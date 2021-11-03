«Объясняется разочарованием»: как в США призвали без промедления противодействовать «Северному потоку — 2»

В США призвали незамедлительно использовать инструменты для предотвращения полного ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в отчёте сотрудника Центра свободы имени Маргарет Тэтчер. Как отмечается в документе, РФ якобы стремится воспользоваться высокими ценами на энергоносители в Европе, чтобы настоять на скорейшей сертификации «Северного потока — 2». Вместе с тем против проекта выступило и правительство Дании. Однако в Германии заявили, что скорейший ввод в эксплуатацию газопровода может остановить рост цен на газ на европейском рынке. По мнению экспертов, на фоне газового кризиса в Европе тезисы американского аналитика выглядят нелепо. В то же время инструментов, которые могли бы помешать проекту, у Вашингтона практически не осталось, считают специалисты.

В США призвали незамедлительно задействовать инструменты, позволяющие препятствовать реализации проекта «Северный поток — 2». С таким тезисом выступил старший политический аналитик по европейским вопросам в Центре свободы имени Маргарет Тэтчер при фонде «Наследие» Дэниэл Кочис в своём отчёте.

«У США есть инструменты для предотвращения полного ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», которые им следует использовать без промедления», — говорится в документе.

Строительство газопровода Кочис называет «опасным проектом», который якобы «наделит Россию ещё большей властью» и будет угрожать трансатлантической безопасности.

«Однако фактическое завершение строительства газопровода ещё не гарантирует полного ввода в эксплуатацию. Трубопровод должен пройти техническую и нормативную сертификацию, получить страховку и преодолеть целый ряд дальнейших юридических преград. Россия стремится воспользоваться высокими ценами на энергоносители и исторически низкими запасами газа в Европе, чтобы настоять на скорейшей сертификации («Северного потока — 2». — RT)», — отмечается в отчёте американского аналитика.

Кочис также считает «исторической ошибкой» решение администрации Байдена допустить завершение «Северного потока — 2».

«В результате был сведён на нет значительный дипломатический и политический капитал, затраченный на то, чтобы предотвратить урон трансатлантической безопасности, связанный с вводом в эксплуатацию этого газопровода», — говорится в документе.

Американский аналитик также пишет, что в строительстве «Северного потока — 2» нет якобы «ни экономической необходимости, ни геополитической целесообразности».

«В случае ввода в эксплуатацию он усилит зависимость Европы от российского газа, тем самым расширив её (России. — RT) возможности использовать своё энергетическое доминирование в Европе в качестве политического козыря. Кроме того, он усилит разногласия в Европе по поводу энергоносителей, возникшие с началом его строительства, и подорвёт позиции союзников США в Восточной и Центральной Европе», — считает Кочис.

Капитолий

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Вместе с тем вопрос «Северного потока — 2» затронула на полях конференции ООН по климату в Глазго и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. По её словам, правительство страны выступает против «Северного потока — 2», несмотря на ситуацию на энергетических рынках. Она добавила, что выдача датской стороной разрешения на прокладку газопровода была «техническим моментом», а позиция правительства «всегда была очевидной».

Между тем несколькими днями ранее глава Христианско-социального союза (ХСС) ФРГ Маркус Зёдер в интервью газете Bild выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

«Нам нужны ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит поставки в Германию. К этому в том числе также относится ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», — отметил он.

Сертификация на фоне энергокризиса

Напомним, строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября. В середине октября техническим газом заполнили первую нитку магистрали, его объём составил около 177 млн кубометров. Как сообщил глава австрийской компании-инвестора OMV Альфред Штерн, вторую нитку трубопровода наполнят голубым топливом до конца текущего года.

По словам председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, через «Северный поток — 2» компания сможет поставлять в Европу 55 млрд кубометров газа в год.

По данным МИД России, сейчас идёт процедура сертификации проекта, однако, как сообщили в ведомстве, трудно спрогнозировать, какие «юридические закорючки» могут быть использованы противниками «Северного потока — 2».

Как подчеркнул посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр, сертификация газопровода должна пройти «легитимно и чисто» для его введения в эксплуатацию.

Стоит отметить, что процедура сертификации «Северного потока — 2» пришлась на период газового кризиса в Европе, в провоцировании которого страны Запада неоднократно обвиняли Москву.

Однако российская сторона категорически отвергает такого рода выпады в свой адрес.

20 октября президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что РФ не заинтересована «в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе и на газ».

«Тем не менее происходит то, что происходит, уже помимо нашей воли. Это всё в значительной степени рукотворные вещи, которые сделаны нашими коллегами, в том числе в Европе», — заметил он.

