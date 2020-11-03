|
Обвиняемый по делу MH17 рассказал о событиях в день катастрофы
03 ноября 2020, 18:55 • 92 • Политика
Подозреваемый отверг версию о причастности "Буков"
Россиянин Олег Пулатов, которого обвиняют в причастности к авиакатастрофе с малайзийским "Боингом", произошедшей в 2014 году в Донбассе, заявил в ходе судебного заседания, что услышал в момент трагедии звук, который характерен для ЗРК "Стрела-10", на расстоянии 2 км к северо-западу от села Мариновка.
Адвокат Пулатова продемонстрировал суду две видеозаписи, на котором россиянин отвечает на вопросы защиты. Обвиняемый сообщил, что в день трагедии график его работы был довольно плотный. 17 июля 2014 года он приступил к сопровождению танковой колонны в Сауровку в Шахтерском районе Донецкой области.
Примерно в этот момент, в пятом часу дня, он услышал шелестящий звук, напоминающий работу "Стрелы-10". Когда Пулатов вышел из машины, чтобы уточнить информацию о пуске, ему сообщили в командном пункте, что на землю рухнул самолет.
Также обвиняемый отметил, что услышанный им звук не напоминал шум при работе "Буков". Он уточнил, что звук раздался позади него, в нескольких сотнях метрах, к северо-западу от села Мариновка, передает РИА "Новости".
Ранее россиянин Сергей Дубинский, также обвиняемый в деле по MH17, сообщил, что в день трагедии в районе села Зарощенское Донецкой области находился украинский "Бук". Тогда же в небе были замечены военные борты ВВС Украины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 октября 2020, 00:30
|
31 октября 2020, 00:10
|
31 октября 2020, 13:00
|
01 ноября 2020, 08:15
|
31 октября 2020, 18:30
|
31 октября 2020, 02:00
|
29 октября 2020, 04:10