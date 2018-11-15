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Объятья от Индии, большой палец - от США: Второй день работы Путина на саммите в Сингапуре

15 ноября 2018, 17:09  •  153 • Политика
Президент России Владимир Путин продолжает работу в Сингапуре в рамках саммита со странами АСЕАН. Накануне день завершился гала-ужином, где российский лидер тепло общался с премьер-министром Индии - увидев Путина, Моди пошел к нему с объятьями. Сегодня президент России провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом - «на ногах», как уточнил глава страны. Увидев Пенса, Путин похлопал его по плечу, в ответ представитель США показал большой палец. Напомним, тот же жест во Франции использовал на встрече с Путиным и президент США Дональд Трамп.
Президент России Владимир Путин продолжает работу в Сингапуре. Накануне он принял участие в саммите «Россия - АСЕАН» и Восточноазиатском саммите. Кроме того, состоялись переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Стороны в том числе приняли решение «поставить точку» в вопросе мирного договора.
Завершился вчерашний рабочий день гала-ужином. Владимир Путин принимал участие и в нем. И, как говорит спецкор «Комсомольской правды», журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, в ходе этой части мероприятия российский лидер говорил о музыке. Кстати, когда Путина на гала-ужине заметил премьер-министр Индии Нарендра Моди, он направился к президенту России с объятьями. Лидеры стран переговорили, что называется, «на ногах», а затем направились к своим местам.
Хинди-руси-бхай-бхай: Моди увидел Путина и пошел обниматься pic.twitter.com/dLoeBSvz9w
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 ноября 2018 г.
Сегодня продолжается рабочий формат. Приехав на Восточноазиатский саммит в четверг, Владимир Путин прогулялся с Моди по выставке достижений азиатского народного хозяйства. Затем Путин провел встречу «на ногах» с вице-президентом США Майком Пенсом. В ходе пресс-конференции в Сингапуре он рассказал, что пока переговорили коротко, однако еще раз подтверждено: расширенный формат переговоров России и США пройдет на полях G8.
«Мы готовы встретиться с Трампом в Аргентине, сейчас Пенс подтвердил, что американская сторона тоже готовится к этой встрече», - сказал Путин.
Дмитрий Смирнов, кстати, опубликовал видео встречи Путина и Пенса. В ответ на похлопывание Путина по плечу Пенс показал большой палец, приветствуя российского лидера.
«Привет, Майкл!»: Путин похлопал вице-президента США Пенса по плечу pic.twitter.com/YOGHXUQTrT
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 ноября 2018 г.
Пресс-конференция Путина в Сингапуре была весьма широкой. Президент России говорил о самых разных проблемах. Отвечая на вопрос о санкциях против нашей страны, он подчеркнул:
«Санкции не могут остановить ни технологического, ни экономического развития».
Кроме того, российский лидер добавил, никакие санкции не могут прекратить сотрудничество России со странами АСЕАН и развитие их экономик.
Кроме того, российский лидер ответил на вопрос о выборах в Донбассе. Путин полагает, мировым лидерам следует осуждать не выборы в Донбассе, а политические убийства, происходящие там. Напомним, лидеры ДНР и ЛНР неоднократно говорили о роли Киева в таких убийствах, однако мировое сообщество это игнорирует.
«Встречаться в нормандском формате сейчас бессмысленно. Украинские власти ничего не делают для исполнения Минска-2, и пока такие люди у власти в Киеве - вряд ли можно на что-то рассчитывать», - добавил Путин.
Изменится ли что-то с приходом к власти в Киеве другого человека, Путин не знает. Однако надеется, что новые власти, если такие будут, учтут ошибки власти действующей.
Наконец, коснулся Путин вопрос восстановления Сирии и мирного договора с Японией. В первом случае российский лидер отметил, Москва готова принимать участие в процессе - в сферах, которые отвечают нашим интересам. Вопрос с Японией будет решен. Накануне к общим договоренностям пришли Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ.

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