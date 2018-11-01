Обязательная зимняя резина, борьба с борщевиком и новый ресурс госзакупок: какие изменения ожидают россиян в ноябре

В ноябре вступают в силу законы и постановления, которые повлияют на многие сферы жизни россиян. Так, автолюбителям к декабрю придётся в обязательном порядке сменить резину на зимнюю. Владельцев земли в Подмосковье (в том числе дачников) обязали бороться с борщевиком — в противном случае контролирующие органы могут выписать штраф (для юридических лиц он достигает 1 млн рублей). Кроме того, в полную силу заработал ресурс для госзакупок малого объёма, который, как считают в правительстве, позволит расширить возможности предпринимателей.

Страховой полис на паузе

С 1 ноября временно приостанавливается выдача полисов обязательного медицинского страхования нового образца. Этот процесс возобновится в январе 2019 года.

В Фонде обязательного медицинского страхования пояснили, что все выданные ранее полисы, включая документы старого образца, продолжают действовать на территории России, так как являются бессрочными. В ведомстве также подчеркнули, что граждане будут получать медицинскую помощь в полном объёме.

При этом если гражданин недоволен качеством работы своей страховой организации, то он может её поменять, но не чаще одного раза в год. Регистрация заявлений на подобные замены прекратилась 1 ноября.

Плата за борщевик

В рамках борьбы с борщевиком в Подмосковье вводятся штрафы для владельцев участков, заросших этим ядовитым сорняком. Физическим лицам придётся заплатить от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, юридическим — от 150 тыс. до 1 млн рублей, а должностным — от 20 тыс. до 50 тыс.

Ранее введение таких штрафов анонсировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. По данным ведомства, сорняк поразил уже около 32 тыс. га Московской области.

РИА Новости

© Александр Вильф

Борщевик Сосновского обладает фототоксичными свойствами. Сок растения опасен для человека: он впитывается в кожу и при воздействии ультрафиолетового излучения вызывает сильный ожог. Широкое распространение растение получило в СССР во второй половине XX века — в 1970-х годах его стали использовать в качестве силосной культуры. Однако впоследствии борщевик был признан опасным сорняком.

Новый портал госзакупок

С 1 ноября в полную силу заработал единый портал для осуществления госзакупок на сумму до 400 тыс. рублей для муниципальных, образовательных и спортивных организаций, а также для учреждений культуры и до 100 тыс. рублей — для медицинских учреждений.

Несколько месяцев ресурс работал в тестовом режиме. Специалисты подтвердили, что он может успешно функционировать. Теперь осуществление госзаказов через этот сайт будет обязательным. Все организации, желающие участвовать в тендерах, и все заявки госорганизаций (за исключением силовых ведомств) будут размещаться на портале.

Кроме того, работа государственных структур по закупке материалов и приобретению необходимых услуг станет максимально прозрачной. Так, все данные госзаказов будут публиковаться на сайте в разделе «Реестр закупок».

В правительстве полагают, что такие меры будут способствовать развитию предпринимательства.

«Цель — расширить возможность для субъектов предпринимательства предлагать свои товары, работы, услуги государственным заказчикам», — говорится на сайте кабмина РФ.

Обязательная зимняя резина

Владимир Путин о миграционной политике: Я не понаслышке знаю, что проблем здесь еще очень-очень много Для повышения безопасности на дорогах с 11 ноября в силу вступают нормы, согласно которым легковые автомобили и грузовики до 3,5 тонн в зимние месяцы в обязательном порядке должны быть переобуты в зимнюю резину.

Такие требования предусмотрены Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».

Кроме того, в соответствии с новыми правилами, на одну ось можно будет устанавливать только одинаковые колёса и резину одной модели.

Отмечается, что на мотоциклы, автобусы и грузовики весом более 3,5 тонн эта норма не распространяется.

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Тарифы на коммунальные услуги

До 15 ноября должны быть установлены новые индексы изменения платы за коммунальные услуги.

Как ожидается, новые ставки не превысят индексов роста, установленных в предыдущем полугодии, размер НДС при этом учитываться не будет. Решение об изменении индексов было принято в октябре.

Отчёты о клиентах НПФ

До 30 ноября негосударственные пенсионные фонды обязаны представить Пенсионному фонду РФ информацию обо всех своих клиентах, а также о доходах и убытках инвестирования пенсионных накоплений, которые не подлежат передаче в случае досрочного перехода из одного НПФ в другой.

Без визы на Ямайку

С 26 ноября россиянам не потребуется виза для поездки на Ямайку на срок до 90 дней. Соответствующее соглашение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Впрочем, уже с 2013 года туристы из РФ могли находиться в этом островном государстве без визы в течение 30 дней.

Кино без прокатного удостоверения

2 ноября вступят в силу поправки в закон, согласно которым организаторы кинофестивалей могут представлять картины, не получившие прокатного удостоверения. При этом разрешается не более двух показов фильма без соответствующего документа на одном фестивале продолжительностью не более 10 дней.

Пока без штрафов

Ранее сообщалось, что в ноябре в Москве стартует эксперимент: при помощи камер на дорогах специальная система будет вычислять владельцев автомобилей, которые ездят без полиса ОСАГО. Однако пока это нововведение откладывается. Об этом в среду, 31 октября, заявил начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Михаил Порватов​​​. По его словам, сроки начала эксперимента зависят не только от РСА.

«Это зависит ещё от ГАИ России, ГАИ Москвы и правительства Москвы. Насколько оперативно они будут работать, я не знаю. Первое ноября — эта дата называлась где-то в СМИ. У нас никакой бумаги о том, что первого ноября что-то будет, не было — даже для одной камеры, как проект», — подчеркнул Порватов.

Он заявил, что при реализации программы было выявлено две группы проблем. Во-первых, технологические — совместить базы МВД и РСА оказалось не так просто. Во-вторых, юридические — изначально планировалось на первом этапе рассылать автовладельцам предупреждения, а не штрафы, однако это противоречит нормам законодательства.

Напомним, сейчас максимальный штраф за отсутствие полиса ОСАГО — 800 рублей. При этом Минфин рассматривает вопрос о повышении размера наказания за езду без ОСАГО.