Объявивший об отставке премьер-министр Японии Синдзо Абэ пожалел о неподписанном мирном договоре с Россией

Синдзо Абэ, занимавший пост главы правительства Японии в течение восьми лет, уходит в отставку. В качестве причины отказа от должности премьер-министра он назвал проблемы со здоровьем, но уход Абэ совпадает с падением рейтинга правительства на фоне пандемии коронавируса. Политик стремился улучшить отношения с Россией, хотел урегулировать вопрос с территориальной принадлежностью Курильских островов и заключить мирный договор с Москвой, но не смог реализовать большую часть задуманного.

28 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке. Он сообщил, что покидает пост лидера Либерально-демократической партии страны, что автоматически означает и уход с должности главы правительства. О завершении своей политической карьеры Абэ заявил через четыре дня после того, как побил рекорд по пребыванию на посту премьер-министра Японии — 2799 дней. Политик дважды становился главой правительства страны – в 2006 году, оказавшись еще и самым молодым главой кабмина в истории Японии и пробыв на должности до 2007 года, а затем в 2012, оставаясь на должности до настоящего времени.

Абэ принес глубочайшие извинения за невозможность и в дальнейшем исполнять свои обязанности. Как добавил политик, он сожалеет, что так и не добился заключения мирного договора с Россией. Свой уход он объяснил состоянием здоровья.

Синдзо Абэ: «Для политика самое важное — демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы эти семь лет и восемь месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-министра».

История повторяется

Причиной, по которой Абэ пришлось отказаться от должности главы правительства, стало его старое заболевание – язвенный колит. 13 лет назад оно уже вынудило политика уйти в отставку после того, как он в первый раз возглавил правительство Японии в 52-летнем возрасте. Обострение колита заставило Абэ сложить полномочия, и сейчас это повторилось снова. Как объяснил премьер, июньское обследование подтвердило обострение заболевания. По его словам, ему хотелось бы избежать ситуаций, при которых его заболевание могло бы оказать влияние на важные политические решения.

Японские СМИ и ранее сообщали о том, что состояние здоровья Абэ ухудшилось – такой вывод они сделали из-за того, что он резко сократил свое присутствие на публике. В то же время, в условиях пандемии коронавируса это выглядело не так странно, поэтому журналисты не торопились делать окончательные выводы. Но информация о том, что за последнюю неделю Абэ два раза посещал больницу для обследования, подогрела интерес.

Премьер говорил о том, что болезнь сопровождает его со школьных лет, и лечение способствует разжиганию его аппетита, поэтому политик вынужден контролировать накопление жира и уровень холестерина.

Язвенный колит – это неизлечимое воспалительное заболевание кишечника, которое носит хронический характер и время от времени обостряется. Болезнь сопровождается диареей, спазмами в животе, утомляемостью и потерей веса. Диета и стресс могут усугубить состояние.

Коронный удар

В настоящее время рейтинг кабинета Синдзо Абэ существенно упал. Агентство Kyodo проводило соответствующий опрос среди граждан, и по данным на 23 августа его деятельность одобряли лишь 36% населения – это самый низкий уровень за весь второй срок премьер-министра. Крайне негативным образом на его позициях сказалась пандемия коронавируса. 58% опрошенных оказались недовольны действиями властей в этих условиях, 70% выразили уверенность в том, что премьеру следовало собрать внеочередную сессию парламента для обсуждения тактики сдерживания эпидемии. Японцы обрушились на Абэ с резкой критикой из-за того, что он слишком поздно начал вводить ограничения, призванные остановить распространение инфекции. По мнению большинства из них, вводить в стране режим ЧС следовало не 7 апреля, как это было сделано, а гораздо раньше. Масла в огонь подлила история с его женой, возмутившей сограждан своим неуместным поведением – любованием сакурой в парке в то время, когда у других жителей Страны Восходящего Солнца не было такой возможности из-за карантина, и поездкой храм в курортной префектуре Оита.

