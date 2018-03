Объяснительная записка из Белого дома: Трамп рассказал, зачем звонил Путину

Дональд Трамп ответил на критику, обрушившуюся на него в американских СМИ после звонка президенту России Владимиру Путину. По его словам, "фейковые СМИ" в прямом смысле этого слова "сошли с ума", требуя от него, чтобы вместо того чтобы поздравить Путина с победой на выборах, он его в чем-то обвинял.

Не удовлетворившись только одним твитом, Трамп опубликовал еще одно сообщение. Нормальные взаимоотношения с Россией важны для США, пояснил он, так как способны помочь стране решить ряд стоящих перед ней проблем внешнеполитического плана.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......