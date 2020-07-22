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Объявлена главная цель правительства России

22 июля 2020, 15:00  •  95 • Политика
Объявлена главная цель правительства Российской Федерации. С заявлением выступил премьер страны Михаил Мишустин.
По его словам, главной целью кабмина является повышение качества жизни каждого человека в стране. Об этом Мишустин заявил во время выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2019 год.
Премьер напомнил о том, что впервые выступает в Госдуме с отчётом об итогах работы правительства. Он отметил, что на основе ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию были сформированы ключевые задачи правительства.
"На их основе мы сформулировали главную цель правительства", - сказал Мишустин, уточнив, что главной целью является повышение качества жизни каждого человека в стране.
"За счёт роста экономики, развития социальной сферы, а значит - достижения национальных целей, которые поставил перед нами президент", - сказал он.

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