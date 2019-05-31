«Обвиняют Россию, но где доказательства?»: Малайзия раскритиковала расследование крушения Boeing в Донбассе

Совместная следственная группа под руководством Нидерландов не представила доказательств того, что Россия причастна к крушению в Донбассе в 2014 году Boeing 777, следовавшего рейсом MH17. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. По его словам, ракета, которой сбили самолёт, могла стоять на вооружении Украины или попасть в руки ополченцев. Мохамад отметил, что расследование обстоятельств трагедии сильно политизировано, а его участники изначально решили «повесить преступление на русских». Эксперты указывают, что не все страны готовы принять ангажированную позицию Запада.

Малайзия требует представить доказательства того, что Россия несёт ответственность за крушение Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донбассе. Как заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад, Куала-Лумпур считает, что самолёт был сбит ракетой системы «Бук», однако снаряд мог быть выпущен украинской стороной.

«Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракеты, подобные той, что сбила самолёт, производят в России, но ведь запустить её могла и Украина», — приводит его слова ИноТВ со ссылкой на Malay Mail.

Как полагает Мохамад, ракета могла быть запущена как ВСУ, так и силами ополчения самопровозглашённых республик. Премьер-министр указал, что участники конфликта имеют на вооружении систему «Бук», из которой был сбит пассажирский лайнер. При этом Мохамад особенно подчеркнул, что считает маловероятным, что Россия могла нанести удар по гражданскому самолёту.

«Не думаю, что сторона, где на высочайшем уровне поддерживается военная дисциплина, виновна в запуске снаряда», — заявил Мохамад.

Также премьер-министр выразил недовольство ходом расследования, которое проводит Совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов. Он отметил, что Малайзии по «каким-то причинам» не предоставили доступ к чёрным ящикам, хотя страна имеет право работать в экспертной группе, поскольку в авиакатастрофе погибли малайзийские граждане.

«Мы не знаем, почему нам с самого начала не дали принять участие в экспертной работе. В этом инциденте мы наблюдаем слишком сильную политизированность. Такое впечатление, что главной целью было не узнать, как всё произошло, а повесить это преступление на русских. Это отнюдь не нейтральная экспертиза», — заявил премьер-министр Малайзии.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад

© Mohd RASFAN / AFP

«Запад пристрастен»

Куала-Лумпур не допускают к полноценной работе в рамках Совместной следственной группы, куда, помимо Малайзии, входят представители Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины, поскольку активное участие этой стороны могло бы помешать Западу выстроить свою версию произошедшего. Такое мнение высказал в комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Если бы Малайзия активно участвовала в этой группе, то и выводы не так легко было бы подстроить под то, что нужно Западу. Поэтому Малайзия и дальше останется в стороне от расследования, никто её особо спрашивать не будет. Расследование вообще будет идти ни шатко ни валко. При этом Запад всё время будет обвинять Россию, чтобы в случае необходимости этот момент актуализировать», — считает Брутер.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин указывает, что в расследовании принимает участие Украина, по сути, главный подозреваемый в совершении преступления.

«Малайзийцы прекрасно понимают, что именно их страна из этого процесса (расследования. — RT) фактически выключена. Потому что именно они мыслят иначе, они не заинтересованы в заклеймении России, в отличие от той же Украины. Здесь Запад пристрастен», — отметил аналитик в беседе с RT.

Как полагает Блохин, заявление премьер-министра Малайзии говорит о том, что некоторые страны не станут доверять голословным обвинениям в адрес России.

«Это показатель того, что другие страны всё-таки могут отделять правду от фейковых новостей, альтернативных фактов. У Запада не получается манипулировать общественным сознанием других стран. Это показатель, что другие не попадают под влияние западной пропаганды», — пояснил эксперт.

«Следствие не проявило интереса к документам»

17 июля 2014 года пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолёт потерпел крушение над территорией Донецкой области Украины, где тогда шли активные боевые действия. В результате погибли 298 человек, находившихся на борту. В катастрофе почти сразу же бездоказательно обвинили Россию.

Позднее была сформирована Совместная следственная группа под руководством Нидерландов. В мае 2018 года ССГ представила доклад, согласно которому Boeing якобы был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук» 53-й зенитно-ракетной бригады РФ. Аргументы, которые приводились в доказательство этой версии, практически совпадали с результатами журналистского расследования британского портала Bellingcat, основанного на информации, размещённой в социальных сетях.

В сентябре Минобороны России представило рассекреченные документы и записи переговоров офицеров СБУ, которые указывают на причастность Украины к авиакатастрофе. Согласно этим данным, ракета, из которой сбили малайзийский лайнер, была изготовлена в 1986 году и поступила в 223-ю зенитно-ракетную бригаду, располагавшуюся на западе УССР. После распада СССР эта бригада вошла в состав ВСУ вместе со всем своим вооружением и боеприпасами. Таким образом, эта ракета не возвращалась на территорию России.

Эти данные российское оборонное ведомство отправило в Нидерланды, где факт их получения подтвердили. Однако в дальнейшем информация не была использована. Так, 21 января замгенпрокурора России Николай Винниченко сообщил, что ССГ проигнорировала переданную Москвой информацию.

«Полностью доказано, что ракета, обломки которой продемонстрированы ССГ, — украинская. Однако что мы видим опять? ССГ, как и в случае с российскими первичными данными РЛС, просто молчит, никак не реагируя на эту информацию. А ведь прошло уже четыре месяца. Никто из ССГ не изъявил желания приехать и ознакомиться с документами. Подчеркну: ССГ не проявила никакого интереса к этим документам», — сказал он.