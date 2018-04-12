«Обычный человек сразу бы стал обвиняемым»: СК закрыл уголовное дело о смертельном ДТП с участием полицейского

Следственный комитет России прекратил расследование уголовного дела о ДТП с участием высокопоставленного полицейского Дмитрия Федянина. В сентябре 2017 года он, управляя служебным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил 35-летнего мотоциклиста Андрея Живова. Федянин так и не был переведён в статус обвиняемого, а проходил по делу свидетелем. Следователи решили, что полицейский не нарушал ПДД, хотя и был пьян. Семья погибшего байкера намерена обжаловать это решение. Эксперты считают, что расследование могло быть необъективным, а в ходе проведения автотехнической экспертизы не учитывалось, что полицейский находился за рулём в нетрезвом виде.

СК Москвы закрыл резонансное уголовное дело о смертельном ДТП с участием бывшего замначальника полиции города Одинцово Дмитрия Федянина. Следствие длилось более полугода. За это время была проведена лишь одна автотехническая экспертиза, согласно которой страж порядка не нарушал ПДД и не виноват в аварии. По делу экс-полицейский проходил как свидетель.

О прекращении расследования RT сообщил адвокат семьи погибшего в аварии мотоциклиста Андрея Живова Андрей Мишонов.

«Следователь мне позвонила и сказала, что 7 апреля она прекратила уголовное дело за отсутствием состава преступления, — рассказал Мишонов. — После того, как нам поступят документы о прекращении дела и отказе в удовлетворении ходатайства в проведении дополнительной экспертизы, мы будем обжаловать решение в вышестоящих инстанциях и Генеральной прокуратуре».

«Следователь просто не берёт трубку»

Напомним, резонансное ДТП произошло 6 сентября 2017 года. Федянин, управляя служебным Ford Mondeo, двигался в крайнем левом ряду по эстакаде на Можайском шоссе в Москве и сбил стоявшего возле отбойника рядом со своим байком Андрея Живова.

Мотоциклист от многочисленных травм скончался на месте аварии, Федянин был госпитализирован с незначительными травмами. Тест выявил 0,8 промилле алкоголя в крови полицейского. В машине полицейского очевидцы заметили пивные бутылки и банные веники.

По факту гибели мотоциклиста СК России по Москве 12 сентября 2017 года возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека», но так и не предъявил полицейскому обвинение. Из органов МВД Федянина после дорожного инцидента уволили.

«Я в шоке от новости о закрытии дела, — комментирует RT решение следствия супруга погибшего Светлана Живова. — Пытались связаться со следователем, но она просто не берёт трубку. Так мы дело не оставим — будем обжаловать решение, будем обращаться к президенту, если потребуется».

Осенью прошлого года родственники погибшего уже направляли жалобы на бездействие следователей председателю СК РФ Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке, а также министру юстиции Александру Коновалову. Помимо жалоб в надзорные ведомства, вдова погибшего мотоциклиста также отправила письмо с просьбой о помощи в администрацию президента. Оттуда вскоре пришёл ответ, в котором говорится, что жалоба передана в МВД и Следственный комитет. О результатах её рассмотрения правоохранители не сообщали.

Ранее RT сообщал, что официальная автотехническая экспертиза по ДТП установила, что пьяный экс-полицейский вёл транспортное средство, соблюдая нормы ПДД.

Эксперты заключили, что автомобиль Федянина двигался с разрешённой скоростью 80 км/ч на безопасной дистанции от двигавшегося впереди автомобиля. Согласно заключению эксперта, тормозной путь автомобиля Федянина до полной остановки машины составил бы 94 метра. При этом Федянин якобы не мог видеть стоявшего рядом с отбойником мотоциклиста: обзор загораживал ехавший впереди неустановленный автомобиль.

Специалист пришёл к выводу, что экс-полицейский не мог затормозить перед байкером, потому что увидел его с расстояния 25 метров, когда двигавшаяся впереди машина резко перестроилась в другой ряд.

Андрей Живов

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Трезвые действия водителя

«Следствие удовлетворилось результатами лишь одной этой экспертизы, которая была проведена с грубейшими, по моему мнению, нарушениями, — говорит Мишонов. — Например, эксперт даже не осматривал транспортное средство. Конечно, мнения одного специалиста явно недостаточно, чтобы делать выводы об отсутствии состава преступления в действиях Федянина. Здесь необходима тщательная проверка, повторная экспертиза с привлечением нескольких экспертов, на чём мы и будем настаивать».

Юристы отмечают, что в ходе следствия не была изучена связь между состоянием опьянения Федянина и его действиями за рулём.

«Эта ситуация — нонсенс, — комментирует RT решение следствия о закрытии дела автоюрист Александр Липатников. — Если бы на месте Федянина был бы обычный гражданин, то он моментально стал бы обвиняемым по делу. Выводы экспертизы, на основании которых следователь прекратил дело, очень странные. Эксперт не учёл требование ПДД о выборе той скорости движения, которая обеспечивает безопасность, позволяет избежать ДТП. Кроме того, эксперт должен был учитывать скорость реакции водителя в состоянии опьянения. Непонятно, почему следствие не увидело причинно-следственной связи между опьянением водителя и аварией. Потерпевшие должны обжаловать решение и добиваться повторной экспертизы в другом экспертном учреждении».

Адвокат Федянина Валерий Бараковский не смог прокомментировать ситуацию, попросив перезвонить через несколько дней.

В пресс-службе СК Москвы на вопросы RT о прекращении расследования оперативного ответа не предоставили.