Позже российский лидер сообщил, что «Газпром» в полной мере выполняет долгосрочные соглашения с европейскими странами, в то время как США сняли с энергетического рынка в Европе значительный объём СПГ, сократив его поставки.

Газовые трубы в Германии

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Путин также напомнил, что цены спотовых, краткосрочных европейских контрактов остаются высокими, а уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы «существенно ниже среднего показателя за последние пять лет».

Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова 29 октября в своём Telegram-канале, в ЕС «прекрасно знают», что Россия использует газ «не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества».

«Руководствуется эмоциями»

По мнению экспертов, на фоне газового кризиса в Европе тезисы американского аналитика, в частности о том, что в строительстве «Северного потока — 2» нет «ни экономической необходимости, ни геополитической целесообразности», выглядят просто смешно и нелепо.

«Кочис руководствуется эмоциями, а не здравым смыслом. Ему легко давать рекомендации европейцам из тёплой американской квартиры, но ситуация меняется, когда сидишь в плохо отопленном помещении на территории Европы, это способствует протрезвлению мыслей», — заявил в беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

По его словам, призыв Кочиса использовать инструменты, чтобы помешать полному вводу в эксплуатацию «Северного потока — 2», «объясняется некоторым разочарованием» в американских политических кругах и аналитических центрах США тем, что демократу, пришедшему к власти, так и не удалось остановить реализацию проекта.

«Позиция Соединённых Штатов относительно газопровода с приходом Байдена к власти не изменилась принципиально, просто сейчас у американцев не хватает сил и мотивации для принятия решений в той жёсткой форме, в какой хотелось бы Кочису и другим представителям аналитических центров США. Отсюда и призыв аналитика к активным действиям против «Северного потока — 2», — пояснил эксперт.

Однако, по мнению политолога-американиста Малека Дудакова, у США почти не осталось инструментов по давлению на «Северный поток — 2», о которых говорит Кочис.

«Санкционная политика Вашингтона уже доказала свою неэффективность, политический гнёт на страны европейских партнёров также не привёл к ожидаемому результату. Теоретически Белый дом, конечно, может возобновить свою активность по этим двум направлениям, однако в реальности я сомневаюсь, что Вашингтон действительно в этом заинтересован», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Дудаков также добавил, что даже если американские власти и примут решение ввести новые санкции против «Северного потока — 2», «их эффективность будет нулевой».

«В теории это могли бы быть рестрикции, которые, например, запрещают работу компаний-контрагентов «Газпрома», которые занимаются в том числе ПО-поддержкой, оказанием других услуг, предоставлением материалов. Однако такие ограничения всё равно не могут остановить реализацию проекта», — подчеркнул эксперт.

Межевич со своей стороны добавил, что призывы в отчёте американского аналитика препятствовать реализации проекта не будут восприняты Белым домом.

«И уж тем более никто в Вашингтоне не планирует им следовать», — сказал аналитик.

Дудаков также считает, что тезисы Кочиса «останутся на уровне риторики».

«Белый дом не следует всем воззваниям, которые исходят из различных аналитических центров, а тем более тем, в которых содержится критика его действий. Это не встраивается в политику Байдена, который хочет консолидировать Запад и сблизиться с Европой», — отметил эксперт.

Комментируя заявление датского премьера, Межевич обратил внимание, что оно было сделано для получения политических очков внутри страны.

«Метте Фредериксен использует тему «Северного потока — 2», поскольку антироссийская пропаганда выглядит крайне притягательной для населения Дании, где вопросы энергетики обсуждаются очень бурно», — пояснил он.

Дудаков же считает, что слова Метте Фредериксен — яркое свидетельство «разрыва между риторикой и практикой» датского руководства.

«Дания не воспрепятствовала постройке трубопровода, однако на словах нужно как-то поддержать позицию США. Но каких-то конкретных действий со стороны датского правительства, конечно же, не последует. Европа сильно нуждается в дополнительных энергоресурсах», — заметил аналитик.

Cтроительство газопровода «Северный поток — 2»

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Что касается выступления главы немецкой партии ХСС, то оно соотносится с позицией официального Берлина по «Северному потоку — 2», заявил Дудаков.

«В целом же в Германии есть самые разные мнения на этот счёт. Понятно, что в рамках правящей коалиции, куда, вероятно, будет входить партия «Зелёных», нет особого энтузиазма по поводу запуска трубопровода. Однако те, кто ближе к реальности, понимают, что это единственный способ решить энергетический кризис в Европе, и потому будут способствовать сертификации проекта», — считает эксперт.

Как резюмировал Дудаков, запуск «Северного потока — 2» не только поможет европейским странам справиться с энергетическими трудностями, но и в целом будет крайне выгоден для Европы.