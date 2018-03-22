Объяснительная записка из Белого дома: Трамп рассказал, зачем звонил Путину

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Президент США Дональд Трамп напомнил критикующим его СМИ, что Обама тоже в свое время поздравлял Путина с победой на выборах.

Дональд Трамп ответил на критику, обрушившуюся на него в американских СМИ после звонка президенту России Владимиру Путину. По его словам, "фейковые СМИ" в прямом смысле этого слова "сошли с ума", требуя от него, чтобы вместо того чтобы поздравить Путина с победой на выборах, он его в чем-то обвинял.

"Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама тоже звонил ему). Фейковые СМИ сошли с ума, потому что хотели, чтобы я критиковал его. Они ошибаются! Налаживание отношений с Россией (и другими) - это хорошо, а не плохо", - написал американский лидер в своем микроблоге Twitter.

Не удовлетворившись только одним твитом, Трамп опубликовал еще одно сообщение. Нормальные взаимоотношения с Россией важны для США, пояснил он, так как способны помочь стране решить ряд стоящих перед ней проблем внешнеполитического плана.

"Они могут помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России - ред.), Ираном и даже с предстоящей гонкой вооружений. Буш пытался наладить отношения, но ему не хватило сообразительности. Обама и Клинтон пытались, но у них не было энергии или химии (вспомните перезагрузку)", - суммировал свою точку зрения американский президент.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.

.....They can help solve problems with North Korea, Syria, Ukraine, ISIS, Iran and even the coming Arms Race. Bush tried to get along, but didn’t have the “smarts.” Obama and Clinton tried, but didn’t have the energy or chemistry (remember RESET). PEACE THROUGH STRENGTH! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.