«Обвиняются в даче и получении взятки»: в деле о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» появились новые фигуранты

По факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове возбуждены новые уголовные дела, сообщили в Следственном комитете РФ. Фигурантами стали гендиректор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко, Эдуард Комков, сын бывшего начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области, и гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский (которого следствие намерено объявить в международный розыск). Им предъявлены обвинения в даче и получении взятки. Ещё одним подозреваемым стал Виктор Ефимкин, выступавший посредником при передаче денег.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, новыми обвиняемыми по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» стали гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский, Эдуард Комков (сын начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, которая уже является обвиняемой), а также гендиректор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве»). Данные об этом преступлении были получены в ходе расследования основного уголовного дела о гибели людей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», — говорится в сообщении СК.

Следствие установило, что в 2013—2014 годах Вишневский при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в размере 7 млн рублей Танзилии Комковой, её сыну Эдуарду и Никите Чередниченко, действовавшим в составе организованной группы. Денежные средства были переданы «за незаконные действия и бездействие» при реконструкции ТЦ «Зимняя вишня». Ранее в здании располагалась кондитерская фабрика.

В ведомстве сообщили, что Чередниченко и Комкову уже предъявлено обвинение в получении взятки. При этом Вишневский будет «привлечён в качестве обвиняемого за дачу взятки».

«Вишневский после совершения преступления в 2016 году покинул территорию Российской Федерации и до настоящего времени проживает в Испании, в связи с чем следствие намерено объявить его в международный розыск», — подчеркнула официальный представитель СК Светлана Петренко.

В четверг, 1 ноября, Центральным районным судом Кемерова рассматриваются ходатайства старшего следователя по особо важным делам при председателе СК об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили ТАСС в приёмной кемеровского судьи Инны Михайленко, Вишневский арестован заочно на два месяца — либо с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ.

Выступавший посредником при передаче денег Ефимкин в ходе судебного разбирательства выразил опасение, что на него будут оказывать психологическое и физическое давление, поскольку он дал изобличающие показания на других фигурантов расследования.

В свою очередь, следователь пояснил, что на данный момент Ефимкину не предъявлены обвинения, но он остаётся подозреваемым по этому делу.

Также ТАСС сообщает, что суд арестовал до 25 декабря Эдуарда Комкова. Представитель Следственного комитета сообщил в суде, что Комков не признаёт своей вины, а потому может попытаться скрыться или оказать давление на свидетелей и скрыть улики.

Таким образом, число фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове достигло 16.

Трагедия в Кемерове

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Халатность», «Растрата», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Злоупотребление должностными полномочиями».

До 1 ноября фигурантами расследования являлись 12 человек — это люди, ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, а также за пожарную сигнализацию и тушение огня на месте происшествия. Предполагается, что предварительное следствие завершится 25 декабря.

В списке арестованных — бывшая сотрудница Госстройнадзора Кемеровской области Светлана Шенгерей, начальник ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, глава отдела надзора областного МЧС Григорий Терентьев, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, генеральный директор торгового центра Юлия Богданова, начальник инспекции областного Госстройнадзора Танзилия Комкова, технический директор ТЦ Георгий Соболев, охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин, директор фирмы, обслуживавшей систему пожарной сигнализации в торговом комплексе, Игорь Полозиненко и монтёр пожарной сигнализации Александр Никитин.

В апреле в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ назвали предварительную причину возгорания. По данным ведомства, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания в проводке светильника над игровой зоной. При этом эвакуация людей была затруднена из-за высокой концентрации в здании горючих токсичных предметов. Кроме того, было установлено, что над батутным центром в кемеровском ТЦ в нарушение правил были проложены высоковольтные провода.

В июле начались работы по демонтажу «Зимней вишни», спустя месяц был завершён разбор надземной части комплекса. Возле снесённого ТРЦ установили гранитный камень, в память о жертвах пожара.