Объявивший ЧС Трамп публично пренебрёг элементарными мерами безопасности

Американский лидер Дональд Трамп 13 марта объявил в США режим ЧС в связи с распространением коронавируса. При этом, отметили сторонние наблюдатели, заявивший об опасности политик сам пренебрёг мерами предосторожности.

В частности, на записи выступления можно увидеть, как Трамп несколько раз трогал микрофон, в который говорили посторонние люди.

Кроме того, он традиционно приветствовал коллег рукопожатием, хотя многие политики перешли на иные способы приветствия.

"Забылись, наверное, и президент, и участники пресс-конференции. Не привыкли ещё", - иронично отмечает автор телеграм-канала "Наш президент США".

Скриншот Telegram/ "Наш президент США"

Впрочем, сам Трамп для себя не чувствует какой-либо опасности, несмотря на то, что после встречи с одним из представителей Бразилии, тот сообщил, что заражён.

Президент США заявил журналистам, что у него нет симптомов заражения коронавирусом. Он отметил, что за ним следит команда врачей. Трамп также добавил, что у президента Бразилии Жаира Болсонару, с которым он встречался, выявлен отрицательный тест на коронавирус.

Впрочем, отнекиваться от возможности пройти тест на коронавирус Трамп не стал.

"Я не говорил, что не буду делать тест. Очень вероятно, я его сделаю. Не по этой причине [встреча с заражённым членом бразильской делегации], мне просто придётся в любом случае. Скоро, мы работаем над этим, прорабатываем график", - заметил он в ходе общения с журналистами.