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Объявивший об отставке Пашинян застрял в России

30 апреля 2021, 23:15  •  46 • Политика
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не смог вылететь из Казани.
Глава правительства Армении Никол Пашинян не смог вылететь из Казани из-за неисправности самолёта.
Правительственная делегация во главе с Пашиняном не смогла вылететь в Ереван из-за технической неисправности самолёта. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.
В настоящий момент самолёт делегации пытаются починить. В противном случае Пашинян с делегацией полетит на другом борту.
В столице Татарстана Пашинян участвовал в заседании межправительственного совета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Пашинян объявил об отставке 25 апреля, он намерен вновь претендовать на пост премьер-министра Армении после выборов.

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