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Объявившей голодовку Савченко вызвали скорую помощь

06 апреля 2018, 18:54  •  66 • Украина
Депутату Верховной рады Надежде Савченко, которая ранее объявила голодовку из-за ареста, вызвали скорую помощь.
 
Reuters
 

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сестра политика Вера Савченко.

«У Надежды была скорая. Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались», — написала она.

Ранее сестра депутата заявила, что Савченко за 12 дней с начала объявления голодовки похудела на 10 кг. 

23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца. Нардеп объявила голодовку.

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