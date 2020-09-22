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Обвиняют Россию, чтобы прикрыть себя? Небензя рассказал о западных наёмниках в Ливии
22 сентября 2020, 12:05 • 40 • В мире
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о западных наёмниках в Ливии. Он заметил, что западные страны часто обвиняют в этом Россию, однако сами занимаются именно этим. По словам Небензи, речь идёт о подготовке военных, тренировках для боевиков и поставках оружия.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о западных наёмниках и военных в Ливии. Он заметил, что западные страны занимаются вербовкой и отправкой наёмников в эту страну, пишет РИА "Новости".
Напомним, что до этого западные страны неоднократно обвиняли Россию в том, что якобы российские граждане находятся в Ливии. Появлялись регулярные вбросы о сотрудниках ЧВК "Вагнер". Об этом якобы говорилось в конфиденциальных докладах группы экспертов санкционного комитета СБ ООН по Ливии.
Небензя подчеркнул, что в этих докладах фигурируют и граждане других западных стран. Однако этот момент дипломаты "принципиально обходят молчанием".
"У нас есть информация о присутствии в Ливии западных военнослужащих и частных военных компаний. Они занимаются разведкой, снабжением различных ливийских группировок оружием и их тренировкой, охраняют объекты, принадлежащие западным странам и компаниям, занимаются вербовкой и отправкой в Ливию наёмников", - заявил постпред России при ООН.
Небензя заявил, что это просто лицемерие со стороны "западных коллег".
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