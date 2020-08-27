Объяснены плюсы в "отсталости" России от Запада

Владимир Познер. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Развитие РФ сравнили с поездкой на старом троллейбусе

Владимир Познер считает, что "отставание" России от западных государств таит в себе незаметные, на первый взгляд, преимущества.

По мнению журналиста, медленные темпы развития нашей страны дают ей возможность не повторять ошибки передовых государств. Так телеведущий прокомментировал заявление Андрея Кончаловского о том, что Европа "катится в пропасть", а РФ следует за ней.

Телеведущий с этим не согласен. По его мнению, Россия никуда не катится, а делает это "на старом троллейбусе". Об этом он заявил в интервью, размещенном на сайте "Познер Online".

В целом, известный журналист не видит конца европейской цивилизации. Познер напомнил, что Возрождение тоже все считали концом, а "это было начало", отмечает "Царьград".

Как пояснил телеведущий, многие люди с опасением смотрят на любые перемены, тем более глобальные. Для них это кажется катастрофой, но сам он с такой позицией не согласен.

Ранее "Утро.ру" делилось мнением Владимира Познера о белорусском лидере. Журналист заявил, что еще много лет назад Александр Лукашенко производил впечатление человека, который готов ради власти на любые меры.