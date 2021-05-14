Обвинившего Россию армянского депутата резко осадили в Ереване. Народного избранника заподозрили в работе на Азербайджан и Турцию.

Депутат парламента Армении Арман Бабаджанян заявил, что Россия может быть причастна к ситуации, сложившейся на армянско-азербайджанской границе около Сюникской области. Он подчеркнул, что на данном участке границы присутствуют русские военные, которые якобы допустили изменение рубежей со стороны Азербайджана.

Однако возмущение парламентария не нашло поддержки в зале. Секретарь фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян призвал коллегу перестать обвинять во всём Россию, поскольку таким образом тот лишь усиливает позиции Азербайджана и Турции. Он напомнил, что система безопасности Армении базируется на взаимодействии с Россией.

Понимаю, что генерировать антироссийские настроения может быть выгодно определённым кругам вне нашей страны. Но немотивированные заявления такого рода работают в пользу Турции и Азербайджана,

- отметил Абовян.

Ранее Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные предпринимают действия по уточнению границы в районе, который граничит с армянской Сюникской областью. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже успел обсудить данную ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тот пообещал оказать военную помощь в разрешении конфликта, если Совбез ООН даст Парижу мандат на миротворческую операцию.