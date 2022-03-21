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Объявлено время эвакуации из Мариуполя: Минобороны России требует от Киева благоразумия

21 марта 2022, 00:30  •  108 • Политика
Объявлено время эвакуации из Мариуполя. Минобороны России выступило с инициативой провести эвакуацию гражданских лиц, а также вывод бойцов ВСУ и радикалов в период с 10 часов утра 21 марта. При этом ведомство требует от Киева благоразумия.
В Министерстве обороны России объявили время работы гумкоридоров для выхода жителей Мариуполя из города 21 марта.
В ведомстве выступили с инициативой провести эвакуацию военнослужащих ВСУ, украинских радикалов и зарубежных наёмников в период с 10 до 12 часов утра завтрашнего дня. Им предлагается добровольно покинуть город безоружными.
Затем согласно плану отечественного Минобороны в Мариуполь смогут въехать конвои с гумпомощью, а также начнётся вывоз гражданских лиц.
При этом представители ведомства потребовали от киевского режима благоразумия. Они попросили руководство Украины отменить приказ, обязывающий членов неонацистских формирований в Мариуполе, по сути, сознательно идти на убой ради удержания города под контролем.
В Минобороны также обратились к Киеву с просьбой дать ответ на эти инициативы в письменном виде до 05:00 21 марта.

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