Объявить - объявили, а показать забыли: США не стали публиковать обещанные санкции против России

США так и не опубликовали объявленные заранее санкции против России по так называемому делу Скрипалей.

Напомним, ранее США говорили о том, что новые ограничительные меры против России будут опубликованы 22 августа. Однако с американской стороны делалась ремарка, мол, эта дата является ориентировочной. Напомним, что об этих ограничительных мерах было объявлено 8 августа. Также говорилось, что 22 августа они вступят в свою силу.

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев отметил, что ответ российской стороны себя не заставит ждать.

«Адекватный ответ России не замедлит себя ждать, это 100%, - сказал Кондратьев. - Нельзя летать в космос на наших двигателях и при этом вводить против нас санкции, это выходит за рамки здравого смысла».

Комментарий Алексея Кондратьева приводит РИА Новости.