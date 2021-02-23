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Обычаи и привычки отправлены на живодёрню. Журналист эмоционально оценил новые правила

23 февраля 2021, 00:40  •  58 • Политика
COVID-19 "убил" священный французский "рабочий обед", пожаловался журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.
Пандемия COVID-19 убивает не только людей, но и экономику, образование, здравоохранение и даже культуру Франции. А теперь этот "серийный убийца" покусился на священный французский "рабочий обед", пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.
По его словам, "рабочий обед" был неотъемлемой частью французской рабочей культуры. Он позволял хотя бы на время покинуть офис и насладиться едой в компании коллег, друзей и близких.
Вчерашняя доковидная Франция стратегически вращалась вокруг этого полудня. Обед был синонимом работы, удовольствия, встреч и пополнения адресной книги. За столом делалась политика. Между блюдами заключались контракты,
- объясняет журналист.
Теперь этому всему пришёл конец. Речь идёт о новом указе, который вышел 14 февраля, в котором формализовали обед между ноутбуками, карандашами и компьютерами. По мнению журналиста Le Temps, это настоящая катастрофа.
Сколько тех, кто опасается, что их профессиональные привычки и обычаи прошлых лет будут отправлены на огромную социальную живодёрню, коей является пандемия?
- задаётся вопросом Ришар Верли.
Также он указывает, что обед на рабочем месте - это ещё и удар по традиционным французским бистро. И это при том, что заведения общепита и так переживают не лучшие времена, заключает журналист.

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