По всей вероятности, преемником Абэ станет действующий генсек правительства Японии Есихидэ Суга. В Либерально-демократической партии заявили, что этот человек может в полной мере взять на себя обязанности премьер-министра и является одним из основных кандидатов на данный пост.

Политические амбиции

Абэ можно назвать потомственным политиком: его отец был министром иностранных дел, а дед и дядя стояли во главе правительства. Политический путь Абэ стартовал с должности помощника главы МИД: в этот период ведомство возглавлял его отец. В 2003 году он стал генсеком Либерально-демократической партии страны, а в 2006, как ее лидер, занял пост главы кабмина после победы партии на выборах. В 2007 году он покинул пост, на за это время политик вплотную занялся экономикой Японии и ее военным потенциалом. Он стремился наладить контакт с США и выступал за изменение «пацифистской» статьи японской конституции, запрещающей стране иметь собственные войска – сухопутные, морские и воздушные. Воплотить задумку ему так и не удалось.

В 2012 году Абэ и Либерально-демократическая партия вновь победили на выборах, и премьер смог отойти от тенденции частой смены власти, прекратив министерскую чехарду – партия и он лично оставались во главе страны восемь лет, что нехарактерно для Японии.

В 2015 году Абэ смог осуществить часть своей идеи – ему удалось провести неоднозначный закон о безопасности, в соответствии с которым японским войскам разрешается участвовать в боевых операциях за рубежом вместе с союзными войсками в рамках «коллективной самообороны».

В 2017 году партия Абэ снова выиграла парламентские выборы, получив для себя и партнеров по коалиции две трети мест в парламенте и обеспечив необходимое количество голосов для внесения поправок в конституцию. Премьер намеревался продолжить начатое и закрепить в основном законе страны положение, легализующее существование Сил самообороны.

В 2017, в 70-летнюю годовщину с момента принятия конституции Японии, Абэ объявил о своих планах, приурочив срок внесения в нее изменений к году проведения Олимпиады в Токио.

В итоге Абэ не удалось дождаться на посту премьер-министра ни изменений в Конституцию, ни проведения Олимпиады, которую из-за ситуации с коронавирусом пришлось передвинуть на 2021 год. К слову, это решение тоже было достаточно тяжелым для политика – он до последнего не объявлял о переносе, чем вызвал недовольство японцев: рейтинг премьера обвалился с 40% до 27%.

Как бы там ни было, Абэ отметил, что его преемник, вероятно, продолжит его линию и поднимет вопрос о внесении в конституцию поправок, связанных с «пацифистской» статьей конституции.

Курильский вопрос

Абэ не раз заявлял о желании заключить с Россией мирный договор – тот самый, споры о котором ведутся еще с середины XX века. Предметом противоречий являются южные острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи. Так в Японии их называют «северными территориями» и не признают суверенитета Москвы. Россия, в свою очередь, вообще отрицает факт территориального спора.

Он планировал решить этот вопрос до 2021 года – то есть, до конца своего срока премьер-министра, но в отставку ему пришлось отправиться, не успев воплотить задуманное в жизнь. Абэ был настроен крайне решительно и в период своего премьерства активизировал переговоры по спорным территориям. В 2016 году он согласовал с президентом РФ Владимиром Путиным документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности Японии и России на Южных Курилах. Тем не менее, никаких существенных договоренностей достичь не удалось. Абэ выразил сожаление, что уходит с поста, не сумев выполнить обещание.

Синдзо Абэ: «Чрезвычайно болезненно осознавать, что ухожу, не разрешив вопросы, в том числе заключения мирного договора с Россией».

Также премьер предлагал упростить визовый режим между государствами, предложив отдельным категориям граждан более лояльные условия выдачи виз. Он отмечал, что многие японцы хотели бы побывать во Владивостоке, а интерес российских туристов к Стране Восходящего Солнца растет.

Интересно, что Абэ называет себя другом президента РФ Владимира Путина. У глав государств сложились хорошие отношения, и лидеры стран неоднократно встречались лично. Как отметил после объявления Абэ об отставке пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин высоко ценит рабочие отношения с Абэ.