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Объяснена коллизия отправки наших миротворцев в Карабах

18 ноября 2020, 18:25  •  122 • Политика
Фото: AP/TASS
Путин одобрил их миссию без согласия Совфеда в рамках законодательства
Введение миротворческих сил РФ в зону конфликта в Нагорном Карабахе по решению президента России Владимира Путина без предварительного одобрения Советом Федерации редкая мера, но имеющая прецедент в истории нашего государства. Так прокомментировал политолог Сергей Марков сегодняшнюю поддержку действиям Кремля со стороны сенаторов.
"Похожие прецеденты в свое время были в Приднестровье. Там тоже были быстро приняты решения привести миротворцев. Потом все было оформлено законодательно", – пояснил телеканалу "360" эксперт.
Марков напомнил, что тогда российские войска уже находились на территории непризнанной республики. В определенный момент они начали выполнять миротворческую миссию.
Политолог отметил, что почти две тысячи наших военнослужащих будут находиться в НКР пять лет. В случае возникновения опасной ситуации, миссия автоматически пролонгируется ровно на такой же срок.
По его мнению, отправка российских миротворцев – это не впустую потраченные средства, а сами солдаты получают хороший опыт.
В свою очередь, Россия ожидает от своего пребывания в Карабахе достижения мира в регионе, считает специалист. Он прогнозирует, что в последующем будут достигнуты более серьезные договоренности.
"По всей видимости, ...Нагорный Карабах будет в составе Азербайджана с какой-то степенью автономности, жизнь армян там будет полностью гарантирована. Потом, может, эта автономия немного растает, но в условиях, когда армяне будут полностью интегрированы в азербайджанское общество и не будет никаких противоречий", – пояснил Марков.
Дальше – больше, полагает он, между Баку и Ереваном установятся дружеские отношения, к ним присоединится Тбилиси, и все они станут участниками ЕврАзЭС и ОДКБ.
"Туда же, возможно, присоединится и Турция", – подытожил эксперт.
Напомним, ранее в среду, 18 ноября, Совфед дал согласие Путину на использование Вооруженных сил РФ за рубежом в качестве миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Сами российские миротворцы въехали в НКР еще 10 ноября.
Как объяснил данную коллизию глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, глава государства имел право принять такое решение согласно закону "Об обороне" использовать нашу армию "в оперативном режиме", поскольку ситуацию в Карабахе развивалась "по трагическому сценарию". В частности, там погибли наши граждане, передает РИА "Новости".

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