«Объяснение неудач»: в Грузии обвинили «российскую пропаганду» в попытке помешать евроинтеграции

«Дезинформация» со стороны Москвы призвана помешать процессу евроинтеграции Грузии. Такое утверждение содержится в докладе Грузинского политического института, спонсируемого посольством США в Тбилиси и американским Национальным фондом в поддержку демократии*. В документе опрошенные в ходе исследования журналисты из Чехии, Польши и Словакии дали грузинским коллегам советы, как следует освещать деятельность Евросоюза. Однако, по мнению экспертов, истинная цель подобных исследований — закрепить негативный образ России у грузинского населения и переложить ответственность за кризис Евросоюза на Москву.

Грузинский политический институт опубликовал доклад о том, как СМИ в Грузии, Польше, Чехии и Словакии информируют жителей о Евросоюзе. В исследовании, с которым ознакомился RT, говорится, что опыт медиа в европейских государствах может оказаться полезным для Тбилиси. По словам авторов доклада, страна настроена на сближение с ЕС, но в то же время якобы подвергается «российской антизападной пропаганде».

«Деятельность СМИ в государствах ЕС могла бы послужить хорошим примером для средств массовой информации Грузии, особенно сейчас, когда она медленно сближается с Евросоюзом и столкнулась со множеством внутренних проблем, в частности, с ростом правых настроений, подпитываемых российской пропагандой», — считают в Грузинском политическом институте.

Стоит отметить, что исследование профинансировали правительства стран «вышеградской группы» — Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Среди спонсоров самого грузинского института числятся американский Национальный фонд в поддержку демократии, НАТО и посольство США.

Путь евроинтеграции Грузии послужил мощным стимулом для позитивных внутренних изменений, говорится в документе. Однако, как подчёркивают аналитики, этому процессу пытаются «помешать» русскоязычные СМИ.

«Принимая во внимание преобладающую долю русскоязычных СМИ в регионах Грузии, местное население всё в большей степени становится мишенью кремлёвской пропаганды, цель которой — расстроить европейские интеграционные процессы, а также помешать проведению сопряжённых с ними реформ в сфере государственного управления и укрепления демократии», — утверждается в докладе.

После недавних протестов в Грузии возникла необходимость «закрепить» у населения негативное отношение к России, считает политолог Александр Асафов. По его словам, чтобы сформировать общественное мнение, публикуются подобные «научные исследования», на которые затем могут ссылаться местные СМИ.

Напомним, что 20 июня в Тбилиси прошла массовая акция протеста, поводом для которой послужило выступление российского депутата Сергея Гаврилова на заседании Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Митингующие требовали отставки некоторых политиков, а также добивались того, чтобы делегация РФ покинула страну.

Протесты в Тбилиси 20 июня 2019 года

Reuters

© Irakli Gedenidze

«Для одних достаточно уличных протестов, другим нужны более серьёзные основания. Для них выпускаются десятки псевдоисследовательских материалов с абсурдными тезисами о чудовищном влиянии российской пропаганды. Обыкновенная тактика построения негативного образа», — пояснил Асафов в беседе с RT.

По мнению эксперта, исследование призвано показать, что заявления грузинских политиков о «российском влиянии» якобы имеют под собой основания.

Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва никогда не стремилась ухудшать отношения с Тбилиси, в то время как западные страны во главе с Соединёнными Штатами предпринимают попытки «оторвать» Грузию от России.

«Повторю ещё раз: это всё происходит из-за того, что наши западные коллеги, прежде всего Соединённые Штаты, пытаются всячески оторвать наших соседей от Российской Федерации», — сказал он.

Сергей Лавров

РИА Новости

© Александр Щербак

Опыт европейских партнёров

Во время подготовки доклада исследователи провели опрос представителей СМИ в Грузии, Польше, Чехии и Словакии. В частности, у журналистов спросили, используют ли они RT и Sputnik в качестве источников информации при освещении деятельности Евросоюза.

Как выяснилось, их работе мешает дезинформация, «распространяемая преимущественно российскими организациями».

«Распространение пропаганды и дезинформации вызывает серьёзную обеспокоенность, и, по словам представителей СМИ всех четырёх стран, осложняет их работу. Почти все они отмечают, что часто обсуждают со своими коллегами возможное распространение дезинформации, преимущественно российскими пропагандистскими агентствами», — указывают авторы.

Опрошенные журналисты также рассказали, как справляются с российской «антизападной повесткой». Так, в грузинских СМИ заявили, что ежедневно следят за подобными сообщениями из России. Некоторые медиа даже разработали собственную стратегию донесения новостей до аудитории — они не развенчивают «дезинформацию» напрямую, а готовят сюжеты, опровергающие мифы о ЕС и ставящие под сомнение «ложные убеждения».

Польские журналисты отметили, что обсуждают «пропагандистские» усилия России в ньюсрумах. Согласно докладу, в большинстве новостных изданий это происходит не реже одного раза в неделю.

Как считают респонденты из Польши, СМИ должны сообщать жителям, что они подвергаются пропаганде. Также журналисты посоветовали не копировать контент из других источников и упомянули уже существующие методы борьбы с дезинформацией, в том числе проверку фактов по примеру американских СМИ и французской газеты Le Monde, украинскую инициативу StopFake.org и чешский проект Kremlin Watch, а также правительственный орган Чехии — Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами.

Чешские коллеги, в свою очередь, сочли важным работать только с авторитетными иноязычными СМИ. В то же время журналисты порекомендовали с осторожностью относиться и к западноевропейским СМИ, отметив, что британские медиа иногда публикуют ложную информацию. Аккуратности, по их мнению, требует и работа с соцсетями, в частности с Twitter.

В Словакии 53,8% опрошенных представителей СМИ признались, что руководствуются правилом, в том числе и негласным, что российские источники вообще не должны использоваться для освещения тем, связанных с ЕС.

В целом представители СМИ из Чехии, Польши и Словакии посоветовали создавать как можно больше контента о Евросоюзе, упрощать информацию и рассказывать о повседневной жизни, чтобы граждане замечали перемены, происходящие благодаря усилиям ЕС.

Разговоры о «российской антизападной пропаганде» свидетельствуют о беспомощности Евросоюза, уверен старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Ни российские СМИ, ни политики не ставят задачу подорвать авторитет ЕС, а проблемы Евросоюза связаны с внутренним кризисом.

«Не они (российские СМИ. — RT) создали внутренний кризис в структуре, не они привели к брекситу. Это всё результат политики Брюсселя. Но теперь, чтобы отвести от действительных проблем, в ЕС говорят о российской пропаганде. Нынешним европейским политикам не удаётся справиться с проблемами, и они ничего умнее не придумали, как объяснить свои неудачи кознями и происками Москвы. Всё настолько примитивно и вызывает сожаление», — сказал политолог.

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.