрайонов, а не «заборов, окрашенных в зелёный цвет».

«Украинская «стена» начала возводиться на фоне военной истерики по поводу «вторжения России». Однако если в Киеве хотят по-настоящему подготовиться к «войне с Москвой», то в подобный проект придётся вложить несколько миллиардов долларов. Только тогда он обретёт стратегическое значение. Но таких денег на Украине нет», — подчеркнул Сивков.

Собеседник RT во фракции «Блок Петра Порошенко» напомнил про инцидент, произошедший летом 2017 года. Украинские СМИ со ссылкой на главу посёлка Казачья Лопань (Харьковская область) Вячеслава Задоренко сообщили, что местные кабаны «продырявили и подрыли» фортификацию на границе с РФ.

«Хиленький забор и небольшой ров не могут защитить Украину даже от диких кабанов. Конечно, в такой ситуации не приходится говорить о какой-то реальной защите от «российской агрессии». Этот проект изначально создавался с совершенно иными целями», — констатировал собеседник RT.

«Кто-то неплохо заработал»

Общую стоимость «Стены» правительство Украины оценивает в 4 млрд гривен ($148 млн по текущему курсу). Строительные работы стартовали в 2015 году в условиях резкого спада украинской экономики. Яценюку удалось выделить из госбюджета 100 млн гривен (около $3,7 млн) и договориться о помощи с европейскими властями.

В 2015 году Евросоюз предоставил погранслужбе Украины 900 млн гривен (около $33,4 млн), в том числе на реализацию «Стены». Несмотря на столь существенные вложения, в Харьковской области было построено только 10 км заграждений. В 2016 году европейцы перестали выделять деньги на проект. С этого момента финансирование «Стены» значительно сократилось.

Участок «стены» в Харьковской области

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© Арсений Яценюк

По словам Слободяна, в 2015 году на «Европейский вал» было потрачено более 1 млрд гривен ($37 млн), в 2016 году — 400 млн гривен ($14,8 млн ), в 2017 году — 200 млн гривен ($7,4 млн), в 2018 году — 500 млн гривен ($18,5 млн). Глава пограничной службы Украины Пётр Цигикал неоднократно сетовал, что денег на реализацию «Стены» не хватает. Причины недофинансирования он усматривает в «политизации» проекта.

Согласно первоначальным планам, возведение инженерных сооружений должно было завершиться в 2018 году. Сейчас срок окончания работ сдвинулся на 2021 год. Источник RT в партии «Батькивщина» полагает, что реализация проекта растянется до середины 2020-х годов. Ключевой причиной задержки он назвал отказ «европейских доноров» от помощи Украине.

«Изначально Украина не рассчитывала построить такое количество сооружений за счёт собственных ресурсов. Тем более что идея Яценюка заключалась в защите «европейских партнёров», то есть предполагала их финансовое участие. Однако когда европейцы увидели в Харьковской области результаты, полученные с использованием вложенных денег, то поняли, что на границе с РФ возводится, по сути, обычный зелёный забор, но по стоимости золотого. Стараниями властей серьёзный проект был превращён в фарс», — подчеркнул собеседник из «Батькивщины».

Источник RT в правительстве Украины сообщил, что реализация «Стены» забуксовала сразу после отставки Яценюка (14 апреля 2016 года). По его словам, несмотря на большой объём выделенных средств, в период работы предыдущего премьера «практически ничего не было построено». В связи с этим у нового правительства возникли подозрения, что «на установке защитных сооружений кто-то неплохо заработал».

Схемы освоения средств в рамках проекта «Стена» привлекли внимание Генеральной прокуратуры, СБУ и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По данным следователей, в нецелевом расходовании денег участвовали высокопоставленные офицеры погранслужбы и руководители фирм-подрядчиков. Украине был нанесён ущерб в размере более 16 млн гривен ($590 тыс.).

Между тем ряд украинских политиков считают, что следственные органы не провели полноценного расследования и уличили в хищениях лишь исполнителей. Такой точки зрения придерживаются депутат от Блока Петра Порошенко (БПП) Сергей Лещенко и член фракции «Народный фронт» Юрий Берёза.

В конце октября 2018 года Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Яценюка и действующего министра юстиции Павла Петренко. Однако на сегодняшний день антикоррупционное бюро не выполнило предписание судебной инстанции.

В беседе с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что в 2014 году Киев взялся за реализацию «абсолютно неподъёмного» с экономической точки зрения проекта по «защите» рубежей. Как пояснил эксперт, российско-украинская граница весьма сложная по своей конфигурации. По этой причине в её обустройстве должны участвовать оба государства.

«Проект «Стена» преследует политические цели, но никак не таможенные, пограничные или же в сфере безопасности. Киеву необходимо это строительство, чтобы разделить Украину и Россию, минимизировать контакты между гражданами наших государств. Кроме того, украинские власти не упускают возможности нажиться на строительстве заграждений», — резюмировал Безпалько.