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«Обязательства в обмен на гарантии»: к чему может привести серия встреч Ким Чен Ына с мировыми лидерами

30 марта 2018, 01:24  •  57 • В мире
Токио не исключает возможности встречи лидеров Японии и КНДР. Об этом заявил в четверг представитель японского правительства. Между тем глава северокорейского государства Ким Чен Ын уже провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином во время своей первой заграничной поездки после вступления в должность. Также Ким Чен Ын намерен встретиться с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином в конце апреля, а затем с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Почему лидер КНДР усилил дипломатическую активность и как это может отразиться на ситуации в регионе, разбирался RT.
 
Ким Чен Ын на вокзале Пекина Reuters
 

Конкретные претензии

Власти Японии не отрицают возможности встречи премьер-министра страны Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына. В ответ на вопрос журналистов о вероятности проведения такого саммита генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что Токио уже ведёт диалог с Пхеньяном.

«Мы ведём диалог с Северной Кореей посредством разных каналов и средств, включая посольство в Пекине», — подчеркнул представитель правительства Японии.

«Такой саммит весьма вероятен, поскольку нормализацию обстановки на Корейском полуострове может капитализировать и Япония, — заявил в интервью RT преподаватель МГИМО Владимир Нелидов. — Поскольку в апреле будет межкорейский саммит, потом, в мае, планируется американо-северокорейский саммит, встреча между Ким Чен Ыном и Абэ возможна».

Ранее о том, что Токио предложил Пхеньяну провести встречу на высшем уровне, сообщила газета Asahi. По данным японского СМИ, соответствующее предложение правительство Абэ направило Ким Чен Ыну через Ассоциацию северокорейских граждан в Японии (Чочхоннён) — общественную организацию, де-факто представляющую интересы КНДР. Сообщается, что встреча может пройти в июне 2018 года. Среди вероятных тем обсуждения судьба жителей Японии, похищенных в своё время северокорейцами, будущее ядерной программы КНДР и финансовая помощь Северной Корее со стороны Японии.

«У Японии есть конкретные претензии к Северной Корее, и главная — проблема японских граждан, похищенных в 1970—1980-х годах северокорейской разведкой для преподавания японского языка и культуры в разведшколах», — отмечает Нелидов.

По словам эксперта, если встреча на высшем уровне состоится, Абэ уделит основное внимание именно этому вопросу. Судьба похищенных сограждан волнует простых японцев больше, чем вопросы глобального порядка, да и решение её зависит от взаимодействия двух стран, тогда как в вопросе ядерной программы КНДР Токио не предложит ничего нового по сравнению с Вашингтоном.

«В решении северокорейской ядерной проблемы Япония будет ведомой, а не ведущей и последует за инициативами, которые предложат США — её главный геополитический партнёр», — утверждает политолог.

  • Синдзо Абэ
  • Reuters

Ранее лидеры США и Южной Кореи выразили готовность встретиться. Более того, как заявили накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт, сейчас идёт подготовка к американо-северокорейскому саммиту, намеченному на май 2018 года.

Однако, как отметил RT российский дипломат и учёный, чрезвычайный и полномочный посланник Георгий Толорая, никакой активности, сравнимой с подготовкой межкорейского саммита, между Вашингтоном и Пхеньяном не замечено. В свою очередь The New York Times сообщает, что работа на этом направлении ещё с начала марта 2018 года была возложена на ЦРУ, а не на Госдеп. Также сообщается о предварительных переговорах дипломатов США и Северной Кореи при посредничестве Финляндии и Швеции, а также использовании Сеула как канала коммуникации.

«Ключевая позиция»

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29 марта 2018 года прошла встреча высокопоставленных представителей КНДР и Южной Кореи, которые согласовали дату саммита лидеров двух корейских государств. Ким Чен Ын и Мун Чже Ин встретятся 27 апреля 2018 года в деревне Пханмунджом в объединённой зоне безопасности, где проходят традиционно встречи представителей двух Корей. 5 апреля 2018 года стороны согласились провести ещё одну предварительную встречу, чтобы обсудить повестку дня и вопросы безопасности.

Также 29 марта прошли переговоры между советником президента Южной Кореи по вопросам безопасности Чон Ый Ёном и ответственным секретарём руководящей группы по иностранным делам при ЦК Компартии Китая Яном Цзечи. В пятницу, 30 мая 2018 года, он встретится с южнокорейским президентом Мун Чже Ином. Главная тема повестки дня — визит Ким Чен Ына в Китай, состоявшийся 25—27 марта 2018 года.

В ходе своей первой заграничной поездки после вступления в должность в 2011 году Ким Чен Ын встретился со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Как заявил в интервью RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, визит в Китай был связан с подготовкой КНДР к встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа, намеченной на май 2018 года.

  • Дональд Трамп
  • Reuters

«Во-первых, Киму важно было встретиться не сразу же с Трампом, а через какое-то промежуточное звено. Китай в этом плане очень хорош, — подчеркнул RT Маслов. — Во-вторых, КНДР нужно заручиться поддержкой Китая как члена Совбеза ООН в плане возможного снятия санкций и налаживания экономических отношений, чтобы в переговорах с Трампом чувствовать себя более уверенными в экономическом плане».

