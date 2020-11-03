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Обвиняемый по делу MH17 одним фактом опроверг версию нидерландских прокуроров

03 ноября 2020, 20:45  •  104 • Политика
Обвиняемый по делу MH17 заявил, что не имел отношения к ЗРК "Бук". "Я не принимал никакого участия, и мне даже неизвестно, была ли вообще такая система "Бук" у ополчения", - гласят его показания.
Обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 на Украине дал показания, в которых полностью опроверг версию обвинения. Видеозапись его показаний была показана на заседании суда в Нидерландах во вторник 3 ноября.
Речь идёт о гражданине России Олеге Пулатове. Нидерланды обвиняют его в том, что он занимался транспортировкой и охраной ЗРК "Бук", которая якобы сбила малайзийский авиалайнер.
"Нет, я не принимал никакого участия, и мне даже неизвестно, была ли вообще такая система "Бук" у ополчения. На тот момент со своим подразделением я выполнял задачи ведения разведки в районе Степановки-Мариновки, это населённые пункты на востоке Донецкой народной республики", - сказал Олег Пулатов на видео.
Он добавил, что на тот момент ему было точно известно, что в районе населённых пунктов Петровское имелись украинские системы ПВО "Точка" и "Бук". Пулатов подчеркнул, что голландскому суду следует заняться реальными преступниками.
Напомним, что крушение Boeing MH17 произошло 17 июля 2014 года под Донецком. Сразу после трагедии ответственными за инцидент были назначены Россия и ополченцы. В США заявляли, что имеют неопровержимые доказательства вины Москвы, но в итоге никому их так и не показали. Украина также отказалась давать данные радаров, работавших в день трагедии. Россия представила все имеющиеся у неё данные, но они были проигнорированы международным следствием.

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