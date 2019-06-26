Обвиняют в халатности: психиатра приговорили к тюремному сроку после преступления, совершённого выписанным пациентом

Психиатра из Астрахани Александра Шишлова приговорили к двум годам колонии-поселения. Его обвиняют в том, что он, как лечащий врач, отпустил из больницы страдающего шизофренией мужчину. Через два месяца после выхода из лечебницы тот убил ребёнка и напал на полицейских. Врач пытается доказать свою непричастность к этим преступлениям. По версии защиты, решение выпустить шизофреника принимал не лично Шишлов, а комиссия, в которую входили его руководители, при этом такой шаг был продиктован объективными показателями состояния пациента.

Суд приговорил психиатра Александра Шишлова из Астрахани к двум годам колонии-поселения. Ему было предъявлено обвинение в халатности, повлёкшей смерть человека. Ранее страдающей параноидальной шизофренией пациент Шишлова Михаил Елинский убил ребёнка и совершил нападение на полицейских.

Елинского застрелили 19 сентября 2017 года после того, как он атаковал сотрудников правоохранительных органов с ножом.

На видеоролике, который тогда активно распространяли СМИ, видно, как полицейские уворачивались от бегающего за ними мужчины, размахивающего ножом. В показаниях, которые давали полицейские, говорится, что они наносили оппоненту удары дубинками, но не смогли выбить нож у него из рук. В итоге один из стражей правопорядка применил табельное оружие и семь раз выстрелил в нарушителя. В результате полученных ранений Елинский скончался. Сотрудникам полиции после инцидента пришлось проходить реабилитацию.

За несколько минут до схватки с полицейскими Елинский зарезал полуторагодовалую дочь своей племянницы, а её саму ранил в живот.

Ранее, в 2011 году, мужчина уже был осуждён за убийство. Суд направил его на принудительное лечение в Волгоградскую психиатрическую больницу. В 2016 году Елинского перевели в психиатрический стационар специализированного типа в Астрахани. Спустя суд постановил отправить Елинского на амбулаторное лечение — на основании заключения врачебной комиссии.

Дело о халатности

В октябре 2017 года отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлёкшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Обвинение было предъявлено Александру Шишлову — лечащему врачу Елинского в период его пребывания в «Областной клинической психиатрической больнице» №14.

По версии следствия, врач-психиатр достоверно знал об отсутствии у Елинского положительной динамики его психического состояния, но

«выступил в составе комиссии с инициативой об изменении принудительного лечения пациенту, ранее совершившему убийство, с психиатрического стационара специализированного типа на лечение в амбулаторных условиях».

«5 июля 2017 года мужчина покинул лечебное заведение, а спустя два месяца ранил свою родственницу, а затем убил ее 1,5-годовалую дочь, нанеся ей не менее 25 ударов ножом, — заявили в СК.

«Сомнительный вывод»

Стоит отметить, что прокуратура дважды возвращала в СК материалы дела, отказываясь утверждать обвинительное заключение.

«Следствием не добыто объективных доказательств совершения Шишловым А. А. инкриминируемого ему деяния, а обвинение не основано на фактических обстоятельствах произошедшего, — указывал в постановлении (имеется в распоряжении RT) зампрокурора Астраханской области Валерий Александрин. — Вывод следствия о ненадлежащем выполнении должностных обязанностей Шишловым являются сомнительными».

Зампрокурора также отмечал, что в отношении двух других членов комиссии, принимавшей решение по Елинскому, следствие не стало возбуждать уголовные дела, хотя они также выполняли служебные функции и принимали решение о подписании акта освидетельствования пациента.

Тем не менее, прокурор Астраханской области Александр Лычагин вскоре отменил постановление подчинённого, указав, что «доказательства достаточны для разрешения уголовного дела, а выполнение действий, указанных в постановлении заместителя прокурора области, может повлечь затягивание разумных сроков уголовного судопроизводства».

В феврале 2019 года дело Шишлова начали слушать в Кировском районном суде Астрахани.

Врач категорически отрицал свою вину в случившемся, особо подчеркивая, что решение о переводе пациента на амбулаторное решение принималось не им лично, а пациент действительно был в состоянии ремиссии.

«Было коллегиальное решение комиссии врачей-психиатров, в которой я — младшее должностное лицо, — поясняет в беседе с RT Шишлов. — Таким образом, было согласие в объективной оценке психического статуса пациента и характере избираемой принудительной меры медицинского характера. После этого, должным образом, с предоставлением рекомендаций, были извещены диспансерное отделение и местный РОВД. Уже на амбулаторном лечении пациент был трижды осмотрен участковым врачом-психиатром — он не заметил никаких отклонений и, соответственно, причин для изменения лечения или необходимости госпитализации. Это подтверждается медицинскими документами».

