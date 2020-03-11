Обвинял полицию Москвы, перешел на Конституцию? Сенатор Мархаев отличился на голосовании в Совфеде

Сенатор от Иркутской области (КПРФ) Вячеслав Мархаев, судя по данным на сайте Совфеда, проголосовал против закона о поправках в Конституцию.

Кроме того, от голосования воздержались ещё трое сенаторов - Людмила Нарусова, Василий Иконников и Валерий Усатюк. При этом большинство сенаторов поправки поддержали. Как сообщалось ранее, после одобрения Совфеда пакет поправок будет отправлен на рассмотрение в регионы.

Отметим, что Мархаев уже не в первый раз "отличается" своим мнением. Так, в прошлом году в разгар несогласованных акций в Москве он обвинял столичную полицию. По его мнению, силовое решение якобы "было избыточным".

Кроме того, прошлым летом он попал в неприятную историю с нападением на журналистку. Сотрудница РЕН ТВ Евгения Могилевская даже обратилась в Следственный комитет, обвинив Мархаева в нападении на съёмочную группу. Как сообщалось на сайте телеканала, поводом стал вопрос к сенатору, ранее вступившемуся за организаторов незаконных акций в Москве, о якобы принадлежащем ему "подпольном казино".

По сведениям телеканала, инцидент случился 31 августа в ходе встречи сенатора с избирателями.