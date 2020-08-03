Объяснена причина отдыха украинских политиков в Крыму

Ялта. Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Истеблишмент Незалежной настроил дач по побережью полуострова и продолжает ездить туда, несмотря на "агрессию России"

На Украине страшно возбудились и раскритиковали главупартии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, прибывшего с семьей на отдых в Крым. Между тем, на полуострове продолжают проводить свой отпуск в собственных дорогих дачах представители и других политических кругов, а не только кум президента РФ Владимира Путина и его сородичи. Об этом поведал крымский политолог Владимир Джаралла.

"По секрету скажу: их тут и без Медведчука достаточно. Очень много известных в Киеве фамилий успели настроить здесь у моря своих домов и приезжают сюда почти каждое лето", – рассказал РИА ФАН эксперт.

По его словам, еще в украинские времена политики Незалежной устроили "дерибан" земли, результатом которого стало строительство в заповедных зонах побережья Крыма дач элиты страны, больше напоминающих роскошные виллы. Джаралла подчеркнул, что они до сих пор находятся в собственности влиятельных граждан Украины.

Так, одна из "дворянских усадеб" принадлежит бывшему начальнику охраны третьего президента страны Виктора Ющенко и первому руководителю так называемой АТО в Донбассе Валерию Гелетею. Туда "приезжают и отдыхают" его родственники, говорит крымчанин.

Эксперта совсем не удивляет тот факт, что в Крыму можно увидеть знакомые и известные по СМИ лица, например, периода свергнутого в результате госпереворота в 2014 г. четвертого лидера нации Виктора Януковича, а именно прокуроров, их заместителей, других украинцев, которые играли значительную роль в политике.

Он назвал демонстрационным шагом нынешний приезд в регион Медведчука, направленным в сторону своих оппонентов внутри Незалежной. Оппозиционер на критику радикалов ответит тем, что каждый украинец имеет право отдыхать в Крыму, поскольку Киев же признает его "принадлежность" Украине, считает Джаралла.

Между тем, предполагает эксперт, нельзя отрицать возможность Медведчука использовать свой приезд в регион для неких "любопытных контактов".

Накануне все украинские СМИ облетела информация о приехавшем в российскую Республику на отдых главы ОПЗЖ с супругой Оксаной Марченко. Как сообщает госдеповское подразделение "Радио Свободы" "Крым. Реалии", семье оппозиционного политика, выступающего за налаживание отношений с РФ, принадлежат резиденция возле Симеиза,земельный участок в Оползневом под Ялтой, а также бизнес: две фирмы – ООО "Таврия-инвест" и ООО "Фирма Укрснаб" –​ в поселке Гаспра. По данным издания, обе компании появились после "революции гидности".

Ранее "Утро.ру" писало, что в Крыму "загнулся" бизнес советско-украинской певицы Софии Ротару, которая так не смогла открыть свой роскошный отель Villa Sofia, несмотря на высокий турсезон на полуострове.