Кроме того, Шишлов пояснял суду, что Елинский, находя на амбулаторном лечении, не принимал прописанные ему другим врачом таблетки, злоупотреблял курением и крепко заваренным чаем, что в итоге могло привести к ухудшению состояния, о чём не было информировано диспансерное отделение.

Это подтвердила в суде и мать Елинского.

«Таблетки ежедневно он не пил, а на мои вопросы отвечал, что уже взрослый. Также он много курил и пил крепкий чай», — рассказывала суду женщина.

Мать Елинского также отмечала, что поведение сына с момента выписки и до рокового дня было «ровным» — таким же, как в момент, когда она забирала его психиатрической больницы. И лишь за несколько дней до трагедии мужчине стало хуже, однако родственники не придали этому значения.

Два других медработника, которые входили в комиссию, на суде заявили, что доверяли мнению лечащего врача Елинского, который убедил их в том, что пациент может быть переведён на амбулаторное лечение. Члены комиссии поясняли, что не изучали досконально дневниковые записи по Елинскому, который вёл Шишлов, и в итоге были введены в заблуждение относительно реального состояния пациента.

Между тем, по мнению следствия, именно эти записи говорят о том, что оснований для изменения типа принудительного лечения не было. Следствие утверждало, что на комиссии врач представил её членам несколько иную информацию о пациенте.

«Следствие исказило интерпретацию записей в медицинской документации — в силу некомпетентности или намеренно. Обвинение утверждало, что я знал, что положительной динамики в состоянии больного нет, а членам комиссии сообщил, что можно изменить меру принудительного лечения. Это ничем не подтверждается — в показаниях и экспертизе есть лишь кажущиеся расхождения между дневниковыми записями и актом комиссионного освидетельствования», — говорит Шишлов.

«Комиссия — это не формальность, — комментирует RT ситуацию замглавврача по медицинской части Санкт-Петербургской ПБ СТИН Василий Шадров. — Члены комиссии не просто слушают доклад врача, но и общаются с самим пациентом, оценивая его состояние, изучают документы. Если консенсуса между врачами нет — больного оставляют. Если пациента направляют на амбулаторное лечение, то его состояние уже контролирует врач в диспансере, который может при необходимости отправить его обратно в больницу. Если уж искать виновного в этой истории среди медработников, то это должен быть врач из диспансера, хотя и это, конечно, дикость».

Добиться отмены

6 июня 2019 года суд приговорил Шишлова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и на два года лишил его права заниматься профессиональной деятельностью.

Врач обжаловал приговор Астраханский областной суд. Сейчас он продолжает работать на двух ставках в больнице, а также в военкомате. Шишлов считает, что не только не виновен, но и не причастен к произошедшему, и намерен добиться отмены приговора.

«В этой истории нельзя найти признаки не только халатности, но и врачебной ошибки — смена принудительного лечения произошла по объективным критериям по процедуре, стандартизированной десятилетиями, — считает Шишлов. — Считаю, что СК, прокуратура и суд решили в обязательном порядке найти виновного в этом резонансном происшествии, которое на деле является трагической случайностью и стечением неблагоприятных обстоятельств. Если уж и искать виновных, то это могут быть родственники, закрывшие глаза на то, что мужчина перестал принимать назначенные препараты или должностные лица, которые наблюдали за Елинским после его перевода на обязательное амбулаторное лечение».

По словам собеседника, за два года следствия и суда он многократно обращался с жалобами в Генпрокуратуру, Минюст, Общественную палату и Минздрав.

«Ответы приходили почти каждый раз, по существу чиновники не хотели разбираться в этой ситуации и вставать на мою защиту, — говорит Шишлов.

Уголовное дело уже привело к увеличению срока содержания больных в психиатрических учреждениях, утверждает Шишлов.

«Больницы уже начинают передерживать пациентов — все боятся повторения, никто не хочет идти по суд за то, на что никак не мог повлиять, — говорит Шишлов.

Василий Шадров считает, что тенденция может распространиться и на психиатрические медучреждения в других регионах, поскольку об уголовном деле знают не только в Астрахани.

«Если приговор Шишлову не изменят, то вполне может сложиться ситуация, при которой психиатры будут опасаться выписывать больных — никто не хочет садиться в тюрьму за преступления пациентов», — считает Шадров.