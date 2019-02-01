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Объявленная в международный розыск экс-мэр Тулы нашлась на Кипре - СМИ

01 февраля 2019, 21:24  •  150 • В мире
Экс-мэр Тулы Алиса Толкачева задержана на Кипре по линии Интерпола. Объявленная в международный розыск экс-мэр Тулы подозревается в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере.
Полиция Кипра задержала гражданку России Алиса Толкачеву, бывшего мэра Тулы и учредителя управляющей компании ОАО "Фирма "РЭМС". Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники, женщину задержали по линии Интерпола по запросу России.
На Толкачеву, которая с марта 2010 года по март 2011 года являлась главой Тулы, в общей сложности заведено шесть уголовных дел. В своем блоге она написала, что считает возбуждение дела незаконным.
По предварительным данным, ее считают причастной к хищению чужого имущества обманным путем в особо крупном размере.
Ранее правоохранители завели дела в отношении ряда руководителей ОАО "РЭМС", а также гендиректора компании.
Согласно уголовному делу, с июля по август 2015 года руководство фирмы "РЭМС" не перечислило 1,7 млн рублей ресурсоснабжающей организации. Также с сентября 2015 года по июль 2016 года за фактически поставленную электроэнергию руководители фирмы не перечислили в адрес ресурсоснабжающей организации более 22 млн рублей.

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