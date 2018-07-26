«Обычный ливень привёл к апокалипсису»: почему Киев не может решить проблемы ЖКХ

Киевские коммунальщики ликвидируют последствия ливней, обрушившихся на столицу 25 июля. Инфраструктура украинской столицы не выдержала удара стихии: из-за неработающих стоков затопило практически весь город, серьёзно пострадало дорожное покрытие, обрушился путепровод. При этом с конца апреля у половины киевлян нет горячей воды. Источники RT во властных структурах отмечают, что муниципалитет самоустранился от решения проблем, несмотря на массовое недовольство горожан и небезосновательные подозрения в коррупции.

Ливень, обрушившийся на Киев 25 июля, практически полностью парализовал движение в городе. Сначала затопило подземные переходы на нескольких станциях метро, включая «Политехнический институт» и «Шулявскую», затем остановился общественный транспорт, а спустя несколько часов киевские магистрали превратились в реки. Ближе к ночи вода стояла на первых этажах многих зданий, в том числе — Соломенского районного суда. Частично ликвидировать последствия разгула стихии удалось только к утру.

Природный катаклизм в очередной раз наглядно продемонстрировал, что столичная инфраструктура находится в плачевном состоянии, а коммунальные службы не справляются со своими обязанностями. Так, в результате ливня частично обрушился путепровод на ул. Телиги, ведущий в наиболее густонаселённый район города — Троещину. Серьёзно повреждено дорожное полотно, коммуникации и магистральный оптоволоконный кабель. Движение на этом участке дороги, который ремонтировали с конца апреля, остановлено.

Обрушение путепровода на ул. Телиги

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«Придётся уезжать из Киева»

«Мы добирались домой вместо 20 минут полтора часа, везде были лужи по колено. Не работал никакой транспорт, поэтому пришлось идти пешком», — рассказала в беседе с RT киевлянка Елена Бальнева.

Она добавила, что неоднократно обращалась к местным властям с просьбой расчистить ливневые стоки в своём районе города.

«Стоки уже давно забиты и не работают должным образом, но городские службы не обращают на это никакого внимания. Обычный ливень привёл к апокалипсису. А если дождь будет идти три дня, нам, видимо, придётся уезжать из Киева», — говорит Бальнева.

Ливень в Киеве, 25 июля 2018 года

Reuters

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Директор «Киевавтодора» Александр Густелёв на встрече с мэром Виталием Кличко 25 июля подтвердил, что столичные ливнестоки, протяжённость которых достигает 800 км, не ремонтировались около 60 лет.

«Проблема затопления в районе станции метро «Левобережная» существует более 40 лет. Уже есть проект реконструкции, и в ближайшее время мы к ней приступим», — сказал Густелёв.

На заявления чиновников киевляне отреагировали десятками интернет-мемов, на которых мэр города изображён среди затопленных улиц в купальном костюме и на водных лыжах.

«Тут же забывают о проблеме»

Число претензий к киевским властям, к коммунальным и городским службам растёт с каждым годом.

«Чиновники всё время обещают реконструировать улицы, почистить и поменять ливнестоки, но тут же забывают о проблеме — до следующего дождя. Конечно, это касается не только дорожной инфраструктуры. В прошлом году частично обрушился Шулявский путепровод, который давно обещали закрыть на ремонт. Он до сих пор находится в аварийном состоянии, однако движение по нему продолжается, въезд запрещён только грузовикам и автобусам. Некоторые районы напоминают Шанхай из-за огромного количества хаотично расположенных киосков и различных рекламных конструкций. Три месяца половина города сидит без горячей воды», — рассказал источник RT в партии «Самопомощь».

Горячее водоснабжение в восьми (из десяти) районах украинской столицы было отключено 27 апреля. Все эти участки обслуживают ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завод «Энергия». Предприятия остановили работу из-за того, что новая головная структура — «Киевтеплоэнерго» — не смогла перезаключить договор на поставку топлива с «Нафтогазом». Ранее весь город обслуживала компания «Киевэнерго» Рината Ахметова, но киевские власти расторгли с ней соглашение на поставку горячей воды и тепла.

«Нам пришлось покупать бойлер, поскольку жить без горячей воды с маленьким ребёнком невозможно. Так же поступили и все наши знакомые. Насколько я понимаю, под вопросом и подключение города к отоплению этой зимой. Что делать в этой ситуации — не знаю», — говорит Бальнева.

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«Нафтогаз» требует от Киева погасить долг в размере 4,4 млрд грн ($166 млн) и только после этого готов заключить договор с новым поставщиком.

«Если нам не вернут деньги сейчас, то потом их тем более не отдадут», — заявил источник RT в «Нафтогазе».

Он также добавил, что компания отказалась подписывать соглашение с «Киевтеплоэнерго». В середине июня этого года Киевская администрация подала против «Нафтогаза» иск в суд.

С 1 августа «Киевэнерго» прекращает обслуживание оставшейся половины города, и тогда весь Киев останется без горячей воды.

Источник RT в партии «Батькивщина» считает, что у этой ситуации есть «коррупционная подоплёка». Киевские власти неоднократно подозревались в нецелевом расходовании средств — совсем не на нужды украинской столицы. Так, в середине июля в Киеве открыли лестницу на Пейзажную аллею, на строительство которой было потрачено 89 млн грн ($3,3 млн) — примерно $12,5 тыс. на одну ступеньку.

«В Киеве нет нормальной градостроительной документации, поэтому дома строят где хотят и как хотят. Внешний вид города давно испорчен, не говоря уже об инфраструктурных нормах, которые не соблюдаются», — говорит собеседник RT.

Неутешительный прогноз

То, что происходит, — результат управления Киевом после революции 2014 года, отметил в интервью RT глава Центра политического анализа Павел Данилин.

«Ситуация ухудшается. Из Виталия Кличко такой же мэр, как и оратор. Никакой. Поэтому он ничего не может сделать», — говорит эксперт.

По его словам, уровень жизни большинства киевлян — низкий, поэтому повышение тарифов ЖКХ приведёт лишь к нарастанию задолженности по коммунальным платежам, а город не располагает достаточными финансовыми резервами, чтобы решить все проблемы.

По мнению Данилина, ситуация в Киеве опасная, но пока не катастрофическая.

«Если проблемы начнутся ближе к зиме, это будет гораздо хуже», — отмечает политолог.

Источник RT в партии «Народный фронт» прогнозирует, что у города есть 3—5 лет для решения всех острых вопросов, после чего ситуация может выйти из-под контроля.