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На переговорах Си Цзиньпина и Ким Чен Ына китайская сторона заявила о приверженности цели денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом же заявил и сам северокорейский лидер: «Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и США доброжелательно ответят на наши усилия, создадут атмосферу мира и стабильности, а также будут принимать последовательные и согласованные меры для достижения мира».

«Я думаю, настойчивым требованием Китая было снова включить КНР в переговорный процесс», — отметил Маслов.

За две недели до визита северокорейского лидера в КНР South China Morning Post утверждала, что возможные прямые переговоры Ким Чен Ына и Трампа могут привести к изоляции Китая и его интересов в регионе.

Лидер КНДР, чтобы получить поддержку Пекина, должен был совершить первый формальный визит именно в Поднебесную, считает Маслов.

Главный редактор англоязычного издания ЦК КПК Global Times Ху Сицзинь подчеркнул в специально записанном видеообращении по поводу визита в Китай Ким Чен Ына, что встреча Кима с Си «знаменует начало открытия Северной Кореи миру».

«Визит показывает, что Китай является одним из главных источников безопасности КНДР. Это делает позицию Китая ключевой в решении северокорейского вопроса», — подчёркивает Ху Сицзинь.

Разница подходов

«В течение долгих лет и при различных администрациях все говорили, что нет даже небольшой возможности достижения мира и денуклеаризации Корейского полуострова. Сейчас есть хороший шанс, что Ким Чен Ын сделает то, что правильно для его народа и всего человечества», — приветствовал президент США Дональд Трамп визит Ким Чен Ына в КНР.

«Есть различные трактовки денуклеаризации», — подчеркнул Маслов.  

По словам эксперта, американский подход состоит в том, что Северная Корея должна в одностороннем порядке отказаться от ядерного оружия, допустить наблюдателей МАГАТЭ и полностью разоружиться. Северная Корея настаивает на полном освобождении Восточной Азии от ядерного оружия и выводе американских войск из Южной Кореи.

  • globallookpress.com
  • © kcnawatch. co
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Поскольку эти позиции непримиримы, выходом, как отмечает эксперт, может быть лишь предлагаемое Москвой и Пекином «двойное замораживание»: отказ КНДР от ядерных и ракетных испытаний в обмен на отказ других стран от санкций и приостановку или существенное снижение масштабов учений США и Южной Кореи.

«При этом все стороны берут на себя обязательства: КНДР отказывается от дальнейшего развития ядерного потенциала, а другие государства дают гарантии отказа от любого вмешательства в дела Северной Кореи», — подчеркнул Маслов.  

Как отмечают эксперты, главная проблема сейчас — это позиция США, которые не приняли в своё время план Китая и России.

«Северокорейский подход сводится к тому, что страна готова к денуклеаризации, если исчезнет внешняя американская военная угроза, а она по комплексу причин исчезать не собирается, — заявил в интервью RT ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. — Северокорейцев упрекают в непредсказуемости, но подход «мало ли что подписал наш предыдущий президент, у нас сменилась политическая линия, поэтому мы соглашения соблюдать не будем, а вы обязаны это делать» — это подход американский, а не северокорейский».

Коллективные гарантии

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«Именно поэтому речь идёт о коллективных гарантиях, а не только о гарантиях со стороны США», — полагает Маслов. 

В таком случае, если американцы не станут выполнять свои обязательства, тогда как Россия, Китай и сама КНДР будут, это станет дипломатическим проигрышем Вашингтона.

Такого рода гарантиями могут быть взаимные обязательства неразмещения дополнительных вооружений, отказ от нацеливания ракет на КНДР и США, отказ от адресных испытаний, когда ракета специально кодируется для запуска в сторону США и Северной Кореи.

«У США был и остаётся важный тезис, что Северная Корея не брала на себя никаких обязательств, и сейчас, возможно, обсуждаются вопросы, что Северная Корея готова брать на себя обязательства, но в обмен на гарантии», —  подчёркивает политолог.

И Москва, и Пекин предлагают вернуться к формату шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР с участием представителей США, Северной и Южной Корей, Китая, Японии и России. Такие переговоры шли в начале 2000-х годов, однако были прерваны из-за обострения отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

Однако, по словам Нелидова, если и будут какие-то многосторонние форматы, то надо их выстраивать с нуля.

«Возобновление консультаций в многостороннем формате было бы оптимальным вариантом для международного сообщества, поскольку двусторонние контакты могут привести к каким-то достижениям, но по сути своей нестабильны и ненадёжны», — подчёркивает эксперт.

По словам Маслова, многосторонний формат хорош ещё и тем, что позволит включить Северную Корею в систему международных обязательств. 

«Подключение к международным организациям, например ШОС, прокладка железнодорожных путей дают определённые гарантии», — отмечает эксперт, подчёркивая, что одновременно для Пхеньяна это и гарантии поступательного развития, а не просто выживания.

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