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Обвиняй и удаляй: Twitter удалил 400 российских аккаунтов, Facebook – 700 иранских
01 февраля 2019, 05:09 • 54 • В мире
Крупнейшие социальные сети Twitter и Facebook выступили с очередными обвинениями против России и Ирана. Компании решили удалить сотни аккаунтов.
Социальные сети Facebook и Twitter удалили аккаунты, якобы ведущие тайные кампании для властей Ирана.
Глава Facebook по вопросам кибербезопасности Натаниэл Глейчер рассказала, что её компания удалила 780 аккаунтов, а также групп и публичных страниц, которые по мнению американской компании продвигают интересы исламской республики.
Twitter заявила о блокировке шести тысяч сообщений, якобы направленных повлиять на промежуточные выборы в конгресс США в ноябре 2018 года.
Компания Twitter также удалила 416 аккаунтов, по её версии, имеющих отношение к российскому Агентству интернет-исследований. Доказательства не были представлены.
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