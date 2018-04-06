Объявившей голодовку Савченко вызвали скорую помощь

Депутату Верховной рады Надежде Савченко, которая ранее объявила голодовку из-за ареста, вызвали скорую помощь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сестра политика Вера Савченко.

«У Надежды была скорая. Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались», — написала она.

Ранее сестра депутата заявила, что Савченко за 12 дней с начала объявления голодовки похудела на 10 кг.

23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца. Нардеп объявила голодовку.