США, обвинявшие Россию во вмешательстве в президентстве выборы, оказались в центре нового политического скандала. Так, Союз блогеров Украины опубликовал письмо директора регионального направления World Bank по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру.

В документе чиновница рассуждает о возможностях Запада в случае победы Зеленского (документ датирован 4 апреля 2019 года) на выборах президента Незалежной. По мнению Кахконен, это хороший шанс "кардинально изменить устройство Украины", образовав парламентскую республику.

По словам Кахконен, Зеленский выразил готовность поддержать этот сценарий. Более того, договоренности достигнуты и с главой министерства внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, который должен занять пост главы правительства.

"Насколько нам известно, господин Зеленский готов пойти на это. В связи с этим я рада информировать Вас о том, что все предыдущие договоренности с министром внутренних дел Украины Аваковым о выдвижении его на пост премьера сохраняют свою силу", - пишет Кахконен.

В связи с этим чиновница призвала Волкера оказать "помощь и поддержку" главе МВД. Также глава отделения Всемирного банка попросила американского политика сделать так, чтобы шансы главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко были "сведены к нулю", поскольку с ней у Запада нет никаких договоренностей.

Сату Кахконен — региональный директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине. Официально вступила в должность в июле 2016 года, и её штаб-квартира находится в столице Украины. Кахконен курирует программы Всемирного банка в трех странах и ведет стратегический диалог с правительствами, представителями гражданского общества и другими партнерами World bank.