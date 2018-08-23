|
Объявить - объявили, а показать забыли: США не стали публиковать обещанные санкции против России
23 августа 2018, 11:24 • 57 • Политика
США так и не опубликовали объявленные заранее санкции против России по так называемому делу Скрипалей.
Напомним, ранее США говорили о том, что новые ограничительные меры против России будут опубликованы 22 августа. Однако с американской стороны делалась ремарка, мол, эта дата является ориентировочной. Напомним, что об этих ограничительных мерах было объявлено 8 августа. Также говорилось, что 22 августа они вступят в свою силу.
Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев отметил, что ответ российской стороны себя не заставит ждать.
«Адекватный ответ России не замедлит себя ждать, это 100%, - сказал Кондратьев. - Нельзя летать в космос на наших двигателях и при этом вводить против нас санкции, это выходит за рамки здравого смысла».
Комментарий Алексея Кондратьева приводит РИА Новости.
Подпишитесь на нас
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
18 августа 2018, 15:54
|
19 августа 2018, 13:09
|
17 августа 2018, 12:24
|
22 августа 2018, 19:09
|
20 августа 2018, 20:12
|
19 августа 2018, 00:09
|
18 августа 2018, 15:54