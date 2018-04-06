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Объявившей голодовку Савченко вызвали скорую помощь
06 апреля 2018, 18:54 • 66 • Украина
Депутату Верховной рады Надежде Савченко, которая ранее объявила голодовку из-за ареста, вызвали скорую помощь.
Reuters
Об этом на своей странице в Facebook сообщила сестра политика Вера Савченко.
«У Надежды была скорая. Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались», — написала она.
Ранее сестра депутата заявила, что Савченко за 12 дней с начала объявления голодовки похудела на 10 кг.
23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца. Нардеп объявила голодовку.
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