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Объявивший ЧС Трамп публично пренебрёг элементарными мерами безопасности

14 марта 2020, 16:35  •  74 • В мире
Президент США Дональд Трамп во время объявления режима ЧС в стране в связи с коронавирусом пренебрёг элементарными мерами безопасности - пожимал руку коллегам, а также трогал руками микрофон. При этом американский лидер уверяет, что, несмотря на прошедшую ранее встречу с заболевшим COVID-19 представителем Бразилии, не чувствует никаких симптомов заболевания.
Американский лидер Дональд Трамп 13 марта объявил в США режим ЧС в связи с распространением коронавируса. При этом, отметили сторонние наблюдатели, заявивший об опасности политик сам пренебрёг мерами предосторожности.
В частности, на записи выступления можно увидеть, как Трамп несколько раз трогал микрофон, в который говорили посторонние люди.
Кроме того, он традиционно приветствовал коллег рукопожатием, хотя многие политики перешли на иные способы приветствия.
"Забылись, наверное, и президент, и участники пресс-конференции. Не привыкли ещё", - иронично отмечает автор телеграм-канала "Наш президент США".
Скриншот Telegram/ "Наш президент США"
Впрочем, сам Трамп для себя не чувствует какой-либо опасности, несмотря на то, что после встречи с одним из представителей Бразилии, тот сообщил, что заражён.
Президент США заявил журналистам, что у него нет симптомов заражения коронавирусом. Он отметил, что за ним следит команда врачей. Трамп также добавил, что у президента Бразилии Жаира Болсонару, с которым он встречался, выявлен отрицательный тест на коронавирус.
Впрочем, отнекиваться от возможности пройти тест на коронавирус Трамп не стал.
"Я не говорил, что не буду делать тест. Очень вероятно, я его сделаю. Не по этой причине [встреча с заражённым членом бразильской делегации], мне просто придётся в любом случае. Скоро, мы работаем над этим, прорабатываем график", - заметил он в ходе общения с журналистами.

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