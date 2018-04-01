Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули США

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ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Сразу шестьдесят сотрудников трех российских дипломатических миссий России в США - посольства в Вашингтоне, генерального консульства в Нью-Йорке и постоянного представительства при ООН - были вынуждены покинуть в субботу американскую территорию. Объявленные Вашингтоном персонами нон грата российские дипломаты и члены их семей (в общей сложности 171 человек) вылетели на родину двумя спецрейсами правительственного авиаотряда компании "Россия".

Речь идет о выдворении крупнейшего за всю историю отношений Москвы и Вашингтона числа российских дипломатов из США. Такого не случалось и на самых непростых этапах холодной войны. Москва ответила Вашингтону аналогичным образом, предписав уехать из России 60 сотрудникам дипмиссий США. Судя по всему, этим нынешний виток напряженности может и не ограничиться: США уже предупредили, что сохраняют за собой право принять дополнительные схожие меры против России, а Москва, как предполагается, не оставит без ответа вероятные новые недружественные шаги Вашингтона.

О высылке российских дипломатов администрация США объявила 26 марта. Речь шла о 46 работниках посольства в Вашингтоне и двух сотрудниках генконсульства в Нью-Йорке. Еще 12 человек работали в постпредстве при ООН. Кроме того, американские власти сообщили о закрытии генерального консульства России в Сиэтле (штат Вашингтон).

Такие решения были приняты в связи с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника военной разведки России Сергея Скрипаля, завербованного в свое время западными спецслужбами. Трансатлантические союзники обвиняют в причастности к покушению на Скрипаля Россию. Москва отвергает причастность к этому инциденту.

Генконсульство в Сиэтле завершило работу в пятницу вечером, его сотрудники не выдворяются, они будут распределены между российскими диппредставительствами в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне (штат Техас). Сама дипмиссия располагается в арендуемом помещении в многоэтажном офисном здании в центре города, однако России принадлежит резиденция консула.

"Что касается собственности, американцы действуют по той же схеме, что и в Сан-Франциско: нас просят освободить российскую собственность - то есть здание, где проживает генеральный консул, но нам сказали, что нас допускать к этому не будут", - рассказал ранее журналистам посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, было принято принципиальное решение не снимать флаг с резиденции. "Мы оставляем это на совести, порядочности американских коллег", - пояснил посол.

Территорию посольства в Вашингтоне дипломаты и их семьи в субботу благополучно покинули на автобусах, обошлось без провокаций и каких-либо инцидентов. У здания дипмиссии их провожали коллеги и друзья, многие из которых, по свидетельству корреспондента ТАСС, пришли с российскими флагами.

Отбывали дипломаты под аплодисменты и марш "Прощание славянки". Россияне уезжали двумя группами. Первая на своем самолете сделала остановку в Нью-Йорке, чтобы там забрать коллег из генконсульства и постпредства, а вторая на другом Ил-96 сразу направилась на родину, прибыть они должны ориентировочно после полудня в воскресенье.

В Нью-Йорке российские дипломаты покинули жилой комплекс постпредства тоже без происшествий. Сотрудников полиции или групп журналистов у здания замечено не было, передал корреспондент ТАСС.

Общаясь с прессой за день до отъезда своих подчиненных в Россию, Антонов рассказал, что американские спецслужбы резко активизировали в последние дни попытки вербовочных подходов к российским дипломатам, прежде всего к тем, кто был вынужден покинуть США по решению Вашингтона. "Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые пытаются установить неформальные, это очень деликатно сказано, отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну", - заявил он.

"Хочу сказать, что это - не единичные случаи, - отметил Антонов. - Я был вынужден уже не раз сообщать об этих случаях в Москву".

Посол выразил уверенность в том, что Вашингтону и Москве пора начать обсуждать настоящие вызовы, с которыми сталкиваются страны, а не обмениваться обвинениями. "Пришло время, чтобы мы перестали обвинять друг друга. Пришло время начать настоящий диалог о настоящих проблемах", - убежден дипломат.

"От нас зависит, идет ли между нами холодная война или нет, - констатировал посол. - Но я не помню, чтобы наши отношения были такими плохими". По его мнению, Москве и Вашингтону следует провести консультации по наиболее острым вопросам двусторонних отношений, в том числе обсудить утверждения о вмешательстве России в американские выборы. Антонов уточнил, что считает целесообразным "организовать специальные консультации", в рамках которых могли бы встретиться российская и американская делегации.

Когда первые автобусы с российскими дипломатами выехали в вашингтонский аэропорт имени Даллеса, на странице посольства в Twitter было размещено видеообращение Антонова, записанное на английском языке. В нем посол заверил, что высланные дипломаты "не были врагами Соединенных Штатов". "Власти США высылают друзей Америки. Наши дипломаты развивали сотрудничество между Россией и США в различных сферах, среди которых бизнес, наука, культура, исследование космического пространства и совместные поиски военнопленных и пропавших без вести", - сказал Антонов.

При этом он подчеркнул настрой России на конструктив и вывод двусторонних отношений с США из фактического состояния свободного падения. "Мы все еще уверены, что только тесное взаимодействие между нашими странами может помочь обеспечивать международную стратегическую стабильность, находить взаимовыгодные решения по глобальным и региональным вызовам, - заявил Антонов. - <...> Мы хотим, чтобы все понимали, что нам (то есть России и США - прим. ТАСС) суждено быть друзьями".