Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахст...
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенны...
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовик...
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два фак...
Главная / В мире

«Обычная практика вооружённых сил»: в Кремле опровергли связь между учениями РФ и переговорами с Западом по безопасности

12 января 2022, 18:50  •  49 • В мире
Проводимые Россией учения не связаны с проходящими переговорами с Западом по гарантиям безопасности, это обычная практика любых вооружённых сил, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что, несмотря на лидерство России в области новейших вооружений, Москва не ведёт переговоры с Западом с позиции силы. При этом Песков подтвердил, что в Кремле видят «агрессивные заявления» США, звучащие на фоне проходящих переговоров.
 
Legion-Media © Ekaterina Kriminskaya
 

Россия будет продолжать проводить военные учения на своей территории, это обычная практика любых вооружённых сил, а сами учения не связаны с проходящими переговорами с Западом по гарантиям безопасности. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никакой связи нет. Мы говорим всё-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что, несмотря на лидирующие позиции России в области новейших вооружений, Москва не ведёт переговоры с Западом с позиции силы. «Президент говорил, что здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам», — напомнил Песков.

«Просто ситуация дошла до такой критической черты в плане общеевропейской безопасности и в плане национальных интересов нашей страны..., что дальше нельзя медлить и нужно конкретно ответить на те озабоченности, которые были озвучены», — пояснил он.

При этом Песков подтвердил, что в Кремле видят «агрессивные заявления» США, звучащие на фоне проходящих переговоров.

«Мы в последние сутки, последние дни видим такое обрамление идущих переговоров такими живыми, агрессивными заявлениями официального Вашингтона. Это, конечно, вызывает у нас интерес. Хотя мы и понимаем, зачем это делается», — сказал он.

  • AP
  • © Olivier Hoslet

Представитель Кремля заметил, что продвижение альянса в сторону границ РФ угрожает России. В то же время он подчеркнул, что российская сторона, в отличие от американских коллег, не хочет «сыпать угрозами, ультиматумами, предрекать высокую цену, кто какую заплатит».

«Если вести переговоры — мы ведём их культурно, мы открыты к этому диалогу, наши дипломаты сохранили дипломатические традиции, несмотря на жёсткую ситуацию. Мы все-таки предпочитаем сначала переговорить, а потом оценивать и давать прогнозы», — разъяснил Песков.

Комментируя слова заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о готовности Вашингтона обсудить с Финляндией возможность вступления в НАТО, Песков обратил внимание, что альянс представляет собой не институт развития, а инструмент конфронтации, в связи с чем любое расширение этого альянса беспокоит Россию.

«Это абсолютно очевидный факт, поэтому расширение этого механизма представляет для нас угрозу», — заключил Песков.

Напомним, Россия проводит серию переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. 10 января в Женеве состоялись российско-американские переговоры, которые продлились около семи с половиной часов. Замглавы МИД России Сергей Рябков охарактеризовал их как глубокие и конкретные, при этом отметив, что главные вопросы по-прежнему остаются в подвешенном состоянии.

12 января в Брюсселе началась первая за два с половиной года встреча Совета Россия — НАТО. На 13 января запланировано обсуждение гарантий безопасности в рамках заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

11 января Минобороны сообщило, что около 3 тыс. военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

«Основной упор тактических учений будет заключаться в выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, в организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп условного противника и в оборудовании опорных пунктов», — рассказали в ведомстве.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что возвращение российских сил, которые находятся у границы РФ и Украины, в казармы стало бы доказательством отсутствия планов вторжения России на Украину.

В посольстве России в США заявили, что Москва не понимает логику подобных заявлений на фоне того, что США со своей стороны не хотят обсуждать численность войск в Европе.

«Это наш выбор — где и когда проводить военные учения на нашей национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это отвечает интересам безопасности России», — заявили в диппредставительстве.

В последнее время в некоторых странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. В Москве неоднократно подчёркивали, что российская сторона не представляет ни для кого угрозы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



49
Источник
Похожие новости
11 января 2022, 21:55
Журналистка из России удивилась решению Токаева по миротворцам: "И что нам за это будет?"
11 января 2022, 21:55
Открытка с Кубы озадачила русских комментаторов: "Есть подозрения, что Че даже не в курсе"
12 января 2022, 01:25
Лидер протестов в Казахстане по имени Чмоня обманул ожидания сильнее Шлёпы
12 января 2022, 03:05
«Эффективность очевидна всему миру»: как в России отнеслись к заявлениям Запада по миссии ОДКБ в Казахстане
11 января 2022, 21:15
«Решительно отвергаем»: как Москва ответила на заявление Вашингтона о возможной «дезинформации» РФ по диалогу в Женеве
12 января 2022, 13:05
Заговор элит. Кто использовал в своих целях бунт в Казахстане
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 января 2022, 01:25
"Мы обогнали русню опять!": Самый скандальный министр в правительстве Казах...
12 января 2022, 08:25
Россия организовала Украине хлебный голодомор
12 января 2022, 11:20
Украинские радикалы потребовали вернуть беспорядки в Казахстан. Иначе - раздел России
12 января 2022, 09:00
Война с Россией? Сенатор очертил "красные линии", которые в США не хотят пе...
12 января 2022, 03:45
Наступают на старые грабли: Кедми объяснил, почему не будет прорыва на переговорах с ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Казахстана
09 января 2022, 09:15
Русские вошли в Казахстан - впечатлены даже скептики: "Красиво"
10 января 2022, 13:50
Речь Лукашенко поразила эксперта: "Перечеркнул всё"
08 января 2022, 14:00
Бунт Зеленского против Байдена. Президент Украины решился?
06 января 2022, 14:45
"Это наше дело": "Простой" казах выступил против миротворцев ОДКБ
11 января 2022, 06:45
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два факта о русских
08 января 2022, 08:10
Захарова ответила на хамскую реплику Блинкена о русских в Казахстане: "Сложно остаться в живых"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.