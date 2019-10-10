Обычные войны разведчиков: Россию пытаются дискредитировать через спецслужбы, заявил полковник ГРУ

New York Times со ссылкой на данные американской разведки сообщили, что дестабилизацией в Европе занимается особое засекреченное подразделение спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) России. Разведка США считает, что за подобными акциями стоят специалисты из воинской части 29155. Впрочем, как оказалось, часть, описанная в публикации, занимается курсами разведчиков. И даже сами западные читатели из числа пользователей соцсетей уже заявили, что заявления NYT не выдерживают критики.

В беседе с Царьградом ситуацию комментировал и полковник ГРУ Владимир Квачков. Он отметил, что, безусловно, разведка работает в странах мира. На то она и разведка - что российская, что зарубежная. Однако то, что публикуется сегодня в прессе, в том числе заявления NYT, выглядит смешно.

"Если бы было что-то серьезное, ну, скажем так, подтвержденное источниками, то доказательства были бы опубликованы, конечно. А это всё просто домыслы. "Одна СМИ сказала". Вот и всё", - пояснил Квачков.

В качестве примера он привел нашумевшее дело Скрипалей, когда Россию обвинили в отравлении своих же граждан на территории Великобритании. Это был классический вариант дезинформации, уверен Квачков.

"Скрипали - это чисто состряпанное дело с целью дискредитации. Я немножко посмотрел информацию и могу с уверенностью заявить: это всё, скажем так, чисто состряпанная спецоперация по дискредитации России вообще и российской военной разведки в частности. Там нет ничего общего с действительностью. А если говорить о принципе – конечно же, российская военная разведка занимается тем, чем она занимается, по крайней мере, тысячу лет", - сказал собеседник Царьграда.

Более того, Квачков предположил, что такие вбросы, как о Скрипалях или о секретном подразделении ГРУ, могут быть частью войны разведчиков. Просто действуют в данном случае в отношении Москвы.

"Вообще не относитесь к этой информации как-то серьезно. К ней нужно относиться как исключительно к информационно-психологической борьбе. Дискредитации России, в том числе и через ее спецслужбы. Это просто политический, исключительно информационно-психологический вброс. А спецслужбы были, есть и будут всегда", - резюмировал Владимир Квачков.