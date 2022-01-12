«Обычная практика вооружённых сил»: в Кремле опровергли связь между учениями РФ и переговорами с Западом по безопасности

Проводимые Россией учения не связаны с проходящими переговорами с Западом по гарантиям безопасности, это обычная практика любых вооружённых сил, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что, несмотря на лидерство России в области новейших вооружений, Москва не ведёт переговоры с Западом с позиции силы. При этом Песков подтвердил, что в Кремле видят «агрессивные заявления» США, звучащие на фоне проходящих переговоров.

Россия будет продолжать проводить военные учения на своей территории, это обычная практика любых вооружённых сил, а сами учения не связаны с проходящими переговорами с Западом по гарантиям безопасности. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никакой связи нет. Мы говорим всё-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что, несмотря на лидирующие позиции России в области новейших вооружений, Москва не ведёт переговоры с Западом с позиции силы. «Президент говорил, что здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам», — напомнил Песков.

«Просто ситуация дошла до такой критической черты в плане общеевропейской безопасности и в плане национальных интересов нашей страны..., что дальше нельзя медлить и нужно конкретно ответить на те озабоченности, которые были озвучены», — пояснил он.

При этом Песков подтвердил, что в Кремле видят «агрессивные заявления» США, звучащие на фоне проходящих переговоров.

«Мы в последние сутки, последние дни видим такое обрамление идущих переговоров такими живыми, агрессивными заявлениями официального Вашингтона. Это, конечно, вызывает у нас интерес. Хотя мы и понимаем, зачем это делается», — сказал он.

AP

© Olivier Hoslet

Представитель Кремля заметил, что продвижение альянса в сторону границ РФ угрожает России. В то же время он подчеркнул, что российская сторона, в отличие от американских коллег, не хочет «сыпать угрозами, ультиматумами, предрекать высокую цену, кто какую заплатит».

«Если вести переговоры — мы ведём их культурно, мы открыты к этому диалогу, наши дипломаты сохранили дипломатические традиции, несмотря на жёсткую ситуацию. Мы все-таки предпочитаем сначала переговорить, а потом оценивать и давать прогнозы», — разъяснил Песков.

Комментируя слова заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о готовности Вашингтона обсудить с Финляндией возможность вступления в НАТО, Песков обратил внимание, что альянс представляет собой не институт развития, а инструмент конфронтации, в связи с чем любое расширение этого альянса беспокоит Россию.

«Это абсолютно очевидный факт, поэтому расширение этого механизма представляет для нас угрозу», — заключил Песков.

Напомним, Россия проводит серию переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. 10 января в Женеве состоялись российско-американские переговоры, которые продлились около семи с половиной часов. Замглавы МИД России Сергей Рябков охарактеризовал их как глубокие и конкретные, при этом отметив, что главные вопросы по-прежнему остаются в подвешенном состоянии.

12 января в Брюсселе началась первая за два с половиной года встреча Совета Россия — НАТО. На 13 января запланировано обсуждение гарантий безопасности в рамках заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

11 января Минобороны сообщило, что около 3 тыс. военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

«Основной упор тактических учений будет заключаться в выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, в организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп условного противника и в оборудовании опорных пунктов», — рассказали в ведомстве.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что возвращение российских сил, которые находятся у границы РФ и Украины, в казармы стало бы доказательством отсутствия планов вторжения России на Украину.

В посольстве России в США заявили, что Москва не понимает логику подобных заявлений на фоне того, что США со своей стороны не хотят обсуждать численность войск в Европе.

«Это наш выбор — где и когда проводить военные учения на нашей национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это отвечает интересам безопасности России», — заявили в диппредставительстве.

В последнее время в некоторых странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. В Москве неоднократно подчёркивали, что российская сторона не представляет ни для кого угрозы.