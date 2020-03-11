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Обвинял полицию Москвы, перешел на Конституцию? Сенатор Мархаев отличился на голосовании в Совфеде
11 марта 2020, 22:35 • 18 • Политика
Сенатор-коммунист Вячеслав Мархаев, представляющий Иркутскую область, на голосовании по пакету поправок в Конституцию, отличился - проголосовал против, тогда как большинство сенаторов поддержали изменения. Впрочем, в биографии политика это не единственный эпизод, когда он "отличился". Так, в разгар массовых акций в Москве осенью прошлого года он обвинял полицию Москвы в "профессиональной безграмотности" в ходе разгона незаконных акций протеста в столице.
Сенатор от Иркутской области (КПРФ) Вячеслав Мархаев, судя по данным на сайте Совфеда, проголосовал против закона о поправках в Конституцию.
Кроме того, от голосования воздержались ещё трое сенаторов - Людмила Нарусова, Василий Иконников и Валерий Усатюк. При этом большинство сенаторов поправки поддержали. Как сообщалось ранее, после одобрения Совфеда пакет поправок будет отправлен на рассмотрение в регионы.
Отметим, что Мархаев уже не в первый раз "отличается" своим мнением. Так, в прошлом году в разгар несогласованных акций в Москве он обвинял столичную полицию. По его мнению, силовое решение якобы "было избыточным".
Кроме того, прошлым летом он попал в неприятную историю с нападением на журналистку. Сотрудница РЕН ТВ Евгения Могилевская даже обратилась в Следственный комитет, обвинив Мархаева в нападении на съёмочную группу. Как сообщалось на сайте телеканала, поводом стал вопрос к сенатору, ранее вступившемуся за организаторов незаконных акций в Москве, о якобы принадлежащем ему "подпольном казино".
По сведениям телеканала, инцидент случился 31 августа в ходе встречи сенатора с избирателями.
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