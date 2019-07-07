Обычный "морской разбой", а не торжество права. Супертанкер Grace 1 задержали незаконно, заявили в Иране

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции прокомментировал сообщения британцев о том, что супертанкер Grace 1 перевозил нефть в Сирию. Эти сведения не соответствуют действительности, подчеркнул он.

"Власти Великобритании утверждают, что танкер направлялся в Сирию, однако это не так", - так звучит цитата иранца.

Кроме того, Аббас Аракчи подчеркнул, у Великобритании не было права задерживать танкер, поскольку он не нарушал международных норм. Ранее сообщалось, что именно направление "Сирия" и стало причиной блокировки танкера. Мол, перевозить нефть в Сирию незаконно, а значит, супертанкер не должен продолжать свой путь.

В Иране, как подчеркнул Аракчи, действия Лондона расценивают как "морской разбой". В момент задержания танкер находился в международных водах, добавил дипломат.