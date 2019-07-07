Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия пытается вырвать программу МС-21 из санкционного "капкана" США
8 номер "Слуги" возмущена Шарием
Львов. Шарики. Интеллект
Санкциям вопреки: в правительстве рассказали о ходе реализации проекта самолёта ...
Главная / Политика

Обычный "морской разбой", а не торжество права. Супертанкер Grace 1 задержали незаконно, заявили в Иране

07 июля 2019, 15:54  •  103 • Политика
Танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции. Произошедшее - обычный "морской разбой", а не торжество права, заявил дипломат.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции прокомментировал сообщения британцев о том, что супертанкер Grace 1 перевозил нефть в Сирию. Эти сведения не соответствуют действительности, подчеркнул он.
"Власти Великобритании утверждают, что танкер направлялся в Сирию, однако это не так", - так звучит цитата иранца.
Кроме того, Аббас Аракчи подчеркнул, у Великобритании не было права задерживать танкер, поскольку он не нарушал международных норм. Ранее сообщалось, что именно направление "Сирия" и стало причиной блокировки танкера. Мол, перевозить нефть в Сирию незаконно, а значит, супертанкер не должен продолжать свой путь.
В Иране, как подчеркнул Аракчи, действия Лондона расценивают как "морской разбой". В момент задержания танкер находился в международных водах, добавил дипломат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
07 июля 2019, 12:39
Россия пытается вырвать программу МС-21 из санкционного "капкана" США
07 июля 2019, 02:54
Испугалась комментария в Instagram: Сбежавшая жена правителя Дубая увидела угрозу в стихах - СМИ
06 июля 2019, 23:39
Грузия не собирается отказываться от денег "оккупантов": Власти страны хотят сохранить торговлю с Россией
07 июля 2019, 15:54
ВСУ заявили, что не отвечают за безопасность миссии ОБСЕ - наблюдатели уже попали под обстрел
06 июля 2019, 21:39
Делегация РФ предложила назначить представителя ПА ОБСЕ по борьбе с героизацией нацизма
07 июля 2019, 00:54
МИД РФ: США надо вспомнить о своих санкциях, а не осуждать меры России в отношении Грузии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2019, 09:09
Экипаж смутился: Британку сняли с рейса из-за слишком откровенного наряда
02 июля 2019, 02:39
Забвение или смерть? Бежавшей жене эмира Дубая не помогут прихваченные миллионы долларов - СМИ
06 июля 2019, 10:24
Политолог оценил слова французского экономиста о «Северном потоке — 2»
04 июля 2019, 16:24
Россия окончательно сбросила путы США
30 июня 2019, 18:09
Песков рассказал, как мировые лидеры согласились с Путиным по украинскому вопросу
01 июля 2019, 00:39
Плюхнулся на кресло Путина, но не смог соблазнить президента Бразилии: Премьер-министра Канады преследуют неудачи на саммите G20
05 июля 2019, 18:09
Зеленский высказался по поводу употребления русского языка в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.