Обвиняемый по делу MH17 одним фактом опроверг версию нидерландских прокуроров

Обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 на Украине дал показания, в которых полностью опроверг версию обвинения. Видеозапись его показаний была показана на заседании суда в Нидерландах во вторник 3 ноября.

Речь идёт о гражданине России Олеге Пулатове. Нидерланды обвиняют его в том, что он занимался транспортировкой и охраной ЗРК "Бук", которая якобы сбила малайзийский авиалайнер.

"Нет, я не принимал никакого участия, и мне даже неизвестно, была ли вообще такая система "Бук" у ополчения. На тот момент со своим подразделением я выполнял задачи ведения разведки в районе Степановки-Мариновки, это населённые пункты на востоке Донецкой народной республики", - сказал Олег Пулатов на видео.

Он добавил, что на тот момент ему было точно известно, что в районе населённых пунктов Петровское имелись украинские системы ПВО "Точка" и "Бук". Пулатов подчеркнул, что голландскому суду следует заняться реальными преступниками.

Напомним, что крушение Boeing MH17 произошло 17 июля 2014 года под Донецком. Сразу после трагедии ответственными за инцидент были назначены Россия и ополченцы. В США заявляли, что имеют неопровержимые доказательства вины Москвы, но в итоге никому их так и не показали. Украина также отказалась давать данные радаров, работавших в день трагедии. Россия представила все имеющиеся у неё данные, но они были проигнорированы международным следствием.