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Объяснительная записка из Белого дома: Трамп рассказал, зачем звонил Путину
22 марта 2018, 01:54 • 26 • Политика
Президент США Дональд Трамп напомнил критикующим его СМИ, что Обама тоже в свое время поздравлял Путина с победой на выборах.
Дональд Трамп ответил на критику, обрушившуюся на него в американских СМИ после звонка президенту России Владимиру Путину. По его словам, "фейковые СМИ" в прямом смысле этого слова "сошли с ума", требуя от него, чтобы вместо того чтобы поздравить Путина с победой на выборах, он его в чем-то обвинял.
Не удовлетворившись только одним твитом, Трамп опубликовал еще одно сообщение. Нормальные взаимоотношения с Россией важны для США, пояснил он, так как способны помочь стране решить ряд стоящих перед ней проблем внешнеполитического плана.
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