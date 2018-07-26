Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Анализируя саммит БРИКС. Власть глобальных ростовщиков уходит в прошлое
«Неопровержимая доказательная база»: гендиректору НПО им. Лавочкина предъявлены ...
Поклонская - "КП": Мандант сдавать не буду
Россия призывает ЕС создать условия для возвращения сирийских беженцев
Главная / Украина

«Обычный ливень привёл к апокалипсису»: почему Киев не может решить проблемы ЖКХ

26 июля 2018, 23:24  •  94 • Украина
Киевские коммунальщики ликвидируют последствия ливней, обрушившихся на столицу 25 июля. Инфраструктура украинской столицы не выдержала удара стихии: из-за неработающих стоков затопило практически весь город, серьёзно пострадало дорожное покрытие, обрушился путепровод. При этом с конца апреля у половины киевлян нет горячей воды. Источники RT во властных структурах отмечают, что муниципалитет самоустранился от решения проблем, несмотря на массовое недовольство горожан и небезосновательные подозрения в коррупции.
 
Ливень в Киеве, 25 июля 2018 года Reuters © Valentyn Ogirenko
 

Ливень, обрушившийся на Киев 25 июля, практически полностью парализовал движение в городе. Сначала затопило подземные переходы на нескольких станциях метро, включая «Политехнический институт» и «Шулявскую», затем остановился общественный транспорт, а спустя несколько часов киевские магистрали превратились в реки. Ближе к ночи вода стояла на первых этажах многих зданий, в том числе — Соломенского районного суда. Частично ликвидировать последствия разгула стихии удалось только к утру.

Природный катаклизм в очередной раз наглядно продемонстрировал, что столичная инфраструктура находится в плачевном состоянии, а коммунальные службы не справляются со своими обязанностями. Так, в результате ливня частично обрушился путепровод на ул. Телиги, ведущий в наиболее густонаселённый район города — Троещину. Серьёзно повреждено дорожное полотно, коммуникации и магистральный оптоволоконный кабель. Движение на этом участке дороги, который ремонтировали с конца апреля, остановлено.

  • Обрушение путепровода на ул. Телиги
  • © Instagram

«Придётся уезжать из Киева»

«Мы добирались домой вместо 20 минут полтора часа, везде были лужи по колено. Не работал никакой транспорт, поэтому пришлось идти пешком», — рассказала в беседе с RT киевлянка Елена Бальнева.

Она добавила, что неоднократно обращалась к местным властям с просьбой расчистить ливневые стоки в своём районе города.

«Стоки уже давно забиты и не работают должным образом, но городские службы не обращают на это никакого внимания. Обычный ливень привёл к апокалипсису. А если дождь будет идти три дня, нам, видимо, придётся уезжать из Киева», — говорит Бальнева.

  • Ливень в Киеве, 25 июля 2018 года
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

Директор «Киевавтодора» Александр Густелёв на встрече с мэром Виталием Кличко 25 июля подтвердил, что столичные ливнестоки, протяжённость которых достигает 800 км, не ремонтировались около 60 лет.

«Проблема затопления в районе станции метро «Левобережная» существует более 40 лет. Уже есть проект реконструкции, и в ближайшее время мы к ней приступим», — сказал Густелёв.

На заявления чиновников киевляне отреагировали десятками интернет-мемов, на которых мэр города изображён среди затопленных улиц в купальном костюме и на водных лыжах. 

«Тут же забывают о проблеме»

Число претензий к киевским властям, к коммунальным и городским службам растёт с каждым годом.

Правительство Украины одобрило стратегию информреинтеграции Донецкой и Луганской областей

«Чиновники всё время обещают реконструировать улицы, почистить и поменять ливнестоки, но тут же забывают о проблеме — до следующего дождя. Конечно, это касается не только дорожной инфраструктуры. В прошлом году частично обрушился Шулявский путепровод, который давно обещали закрыть на ремонт. Он до сих пор находится в аварийном состоянии, однако движение по нему продолжается, въезд запрещён только грузовикам и автобусам. Некоторые районы напоминают Шанхай из-за огромного количества хаотично расположенных киосков и различных рекламных конструкций. Три месяца половина города сидит без горячей воды», — рассказал источник RT в партии «Самопомощь».

Горячее водоснабжение в восьми (из десяти) районах украинской столицы было отключено 27 апреля. Все эти участки обслуживают ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завод «Энергия». Предприятия остановили работу из-за того, что новая головная структура — «Киевтеплоэнерго» — не смогла перезаключить договор на поставку топлива с «Нафтогазом». Ранее весь город обслуживала компания «Киевэнерго» Рината Ахметова, но киевские власти расторгли с ней соглашение на поставку горячей воды и тепла.

