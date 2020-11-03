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Обвиняемый по делу MH17 рассказал о событиях в день катастрофы

03 ноября 2020, 18:55  •  92 • Политика
Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Подозреваемый отверг версию о причастности "Буков"
Россиянин Олег Пулатов, которого обвиняют в причастности к авиакатастрофе с малайзийским "Боингом", произошедшей в 2014 году в Донбассе, заявил в ходе судебного заседания, что услышал в момент трагедии звук, который характерен для ЗРК "Стрела-10", на расстоянии 2 км к северо-западу от села Мариновка.
Адвокат Пулатова продемонстрировал суду две видеозаписи, на котором россиянин отвечает на вопросы защиты. Обвиняемый сообщил, что в день трагедии график его работы был довольно плотный. 17 июля 2014 года он приступил к сопровождению танковой колонны в Сауровку в Шахтерском районе Донецкой области.
Примерно в этот момент, в пятом часу дня, он услышал шелестящий звук, напоминающий работу "Стрелы-10". Когда Пулатов вышел из машины, чтобы уточнить информацию о пуске, ему сообщили в командном пункте, что на землю рухнул самолет.
Также обвиняемый отметил, что услышанный им звук не напоминал шум при работе "Буков". Он уточнил, что звук раздался позади него, в нескольких сотнях метрах, к северо-западу от села Мариновка, передает РИА "Новости".
Ранее россиянин Сергей Дубинский, также обвиняемый в деле по MH17, сообщил, что в день трагедии в районе села Зарощенское Донецкой области находился украинский "Бук". Тогда же в небе были замечены военные борты ВВС Украины.

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