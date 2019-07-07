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Обычный "морской разбой", а не торжество права. Супертанкер Grace 1 задержали незаконно, заявили в Иране
07 июля 2019, 15:54 • 103 • Политика
Танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции. Произошедшее - обычный "морской разбой", а не торжество права, заявил дипломат.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции прокомментировал сообщения британцев о том, что супертанкер Grace 1 перевозил нефть в Сирию. Эти сведения не соответствуют действительности, подчеркнул он.
"Власти Великобритании утверждают, что танкер направлялся в Сирию, однако это не так", - так звучит цитата иранца.
Кроме того, Аббас Аракчи подчеркнул, у Великобритании не было права задерживать танкер, поскольку он не нарушал международных норм. Ранее сообщалось, что именно направление "Сирия" и стало причиной блокировки танкера. Мол, перевозить нефть в Сирию незаконно, а значит, супертанкер не должен продолжать свой путь.
В Иране, как подчеркнул Аракчи, действия Лондона расценивают как "морской разбой". В момент задержания танкер находился в международных водах, добавил дипломат.
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