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Объяснены плюсы в "отсталости" России от Запада

27 августа 2020, 10:00  •  106 • Политика
Владимир Познер. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Развитие РФ сравнили с поездкой на старом троллейбусе
Владимир Познер считает, что "отставание" России от западных государств таит в себе незаметные, на первый взгляд, преимущества.
По мнению журналиста, медленные темпы развития нашей страны дают ей возможность не повторять ошибки передовых государств. Так телеведущий прокомментировал заявление Андрея Кончаловского о том, что Европа "катится в пропасть", а РФ следует за ней.
Телеведущий с этим не согласен. По его мнению, Россия никуда не катится, а делает это "на старом троллейбусе". Об этом он заявил в интервью, размещенном на сайте "Познер Online".
В целом, известный журналист не видит конца европейской цивилизации. Познер напомнил, что Возрождение тоже все считали концом, а "это было начало", отмечает "Царьград".
Как пояснил телеведущий, многие люди с опасением смотрят на любые перемены, тем более глобальные. Для них это кажется катастрофой, но сам он с такой позицией не согласен.
Ранее "Утро.ру" делилось мнением Владимира Познера о белорусском лидере. Журналист заявил, что еще много лет назад Александр Лукашенко производил впечатление человека, который готов ради власти на любые меры.

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