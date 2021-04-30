Объявивший об отставке Пашинян застрял в России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не смог вылететь из Казани.

Глава правительства Армении Никол Пашинян не смог вылететь из Казани из-за неисправности самолёта.

Правительственная делегация во главе с Пашиняном не смогла вылететь в Ереван из-за технической неисправности самолёта. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

В настоящий момент самолёт делегации пытаются починить. В противном случае Пашинян с делегацией полетит на другом борту.

В столице Татарстана Пашинян участвовал в заседании межправительственного совета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Пашинян объявил об отставке 25 апреля, он намерен вновь претендовать на пост премьер-министра Армении после выборов.