«Нам пришлось покупать бойлер, поскольку жить без горячей воды с маленьким ребёнком невозможно. Так же поступили и все наши знакомые. Насколько я понимаю, под вопросом и подключение города к отоплению этой зимой. Что делать в этой ситуации — не знаю», — говорит Бальнева.  

  • Gettyimages.ru
  • © Ovidio Ferreira / EyeEm

«Нафтогаз» требует от Киева погасить долг в размере 4,4 млрд грн ($166 млн) и только после этого готов заключить договор с новым поставщиком.

Порошенко заявил об успешном этапе испытаний снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт»

«Если нам не вернут деньги сейчас, то потом их тем более не отдадут», — заявил источник RT в «Нафтогазе».

Он также добавил, что компания отказалась подписывать соглашение с «Киевтеплоэнерго». В середине июня этого года Киевская администрация подала против «Нафтогаза» иск в суд. 

С 1 августа «Киевэнерго» прекращает обслуживание оставшейся половины города, и тогда весь Киев останется без горячей воды.

Источник RT в партии «Батькивщина» считает, что у этой ситуации есть «коррупционная подоплёка». Киевские власти неоднократно подозревались в нецелевом расходовании средств — совсем не на нужды украинской столицы. Так, в середине июля в Киеве открыли лестницу на Пейзажную аллею, на строительство которой было потрачено 89 млн грн ($3,3 млн) — примерно $12,5 тыс. на одну ступеньку. 

«В Киеве нет нормальной градостроительной документации, поэтому дома строят где хотят и как хотят. Внешний вид города давно испорчен, не говоря уже об инфраструктурных нормах, которые не соблюдаются», — говорит собеседник RT.

Неутешительный прогноз

То, что происходит, — результат управления Киевом после революции 2014 года, отметил в интервью RT глава Центра политического анализа Павел Данилин.

«Ситуация ухудшается. Из Виталия Кличко такой же мэр, как и оратор. Никакой. Поэтому он ничего не может сделать», — говорит эксперт.

По его словам, уровень жизни большинства киевлян — низкий, поэтому повышение тарифов ЖКХ приведёт лишь к нарастанию задолженности по коммунальным платежам, а город не располагает достаточными финансовыми резервами, чтобы решить все проблемы.

По мнению Данилина, ситуация в Киеве опасная, но пока не катастрофическая.

«Если проблемы начнутся ближе к зиме, это будет гораздо хуже», — отмечает политолог.

Источник RT в партии «Народный фронт» прогнозирует, что у города есть 3—5 лет для решения всех острых вопросов, после чего ситуация может выйти из-под контроля.

«Трубы окончательно сгниют, мосты начнут массово рушиться, прекратится теплоснабжение и начнутся проблемы с канализацией. События будут развиваться именно по такому, апокалиптическому сценарию, если городская власть наконец-то не займётся своими прямыми обязанностями», — резюмировал собеседник RT.   

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
94
Источник
Похожие новости
26 июля 2018, 10:24
«В иной реальности»: как в России отреагировали на Крымскую декларацию Госдепа США
26 июля 2018, 10:24
Порошенко заявил об успешном этапе испытаний снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт»
26 июля 2018, 10:24
Пушков объяснил поведение Геращенко на встрече по Донбассу в Минске

26 июля 2018, 13:39
На Украине выявили значительные нарушения при финансировании Евровидения
26 июля 2018, 23:24
«Обычный ливень привёл к апокалипсису»: почему Киев не может решить проблемы ЖКХ
26 июля 2018, 20:09
Карасин: российский проект по миссии ООН в Донбассе может быть основой для обсуждения
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 июля 2018, 16:12
Цены и обслуживание, Крым yбивaющие?
24 июля 2018, 09:24
«Шариковщина»: Злобное хамство украинского министра шокировало интернет
22 июля 2018, 20:24
Пранкеры узнали, как в США готовят «революционеров» для России
20 июля 2018, 14:54
«Белые каски» бегут от Асада, моля о пощаде
22 июля 2018, 12:09
В Госдуме назвали неподобающими слова Порошенко о победе Усика
20 июля 2018, 23:12
Константин Сёмин. Безумная пенсионная реформа: чего боится власть?
24 июля 2018, 06:40
Бумаги скинули, пора наступать!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.