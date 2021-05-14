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Обвинившего Россию армянского депутата резко осадили в Ереване
14 мая 2021, 23:45 • 50 • Политика
Обвинившего Россию армянского депутата резко осадили в Ереване. Народного избранника заподозрили в работе на Азербайджан и Турцию.
Депутат парламента Армении Арман Бабаджанян заявил, что Россия может быть причастна к ситуации, сложившейся на армянско-азербайджанской границе около Сюникской области. Он подчеркнул, что на данном участке границы присутствуют русские военные, которые якобы допустили изменение рубежей со стороны Азербайджана.
Однако возмущение парламентария не нашло поддержки в зале. Секретарь фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян призвал коллегу перестать обвинять во всём Россию, поскольку таким образом тот лишь усиливает позиции Азербайджана и Турции. Он напомнил, что система безопасности Армении базируется на взаимодействии с Россией.
- отметил Абовян.
Ранее Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные предпринимают действия по уточнению границы в районе, который граничит с армянской Сюникской областью. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже успел обсудить данную ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тот пообещал оказать военную помощь в разрешении конфликта, если Совбез ООН даст Парижу мандат на миротворческую операцию.
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