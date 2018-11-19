«Обязан указать свои доходы»: Власти Украины нацелились на «заграничные» заработки граждан

Министр соцполитики Рева хочет забраться в карман к каждому украинцу. Глава ведомства потребовал от граждан Украины декларировать доходы, полученные за рубежом, если они хотят получать субсидии от государства.

На Украине, чтобы получить субсидию от государства, теперь необходимо представить декларацию о доходах, которые были получены на заработках за рубежом. Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Он утверждает, что декларирование доходов требуется для расчета субсидии, а не потому, что власти Украины хотят обложить доходы из-за рубежа налогом. То есть, по сути, министр хочет оставить без субсидий не только работающих на Украине граждан, но и тех, кто перебивается заработками за границей. Да и насчет отсутствия планов на налог на заграничные заработки украинцев также имеются определенные сомнения.

«Когда гражданин обращается за субсидией, он обязан указать свои доходы, поскольку эти средства он тратит на собственное потребление», - заявил украинский министр в интервью «Радио Свобода».

Напомним, что власти Украины еще в октябре под давлением Международного валютного фонда повысили цены на газ для населения почти на треть, а заодно сократили количество получающих субсидии.