Обвиняли Россию - оказался племянник экс-президента США: Найден спонсор антипрививочной пропаганды

Американские учёные выяснили, кто спонсирует рекламу отказа от прививок в социальной сети Facebook. Оказалось, что это вовсе не Россия, а племянник экс-президента США Роберт Кеннеди-младший, а точнее - его организация World Mercury Project. Также на спонсировании антипрививочной рекламы пойман активист Ларри Кук и его организация Stop Mandatory Vaccinations, пишет The Guardian.

Исследователи проанализировали свыше 500 рекламных постов, связанных с прививками. Из них 163 пропагандировали вакцинацию, а 145 - призывали отказаться от неё. Рекламу за вакцинацию разместили 83 организации здравоохранения. Тогда как рекламу против прививок проплачивали исключительно две организации - World Mercury Project и Stop Mandatory Vaccinations.

Отмечается, что реклама стоила антипрививочникам порядка 500 долларов за одно сообщение. И каждое из таких сообщений могли просматривать от 5 тысяч до 50 тысяч пользователей Facebook. При этом чаще всего в сообщении содержалась информация, какие товары и книги по теме приобрести и какие семинары посетить.

Напомним, что на волне антироссийской истерии Россию обвиняли не только в том, что она якобы вмешалась в президентские выборы в США, но и в том, что Москва якобы распространяет антипрививочную пропаганду, чтобы уничтожить Запад. И это при том, что в России проблема антипрививочников также является актуальной.