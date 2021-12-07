Обязательства перед МВФ могут поставить крест на карьере Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Украину ждут серьезные проблемы в энергетической сфере

Новые договоренности властей Украины с Международным валютным фондом не только нанесут удар по экономике Незалежной, но и "похоронят" политическую карьеру президента Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший руководитель украинского экономического ведомства Виктор Суслов.

По мнению экс-министра, действующий глава государства не сможет переизбраться на второй срок. Крест на его надеждах поставят проблемы в энергетической сфере. Об этом он рассказал в эфире телеканала UkrLive.

Напомним, ранее Украина получила от МВФ 700 миллионов долларов. Глава кабмина Денис Шмыгаль расценил данное решение как международное признание успешности реформ киевской администрации.

Оценки Суслова выглядят куда более пессимистичными и соответствующими действительности. Бывший высокопоставленный чиновник отметил, что у Незалежной теперь возникнут новые проблемы с голубым топливом.

Он подчеркнул, что, согласно договоренностям с МВФ, единственная украинская компания, занимающаяся добычей газа, с мая будущего года будет вынуждена продавать половину своих энергоресурсов на бирже, к которой имеют равный доступ все инвесторы. В 2024 на общий рынок необходимо будет вывести уже 100% добытого газа.

По словам экс-министра экономики, новые обязательства украинских властей приведут к том, что страна будет вынуждена покупать голубое топливо еще дороже, чем сейчас. В конечном итоге негативная ситуация в энергетической сфере ударит по кошельку граждан. По мнению эксперта, жители страны просто не стану во торой раз голосовать за Зеленского.

Примечательно, что на Украине уже предложили ликвидировать должность главы государства.