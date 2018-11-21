«Обычно ловят за руку»: в Ингушетии и Чечне из-за одного шпионского устройства возбудили три уголовных дела

В Ингушетии бывшего подполковника полиции Магомеда Берсанова будут судить из-за покупки GPS-трекера со встроенным микрофоном. Сам мужчина утверждает, что его прослушивала ревнивая девушка, которая даже написала явку с повинной. По версии СК, полицейский незаконно приобрёл трекер сам. Помимо Берсанова, правоохранители смогли привлечь к уголовной ответственности ещё двух человек — прежних владельцев устройства.

В районный суд города Назрань в Ингушетии направлено уголовное дело по статье 138.1 УК РФ «Оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Зачастую под статью о продаже и покупке шпионских гаджетов подпадают граждане, которые по незнанию заказали такое устройство для бытовых целей через интернет. Чаще всего люди покупают GPS-трекеры, чтобы следить за своими детьми или животными. Однако из-за встроенных диктофонов, которые можно активировать дистанционно, такие девайсы признают «специальными техническими средствами».

Правоохранители ловят граждан двумя способами: при получении ими посылки на почте или во время контрольной закупки, когда человек пытается по каким-то причинам продать устройство.

Случай в Назрани необычен в связи с несколькими обстоятельствами. Во-первых, под суд попал местный высокопоставленный полицейский. Во-вторых, правоохранители смогли найти и привлечь к ответственности мужчину, который продал ему устройство более года назад.

При этом продавца судили отдельно, признали виновным и назначили в качестве наказания ограничение свободы на один год и шесть месяцев вместо наиболее распространённой санкции — денежного штрафа. Более того, позже СК возбудил возбудил и довёл до суда третье уголовное дело из-за этого же трекера — против ещё одного бывшего владельца устройства.

Гостайны и шпионаж

15 июля 2017 года в кабинет Магомеда Берсанова, начальника линейного отдела полиции на транспорте Назрани, пришли сотрудники ФСБ для обычной плановой проверки соблюдения защиты государственной тайны.

Берсанов искал ключ от сейфа, чтобы продемонстрировать проверяющим его содержимое, и выкладывал из ящика стола разные предметы. Маленькая чёрная коробочка привлекла внимание сотрудников ФСБ — они попросили подполковника объяснить, что это за устройство и откуда у него взялось.

«Тогда я подумал, что это аккумулятор от автомобильного видеорегистратора, который когда-то давно купил на рынке, но так и не воспользовался им — кинул в стол и забыл, — вспоминает в беседе с RT Берсанов. — Сказал сотрудникам ФСБ, что это устройство для автомобиля. Они в ответ говорят: «Нет, это GPS-трекер, но ничего страшного: просто напиши объяснение, откуда он у тебя взялся. Я и написал».

Спустя две недели СК возбудил в отношении полицейского уголовное дело по статье о незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации.

«Когда об этом узнала девушка, с которой у меня были романтические отношения — Фарида Местоева, — всё встало на свои места. Она рассказала, что это её устройство. Она очень ревнивая и хотела проверить, не изменяю ли я ей», — рассказал Берсанов.

Через два дня после того, как было открыто уголовное производство, Местоева явилась к следователю и призналась, что это она подложила трекер в кабинет Берсанова. Одно из доказательств, полученных СК, — распечатки телефонных звонков. Так, с телефонного номера, который мог находиться у Берсанова, но принадлежал его племяннику, совершались звонки на сим-карту, установленную в устройстве.

По словам Берсанова, он давал Местоевой один из своих телефонов вместе с сим-картой. «Возможно, она с моего же телефона и «звонила» на трекер, чтобы меня прослушать», — заявил подполковник.

Однако правоохранители не поверили объяснениям женщины. К этому моменту следователи уже нашли того, кто сознался в продаже Берсанову «шпионского» гаджета. По версии СК, 1 ноября 2016 года Берсанов купил на рынке портативный микрофон у Курейша Мартазанова.

Сведений о том, как правоохранители вышли на продавца трекера, в материалах дела Берсанова не содержится. По мнению адвоката полицейского Адама Ужахова, Мартазанов мог быть подставным свидетелем.

«Он дал показания против моего подзащитного, а свидетелями сделки выступили его родственники, — пояснил в беседе с RT Ужахов. — Позднее СК выделил материал в отношении Мартазанова в отдельное производство, чтобы его осудить независимо от дела Берсанова и таким образом обеспечить принцип преюдиции. Мы возражали, конечно, и ходатайствовали, чтобы всё вместе расследовалось».

Мартазанов рассказал правоохранителям, что купил устройство на рынке в Чечне, и оно за ненадобностью валялось в бардачке машины. Согласно его показаниям, перепродавать трекер он не собирался — это якобы произошло случайно.

