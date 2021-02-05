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«Обвиняемая трижды заключала браки с потерпевшими»: на Кубани начался процесс против «чёрных риелторов»

05 февраля 2021, 19:50  •  163 • В России
В Краснодарском крае суд начал рассматривать уголовное дело, возбуждённое против четырёх женщин, обвиняемых в том, что они обманом завладевали недвижимостью одиноких граждан. Следствие установило причастность «чёрных риелторов» к 12 эпизодам мошенничества и отмывания средств, в результате чего им с 2013 по 2019 год удалось заработать более 21,7 млн рублей. Сообщается, что одна из обвиняемых трижды вступала в брак для реализации преступной схемы. При этом 11 потерпевших скончались в указанный период времени, однако следствие не считает, что их смерть носила криминальный характер. Вместе с тем адвокат одной из обвиняемых заявил RT, что в действиях женщин нет состава преступления. По его словам, подсудимые работали сиделками и их подопечные «могли им что-то подарить».
 
РИА Новости
 

Армавирский городской суд начал рассматривать уголовное дело, возбуждённое против четырёх жительниц Кубани, которых обвиняют в том, что они на протяжении нескольких лет обманным путём завладевали недвижимостью одиноких граждан. Им инкриминируют преступления по ст. 159 и 174.1 УК РФ — «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».

«Искали одиноких мужчин и женщин»

Как рассказали RT в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, группа действовала в период с 2013 по 2019 год. Как полагает следствие, 53-летняя обвиняемая вместе со своими дочерями «подыскивали одиноких мужчин и женщин», в том числе злоупотребляющих спиртным, которые либо были одиноки, либо их долгое время не посещали родственники.

«В ряде случаев сведения о данных лицах предоставляла 57-летняя жительница города Новокубанска, которая занималась риелторской деятельностью. В зависимости от возраста, состояния здоровья и пристрастий к спиртному злоумышленницы подбирали способ совершения противоправного деяния. Так, 53-летняя обвиняемая трижды заключала браки с потерпевшими. Её дочери, в свою очередь, входили в доверие к пожилым людям, убеждали их, что являются родственниками и, соответственно, наследниками. Таким образом женщины оформляли нотариально с потерпевшими дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества, которое впоследствии реализовали третьим лицам», — рассказали RT в ведомстве.

Следствие утверждает, что, действуя в составе организованной группы, подсудимые похитили денежные средства потерпевших и приобрели права собственности на земельные участки, жилые дома и квартиры в Армавире, Краснодаре и Сочи. Общая сумма ущерба оценивается в 21,7 млн рублей.

«Одну из незаконно полученных квартир обвиняемые легализовали путём переоформления на аффилированных лиц и последующей покупки указанного объекта недвижимости с использованием средств материнского капитала», — уточнили в региональном ГУ МВД.

Установлена причастность обвиняемых к 12 эпизодам, при этом 11 потерпевших скончались в период с 2013 по 2019 год. Однако в ведомстве сообщили RT, что причастность женщин к их смерти не установлена. В МВД не стали называть имён подсудимых.

  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Между тем, согласно базе данных Армавирского городского суда, по делу о мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путём, проходят Александра Донченко, Алёна и Анжелика Матяшенко, а также Татьяна Лукоянова.

По данным RT, одна из дочерей Александры Донченко уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество. Кроме того, в 2014 году сын Донченко Руслан Матяшенко обвинялся в краже, однако дело было прекращено в суде за примирением сторон.

Все фигуранты дела «чёрных риелторов» были задержаны около года назад. «Троих задержали в феврале 2020 года, одну из дочерей объявили в розыск и задержали спустя два месяца», — рассказали RT в пресс-службе краевого полицейского главка.

Выйти на группу удалось благодаря заявлению родственника одного из потерпевших, после чего следователи, проверив, какая недвижимость оформлена на подозреваемых, выявили и другие эпизоды.

Первое судебное заседание по делу состоялось 2 февраля, следующее пройдёт 19-го числа. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы. По данным RT, лишь у одной из подсудимых — Александры Донченко — платный адвокат, других фигурантов представляют адвокаты по назначению.

«Могли что-то подарить»

Защитник Донченко Сергей Кукреш в беседе с RT раскрыл подробности дела, заявив, что в обвинении фигурируют, по его мнению, «совершенно надуманные доводы».

«Только по одному эпизоду, возможно, сторона обвинения сможет что-то доказать, а по остальным их всех нужно оправдывать. И Александра, и её дочери были частными сиделками, они ухаживали за брошенными одинокими стариками, которые, допускаю, могли им что-то подарить. Просто потому, что, кроме сиделки, больными и умирающими людьми никто не интересуется, не общается, не ухаживает за ними», — заявил юрист.

Адвокат пояснил, что уголовное дело сначала было закрыто следствием за недостаточностью улик, однако затем расследование продолжилось, в том числе по требованию родственников, недовольных тем, что их лишили наследства.

«Да, конечно, Александра и дочери получали деньги за свои услуги. Но ведь у каждой из них были свои подопечные, это совершенно разные люди. А в итоге их объединили в ОПГ, просто исходя из родственных связей и рода занятий, — добавил адвокат. — А риелтор вообще только оформлением документов занималась, она делала свою работу, договоры купли-продажи. Ей что, ходить и смотреть на каждого продавца? Она ничего не знала об обстоятельствах».

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