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Объявление Трампа вызвало шквал аплодисментов - видео

07 июля 2021, 22:10  •  64 • Политика
Трамп подал иск к Google, Facebook и Twitter, а также их руководителям - Пичаи, Цукербергу и Дорси. Объявление встретили аплодисментами.
Экс-президент США Дональд Трамп объявил о подаче гражданского иска против IT-гигантов Facebook, Twitter и Google. Заявление прозвучало на пресс-конференции, организованной 7 июля в гольф-клубе миллиардера в штате Нью-Джерси.
Поводом для иска послужила необоснованная блокировка Трампа в соцсетях и интернет-платформах. Экс-президент США требует компенсацию и полное восстановление своих аккаунтов. Кроме того, в иске содержится требование "привести технологических гигантов к ответственности". Иск подан на Facebook, Twitter и Google, а также руководителей этих компаний - Марка Цукерберга, Джека Дорси и Сундара Пичаи.
Наше дело докажет, что такая цензура незаконна и противоречит конституции, и это совершенно не по-американски… Это будет битва за интересы нашей страны,
- сказал Дональд Трамп.
Напомним, что после штурма Капитолия 6 января 2021 года Дональд Трамп подвергся беспрецедентной цензуре. Его аккаунты были единовременно заблокированы на многих интернет-площадках, а телеведущие американских каналов начали внаглую прерывать речь Трампа даже во время прямых трансляций.
В апреле этого года учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев написал письмо президенту США Дональду Трампу. Он предложил бывшему президенту США вместе бороться с диктатом корпорации Google, создав собственные платформы мирового уровня. Копия письма есть в распоряжении Царьграда.

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