Как утверждает Мартазанов, он продавал рядом с рынком автомобиль и вытаскивал из него свои вещи, в том числе трекер. В этот момент к машине подошел мужчина и поинтересовался, что это за устройство, а получив объяснения, попросил его продать.

В ходе допроса Мартазанов заявил, что опознать Берсанова не может, поскольку «видел один раз, и это было давно». Однако трекер он узнал: размеры, цвет и серийный номер, по его словам, совпадают.

В мае 2018 года Мартазанов был признан виновным в продаже шпионского устройства и приговорён к полутора годам ограничения свободы.

При этом изначально Берсанов заявлял, что купил трекер на рынке и заплатил за него 1700 рублей. Однако эти объяснения не сходятся с показаниями Мартазанова, который утверждает, что сбыл устройство за 1000 рублей.

RT попытался связаться с Мартазановым, однако сделать этого не удалось.

«Есть только слова свидетелей»

Расследование уголовного дела против Берсанова длилось более года, хотя обычно такие дела, как и в случае с Мартазановым, уже через два-три месяца направляют в суд.

По делу Берсанова были проведены три технические экспертизы: две из них признали трекер шпионским устройством, а третья, последняя, показала, что гаджет сломан. Эксперт не установил, когда и почему он вышел из строя.

За время следствия Берсанов и его защитник направили множество жалоб на ненадлежащее расследование в СК, Генпрокуратуру и даже президенту.

«Во всех ходатайствах нам отказывали: в очной ставке между Берсановым и Мартазановым, в допросе эксперта, в допросе Берсанова с использованием полиграфа, — заявил Ужахов. — Есть и масса нарушений. Например, СК называет доказательством пояснения, которые Берсанов давал сотрудникам ФСБ, а это недопустимое доказательство, если отсутствовал адвокат».

По мнению защитника, доказательств того, что Берсанов действительно приобретал трекер с диктофоном, следствие так и не представило.

«Обычно в таких делах ловят за руку, например когда люди заказывают такие устройства через интернет и приходят получать их на почту. В нашем же случае есть только слова свидетелей. При этом как можно доверять показаниям Мартазанова, если тот не помнит, чью машину продавал и кому, а внешний вид трекера при этом запомнил досконально?» — считает Ужахов.

В связи с уголовным преследованием Берсанов, по его собственным словам, был вынужден уволиться из полиции по собственному желанию и уйти на пенсию.

«Я воспитываю шестерых детей и после 30 лет работы в правоохранительных органах неожиданно остался без работы, а на пенсию семью не прокормить, — посетовал он. — Я не признаю свою вину и намерен добиваться оправдательного приговора».

Однако в СК Назрани заявили, что следствием собрана достаточная доказательная база для осуждения бывшего полицейского.

«Находясь в городе Назрани, реализуя свой преступный умысел, уплатив гражданину М. денежные средства, он приобрёл указанное специальное техническое средство, незаконно использовал и хранил его в своем служебном кабинете до июня 2017 года, то есть до момента обнаружения и изъятия сотрудниками УФСБ России по Республике Ингушетия», — отмечают в СК.

В прокуратуре Игнушетии считают, что все жалобы обвиняемого на следствие основаны только на предположениях, а потому не подлежат удовлетворению.

За время расследования уголовного дела в отношении Берсанова СК смог добиться не только осуждения Мартазанова, но и вычислить человека, у которого он купил трекер. Ачхой-Мартановский межрайонный следственный отдел СК России по Чеченской Республике возбудил уголовное дело в отношении Исаева Ю. М.-С. по факту сбыта трекера Мартазанову. В сентября 2018 года материалы дела в отношении Исаева были направлены в суд.

История с телёнком

Напомним, что сейчас Генпрокуратура до конца года должна представить законопроект о декриминализации статьи 138.1 УК РФ об обороте шпионских устройств. Надзорное ведомство предложит изменить закон, чтобы граждане, покупающие гаджеты для бытового использования, не попадали под суд.

Внести изменения в законодательство чиновники решили после резонансной истории фермера из Курганской области Евгения Васильева. Мужчина заказал через интернет в Китае GPS-трекер, с помощью которого собирался следить за телёнком. Однако оказалось, что в трекер вмонтирован скрытый микрофон, который включается дистанционно. В результате Следственный комитет обвинил Васильева в незаконном обороте шпионских устройств.

Возбуждение уголовного дело против фермера вызвало широкий общественный резонанс. Корреспондент RT задал вопрос об уголовном преследовании фермера президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции, прошедшей 14 декабря 2017 года.

Областная прокуратура проверила законность преследования Васильева и пришла к выводу, что дело было возбуждено необоснованно. В итоге весной 2018 года СК прекратил расследование из-за отсутствия доказательств, которые могли бы свидетельствовать о наличии у обвиняемого умысла шпионить за гражданами. Прокуратура Курганской области принесла фермеру официальные извинения.