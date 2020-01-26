Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Власти Китая предсказали ускорение эпидемии коронавируса
Не только коронавирус. Поклонская заявила о новой заразе, стирающей память
"Избавьтесь от неё завтра же": Журналистам слили компромат на Трампа с...
«Её родные надеются на скорейшее принятие решения»: израильтянка Иссахар подала ...
Главная / Политика

Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию

26 января 2020, 23:09  •  120 • Политика

СОФИЯ, 26 января. /ТАСС/. Российские дипломаты, которые в пятницу были объявлены в Болгарии персонами нон грата из-за обвинений в шпионаже, покинули страну. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в российском дипломатическом представительстве.

"Российские дипломаты в воскресенье покинули территорию Болгарии", - сообщили в посольстве РФ.

В пятницу МИД Болгарии объявил персоной нон грата одного российского дипломата, а члена технического персонала российского посольства в Софии - неприемлемым лицом. Обоим сотрудникам посольства было дано 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

МИД РФ, комментируя инцидент, отметил, что никаких доказательств, подтверждающих обвинения, болгарская сторона не представила. Ведомство подчеркнуло также, что российская сторона оставляет за собой право на ответные действия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
26 января 2020, 15:24
Сокрытие потерь США от ракетного удара Ирана вызвано "страховым фактором" - эксперт
26 января 2020, 21:54
США выдумали свои приоритеты: Пушков о Помпео, которому Украина оказалась не важна
26 января 2020, 02:24
"От санкций нужно отказаться": Соратник Меркель призывает наладить диалог с Россией. И не только он
26 января 2020, 15:24
"Укрусь или Русукра": Захарова повеселила Сеть рекомендациями для украинского МИДа
26 января 2020, 08:54
На посту помощника Путина Мединский может заняться подготовкой 75-летия Победы - политолог
26 января 2020, 02:24
Пушков высмеял заявление Киева о «краже» Россией истории
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2020, 06:54
"Иуда отрабатывал 30 сребреников, а он - подачки Госдепа": Водолацкий о посте Гозмана в Facebook
20 января 2020, 09:39
"Пить баварское с видом на гетто": В рассекреченном архиве Минобороны нашёлся компромат о преступлениях поляков
22 января 2020, 08:24
"Это человек, который смел обращаться к Путину": Делягин о самом удачном назначении в новом правительстве
24 января 2020, 01:39
"Удар под дых всей той русофобской клоаке": Польша, Литва и Украина "слились" с форума памяти жертв холокоста
23 января 2020, 02:54
Американцы перехватывают патрули русских: Очередная стычка в Сирии спровоцировала пробку - СМИ
23 января 2020, 05:54
Бывший депутат Рады назвал дату «марша на Крым»
21 января 2020, 11:39
И Зеленский наш? Президент проговорился: Украины нет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.